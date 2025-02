Chelsea Star Open per AC Milan permanente

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie sul Chelsea

Felix aperto per il movimento permanente di Milano





Chelsea -star Joao Felix Ha aperto la porta per una mossa permanente ad AC Milan alla fine della stagione.



L’Internazionale del Portogallo è tornato al blues dell’Atletico Madrid la scorsa estate, ma ha lottato per il tempo di giocare sotto il manager Enzo Maresca.

A Felix fu permesso di prestare la scadenza al Rossoneri prima del trasferimento invernale. Una volta ha segnato in due partite per i Milan Giants.

Felix ha parlato oggi con i giornalisti e ha detto che gli “piace molto tutto” a Milano e ha aperto l’opportunità di unirsi a un accordo permanente.

Ha detto: “Per ora sono in prestito. Vediamo come va. Al momento mi piace molto tutto. Mi sento bene qui.

“Sappiamo che le cose possono cambiare rapidamente nel calcio. Ma se ci fosse l’opportunità di rimanere a Milano, vorrei.”

Il Chelsea dovrebbe firmare una catena di selezione in estate e ciò può coincidere con alcuni giocatori in avanti sulla strada per la porta di uscita.

Felix può essere uno di quelli che lasciano il club. Il Chelsea vorrà sicuramente guadagnare la maggior parte dei £ 45 milioni che sono stati spesi per i suoi servizi la scorsa estate.