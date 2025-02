Chelsea -Midfielder sulla sua strada per Bundesliga Giants

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie sul Chelsea

Così rifiutato di Dortmund





Chelsea -Midfielder Carney Chime Si prevede che diventerà membro del Borussia Dortmund per un primo prestito prima del periodo di trasferimento, secondo Patrick Berger .



L’inglese è un non beneficiario sotto il manager Enzo Maresca Questa campagna. Ha ricevuto la luce verde per affrontare una nuova sfida.

Dortmund si trova in negoziati avanzati con il Blues e il centrocampista ha già viaggiato in Germania per sottoporsi in anticipo ai suoi test medici.

Il club tedesco potrebbe pagare 4-5 milioni di euro in anticipo per un accordo di prestito. Una clausola di acquisto nella regione di € 30 milioni può essere concordata come parte del trasferimento.

Oltre a Chukwuemeka, ci possono essere più output per la scadenza. Ben Chiwell Potrebbe andarsene per un prestito a breve termine nel mezzo della sua mancanza di minuti.

I Blues hanno già concordato le condizioni con Crystal Palace per la schiena di sinistra, e si deve ancora vedere se si unirà a loro.

Chilwell ha depositato un movimento di prestito nell’ultima finestra di trasferimento, ma è stato in grado di muoversi nella tentazione di muoversi attraverso Londra con le Aquile.