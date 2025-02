Chelsea vs. Previsão West Ham, Probabilidades, Tempo: 2025 Escolhas da Premier League, 3 de fevereiro Apositores para especialistas comprovados

A Matchweek 24 na English Premier League será concluída na segunda -feira com um Derby de Londres, como apresentador do Chelsea FC West Ham United. Atualmente, o Chelsea é o sexto na mesa do EPL, mas pode retornar aos cinco primeiros com uma vitória. O West Ham tem 15 anos na classificação depois de vencer apenas um dos seus últimos quatro jogos da liga. O Chelsea venceu o jogo reverso por 3 a 0 no London Stadium em 21 de setembro e também venceu por 5 a 0 em casa contra o West Ham na última temporada.

O início de Stamford Bridge está pronto para as 15h et. Os blues são os favoritos da linha de dinheiro -310 (risco de US $ 310 para ganhar US $ 100) nas últimas chances de Chelsea vs. O West Ham, com martelos como +700 oprimidos (risco de US $ 100 para ganhar US $ 700). Um sorteio tem um preço de +470 (risco de US $ 100 para ganhar US $ 470) e o total das metas obtidas pelo total total é de 3,5. Antes de bloquear suas seleções West Ham vs. Chelsea ou previsões da Premier League, Você precisa ver o que Martin Green tem a dizer que as informações mais comprovadas do Sportsline Soccer Green.

Depois de trabalhar na indústria de apostas esportivas por vários anos, Green se tornou um escritor esportivo profissional e handicap e cobriu o jogo em todo o mundo. No ano passado, foi lucrativo em várias áreas em seus times de futebol para quem o seguiu em pedidos de apostas e sites de apostas, incluindo a qualificação do euro (+6,30 unidades), a Copa EFL (+4,47), a Copa FA (+3,07) e o Campeões da liga (+3,05), entre outros.

Agora, Green quebrou o Chelsea vs. West Ham de todos os ângulos e trancou suas eleições e previsões da Premier League. Pode Vá para a Sportsline agora para ver as equipes de Green. Aqui estão as apostas e tendências para o West Ham vs. Chelsea:

Chelsea vs. linha de dinheiro West Ham: Chelsea -310, Draw +470, West Ham +700

Chelsea vs. West Ham ou mais: 3,5 gols

Chelsea vs. West Ham SP PREAD: Chelsea -1,5 (-120)

Chel: Chelsea tem 4-1-1 em seus últimos seis jogos contra o West Ham

WHU: Hammers venceram três jogos fora de casa nesta temporada

Celtas por Chelsea vs. West Ham: Veja as seleções aqui

Por que você deve apoiar o Chelsea

Chelsea vem de uma derrota por 3-1 contra Manchester City Na semana passada, mas ganhei cinco dos últimos seis em casa em todas as competições. Nicolas Jackson Eu tive um dispositivo ortopédico na primeira reunião entre esses dois clubes, enquanto Cole Palmer acrescentou um terceiro gol no início do segundo tempo.

A talentosa dupla de jovens ataques combinou por 23 gols e 11 assistências na temporada e é uma força motriz na subida do Chelsea. Jackson Agora ele marcou quatro gols em seus dois últimos jogos contra o West Ham e o atacante de 23 anos Senegal Ele também teve assistência em dois de seus últimos três jogos. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que você deve voltar para o West Ham

O West Ham comprou um espaço para respirar a zona de descida, já que agora estão a 10 pontos do Leicester City. Os martelos atraíram 1-1 em Aston Villa Na semana passada, graças a um empate de 70 minutos Emerson Palmieri

West Ham também espera que Jarrod Bowen Você pode voltar ao alinhamento na segunda -feira, depois de perder tempo com um pé quebrado. Bowen tem cinco gols e quatro assistências em 19 jogos nesta temporada e marcou 16 gols na última temporada. Depois de um tumultuado termo de sete meses à frente do Chelsea, o treinador -chefe do West Ham Graham Potter retornará a Stamford Bridge pela primeira vez na segunda -feira. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Como fazer Chelsea vs. West Ham Picks

Green quebrou o Chelsea vs. West Ham de todos os ângulos possíveis e se inclina sobre os objetivos totais. Ele também bloqueou um trio de melhores apostas seguras e oferece outro pagamento em dinheiro e está oferecendo um detalhamento completo dessa parte. Ele está compartilhando suas seleções e análises da Premier League apenas na Sportsline.

Então, quem ganha o West Ham vs. Chelsea na segunda -feira e onde está todo o valor de apostas? Visite o Sportsline agora para ver o que as apostas no Chelsea vs. West Ham tem todo o valor, todo o especialista em futebol que tem sido lucrativo em várias ligase descubra.

Como obter na profundidade de cobertura de futebol diariamente

A CBS Sports Galazo Network o cobriu com notícias de futebol, aspectos excelentes, análises e jogos exclusivos. A rede digital de 24 horas oferece uma visualização de futebol o dia todo para fãs em todo o país, incluindo programas matinais e partidas ao vivo. Foi lançado em abril e tem sido um sucesso comovente até agora, expandindo suas ofertas toda semana. Veja a rede CBS Sports Golazo agora aqui.

A CBS Sports Golazo Network oferece aos fãs de futebol uma cobertura de parede a parede do jogo mais popular do mundo. Verifique agora no CBSSports.com, o CBS Sports Application para dispositivos de TV conectados, o CBS Sports Mobile Application, Plutão TV ou Paramount+.