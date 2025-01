Chelsea per firmare Jhon Duran in una parte da Exchange?

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie sul Chelsea

Duran a Chelsea per la scadenza?





Il Chelsea potrebbe negoziare un accordo giocatore-plus-cash per firmare Aston Villa Striker Jhon Duran Questo inverno.



I blues sono sul mercato dei trasferimenti per un nuovo centrale, considera Nicolas Jackson È fallito negli ultimi mesi.

Duran è stato considerato un’opzione in estate e i rapporti affermano che il blues potrebbe fare un’immersione in ritardo per la scadenza.

Il colombiano è stato un valore fisso della banca per Villa in questo periodo. È ancora colpito da 12 gol da 1.050 minuti.

Villa è aperta a venderlo per circa £ 80 milioni. Il Chelsea non può permettersi un tale rimborso, ma possono negoziare un accordo di scambio parziale.

L’outfit Midlands è interessato alla firma Joao Felix Dal blues. Potrebbe essere usato come marchio per sbarcare i servizi di Duran.

Il blues può addolcire l’affare permettendo Axel è cantato Per abituarsi ai Villani con una possibile opzione per acquistare quest’estate.

Disasi ha già accettato la villa su base temporanea.