Chennai Heat Top-toppers Hyderabad Falcons em um choque impressionante

Chennai Heat marcou 35 pontos enormes no primeiro trimestre para levar o jogo no Inbl Pro U25 2025.

Em uma surpresa impressionante, o calor de Chennai derrubou os toppers da mesa Hyderabad Falcons 85-82 no Inbl Pro U25 2025 no estádio interior de Thyagraj. Jack Stanwix (20) estabeleceu o tom precoce, queimando profundamente os Hawks e dando ao calor uma forte vantagem contra um esquadrão de Hyderabad com a mão curta que Kushal Kushal Singh já severa já severa DAGAR.

Matt Gray (17) manteve o calor no controle em três quartos, mas Jack Buy (21) liderou um retorno furioso dos falcões nos minutos finais. O calor acelerou a defesa em um extremo frenético, mantendo os falcões implacáveis ​​para garantir uma vitória dramática.

O primeiro trimestre foi um tiroteio alto, com 35 pontos de pontuação de calor. Jack Stanwix foi registrado no meio do caminho e não perdeu tempo, drenando três três para quebrar o ponto morto. Os Falcons hesitaram em perdas de bola e tiros perdidos, enquanto Stanwix permaneceu trancado, afundando mais chutes profundos e terminando com força no limite para estender a liderança do calor para 16.

Os Falcons responderam urgentemente no segundo trimestre, empurrando o ritmo quando Harry Morris bateu as pranchas por pontos da segunda chance, reduzindo rapidamente a vantagem para sete. A compra de Jack intensificou as duas extremidades, bloqueando Keith Kiner e entregando cubos -chave. No entanto, Arvind Kumar e Matt Gray lançaram os cubos para o calor para manter uma vantagem de 10 pontos no final da sala.

Os Falcons acionaram no terceiro trimestre, mostrando mais urgência, mas Stanwix se recusou a se refrescar, continuando a escorrer três para o calor. Alex Robinson e Jack compram seu caminho na pintura, cortando a vantagem para seis. Apenas quando parecia que o impulso estava mudando, Matt Gray e Arvind Kumar responderam com peças dominantes por dentro, empurrando a vantagem do calor para 11 em direção ao trecho final.

Matt Gray abriu o último trimestre com duas mãos eletrizantes na transição, mas os Falcons se recusaram a voltar. A compra de Jack respondeu com três três profundos, preparando o palco para um final emocionante. A batalha se intensificou com os dois golpes de troca de equipamentos, mas a embreagem do triplo cinza elevou a vantagem do calor para 15.

Com as costas contra a parede, os Falcons lutaram incansavelmente, forçando as perdas da bola e montando a compra heróica para levar o jogo a uma única posse com um minuto restante. No entanto, a defesa do calor permaneceu nos momentos moribundos, invadindo as últimas tentativas dos falcões e selando uma vitória inesquecível.

