Il Chelsea potrebbe sostituire Robert Sanchez con custode di Leicester City Mads Hermansen Alla fine della campagna, secondo Leicester Mercury.



I Blues hanno avuto un ottimo inizio della stagione in Premier League, ma la loro forma è diminuita il mese scorso. Sanchez è stato parzialmente responsabile.

Lo spagnolo ha commesso cinque errori controversi che portano a gol e uno è arrivato nella perdita per 3-1 per il Manchester City in cima alla cima lo scorso fine settimana.

È stato ora riferito che i Blues Sanchez vogliono sostituire in estate e che possono seguire un accordo per Hermansen Van de Vossen.

Il Dane era all’inizio della campagna sul radar del club, ma il Blues non voleva raggiungere il prezzo richiesto di £ 45 milioni.

Hanno continuato con il paese Filip jorgensen Invece, ma l’ex uomo di Villarreal non è in grado di spostare Sanchez per il rotolo numero uno.

Il Chelsea sembra pronto a tornare per Hermansen in estate.