Chelsea perto de contratar Naomi Girma por valor recorde mundial: relatório

Os Blues parecem prestes a fazer uma transferência de recorde mundial depois de chegar a um acordo com o San Diego Wave.

O Chelsea e o San Diego Wave supostamente chegaram a um acordo para os Blues assinarem com a estrela do USWNT Naomi Girma para um contrato de gravação.

Com o San Diego Wave e o Chelsea FC tendo negociado uma taxa de referência de transferência de futebol feminino de US$ 1,1 milhão para a jogadora do USWNT, Naomi Girma pode estar a caminho de Stamford Bridge.

Chelsea e San Diego teriam “acordado os termos” para os Blues contratarem o zagueiro vencedor da medalha de ouro. A transferência de um dos melhores zagueiros do mundo é objeto de especulações há mais de uma semana. A taxa de US$ 1,1 milhão marcaria a primeira vez que uma jogadora de futebol foi comprada por US$ 1 milhão ou mais.

Chelsea, Arsenal e Lyon foram considerados possíveis destinos para Girma na semana passada, mas a ESPN declarou o Chelsea como favorito. Embora não tenha sido fechado, fontes indicam que a transação está fechada.

O San Diego Wave selecionou Girma como sua primeira escolha no Draft da NWSL de 2022. Desde então, ele está no Wave, jogando também pelo USWNT e, mais recentemente, levando para casa o ouro nas Olimpíadas de Paris.

O Chelsea concordou com uma taxa recorde mundial com o San Diego Wave para Naomi Girma 📝Um acordo de cerca de US$ 1,1 milhão (£ 890.000) foi acordado entre os dois clubes 💲 pic.twitter.com/lLq3TTxxOZ –Sky Sports News (@SkySportsNews) 22 de janeiro de 2025

O NC Courage adquiriu recentemente o jovem talento promissor Jaedyn Shaw do Wave, que está se reconstruindo. Além disso, o jogador de 24 anos foi eleito o Jogador de Futebol do Ano de 2023 nos EUA.

Girma, que foi selecionado em primeiro lugar no draft da NWSL de 2022, ganhou dois prêmios de Defensor do Ano da NWSL desde que ingressou no San Diego Wave. Jogou pelo time Wave que levou para casa o 2023 NWSL Shield.

Enquanto isso, o Chelsea lidera o Arsenal por sete pontos no topo da classificação da Superliga Feminina e avançou para a fase eliminatória da Liga dos Campeões Feminina.

Kadeisha Buchanan, seu zagueiro, está afastado dos gramados desde novembro devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA).

