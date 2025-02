O Mythoma Kaoro de Brighton enviou o Chelsea da Copa da Inglaterra, quando a estrela do Japão selou a vitória por 2: 1 na quarta rodada, enquanto Kevin de Bruyne salvou o rubor de Manchester em sua vitória por 2: 1 no terceiro nível de Leyton Orient. O Chelsea não vence o troféu nacional desde a Copa dos Entusias em 2018, e sua expectativa será para a próxima temporada, depois que eles explodiram a liderança no estádio Amex. A equipe do Enzo Maresca recebeu a vantagem no quinto minuto, quando o goleiro Brighton Bart Verbruggen deixou a cruz de Cole Palmer em sua própria rede.

Foi um erro aterrorizante, mas o Chelsea não conseguiu pressionar a casa em sua vantagem.

No fim de semana passado, Brighton saltou impressionantemente da segunda pior derrota nos 123 anos de história do clube em Nottingham Forest, em Nottingham Forest, na Premier League.

Eles empataram aos 12 minutos, quando a cruz de Joel Veltman chegou a Georginio Rutter, que encontrou um espaço entre os defensores de Chelsea Trevoh Chalobah e Tosin Adarabioyo para jogar a manchete em um canto distante.

E Brighton terminou a luta aos 57 minutos, quando o mito foi cortado por um acabamento hábil ao lado do goleiro Chelsea Robert Sanchez, apesar das reivindicações dos visitantes de handebol.

“Eu acho que o handebol é bastante claro. Sem o VAR, é complicado “, disse Maresca.

“A outra metade dos únicos tiros dos quais perdemos o gol. Tivemos algumas chances de 2-1. Mas você deve aceitar a consequência do resultado.

Na Brisbane Road, no Manchester City, chocou quando o esforço de Jamie Donley voltou do bar e saltou do goleiro Stefan Oteg da cidade para dar uma vantagem precoce do Orient.

Os mestres ingleses finalmente puxaram o nível após 56 minutos, quando o defensor de Uzbekodir Abdukodir Khusanov rejeitou o chute de Rico Lewis pelo seu primeiro gol desde o momento em que o contrato assinou o contrato com a cidade da lente na janela de transferência de janeiro.

O chefe da cidade Pep Guardiola teve que recorrer ao seu banco mais do que gostaria apenas de quatro dias antes da primeira partida na gigantesca Liga dos Mestres contra o Real Madrid.

Mas a introdução de De Bruyne fez a diferença quando o meio -campista belga disparou 11 minutos do tempo.

“Foi um jogo típico na Copa da Inglaterra, e é por isso que essa competição é inacreditável. Para os fãs, apoiando a multidão e sabíamos que eles eram fortes “, disse Guardiola, que viu o Dia do Prazo contratou Nico Gonzalez da lesão na primeira metade de sua estréia.

Southampton atordoado

Newcastle chegou de trás para vencer por 3-2 de Birmingham em St. Andrew’s.

Birmingham liderou após 42 segundos através da greve devorada de Ethan Laird.

O Quickfire dobra de Joe Willock e Callum Wilson reverteu o empate em favor de Newcastle, mas o sucesso de Tomoka Iwata empatou antes da metade dos líderes da Liga Um.

No entanto, Newcastle terminou uma boa semana depois de chegar à final da Copa da Liga na quarta -feira, quando Willock restaurou sua vantagem em 82 minutos.

No final da Premier League e, aparentemente, destinada à herança, Southampton não teve uma pausa na Copa da Inglaterra, porque Burnley venceu por 1 a 0 em St. Mary’s.

A equipe de Scott Parker foi da frente após 77 minutos, quando Marcus Edwards marcou um gol a uma distância depois de sua estréia depois de alugar em Lisboa.

Quase 600 minutos se passaram desde que Burnley Burnley perdeu recentemente seu gol, com 10 lençóis limpos nos últimos 11 jogos.

“Tivemos azar que perdemos com Skąpy. Fizemos muitas coisas boas e criamos muitas possibilidades “, disse Southampton Ivan Juric.

No último empate da Copa da Inglaterra no Goodison Park, em Everton, que se mudará para o novo estádio na próxima temporada, ele foi derrotado por 2 a 0 por Bournemouth, graças a Antoine Semenyoo Gates e Dana Jebbison.

Rodrigo Muniz disparou duas vezes quando o Fulham venceu por 2-1 na Wigan League One.

Ipswich, o segundo fundo da Premier League, foi para a vitória 4: 1 de Coventry Frank Lampard.

Millwall alcançou a quinta rodada pela primeira vez de 2018-19, graças ao Double Femi Azeez em uma vitória por 2 a 0 nos líderes do Leeds Championship.

