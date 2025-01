Chennaiyin FC vs Kerala Blasters Alinhamentos, notícias da equipe, previsão e visão

O jogo ISL será essencial para o Chennaiyin FC e Kerala Blasters.

A rivalidade do Sul será revivida na Marina Arena na quinta-feira, desde o Chennaiyin FC bem-vindo ao Kerala Blasters no ISL 2024-25. Ambas as equipes tiveram uma temporada esquecível até agora e apenas uma vitória pode ajudar as duas partes a ganhar algum impulso na última parte da temporada.

As apostas

De fc

Os Marina Machans estão em uma forma horrível de forma, pois não registraram uma vitória nos últimos seis jogos da Super League India (ISL). A equipe de Owen Coyle foi completamente superada pelo FC Goa, pois eles perderam por 2 a 0 no sábado e atualmente há 10 pontos na classificação da liga.

Kerala Blasters

Kerala Blasters lutou por consistência nesta temporada e isso levou à sua ruína. A equipe do TG Purushothaman perdeu sua última partida contra o leste de Bengala e atualmente está em oitavos oitavos na classificação ISL com 21 pontos de 18 jogos da liga. Uma vitória os levará bem perto de terminar nos lugares dos playoffs.

Lesões por equipes e preocupações de notícias

Para o Chennaiyin FC, Vignesh Dakshinamurthy está ferido e provavelmente não estará disponível. Como em Kerala Blasters, Freddy é suspenso depois de coletar seu quarto cartão amarelo da temporada contra Bengala Oriental.

Estatísticas diretas

Número de jogos disputados em todas as competições: 23

Jogos vencidos por Chennaiyin FC: 7

Jogos vencidos por Kerala Blasters: 7

Jogos que terminaram com um empate: 9

Alinhamentos previstos

Conhecimento de FC (4-2-3-1)

Mohammed Nawaz (GK), PC Laldinpuia, Elsinho, Ryan Edwards (C), Pritam Kotal, Lalrinliana Hnamte, Jitender Singh, Connor Shields, Farukh Choudhary, Irfan Yadwad, Wilmar Jordan Gil.

Kerala Blasters (4-2-3-1)

Scho Sureshin (GK), Naocha Singh, Milos Drucc, Ruivah Hormipam, Sandeep Singh, Farooq dinamarquês, Vibin Mohanan, Korou Singh, Noah Sadaoui, Adrian Luna (C), Jesús Jimnez

Jogadores para olhar

Wilmar Jordan Gil (Chennaiyin FC)

Com oito gols em seu nome, Wilmar Jordan Gil é o maior goleador do Chennaiyin FC em sua campanha ISL 2024-25 até agora. A defesa de Kerala cometeu erros suficientes nesta temporada e, portanto, a presença de Wilmar terá um papel importante a desempenhar para o CFC ganhar os três pontos.

Noah Sadaoui (Kerala Blasters)

Noah Sadaoui voltou no coração das coisas para seu novo lado, criando oportunidades, marcando e causando estragos para os flancos. (Cortesia: ISL Media)

O marroquino tem sido uma ameaça constante para sua equipe nesta temporada. Noah Sadaoui marcou 7 gols e deu 5 assistências em 16 jogos ISL. O fim foi o homem do jogo no acessório reverso, com uma meta e uma assistência. Kerala Blasters certamente esperaria um desempenho semelhante de Noah mais uma vez.

Você sabia?

Kerala Blasters venceu Chennaiyin FC por 3-0 no acessório reverso em novembro de 2024

Ambas as equipes concederam 29 gols em 18 jogos ISL até agora

Chennaiyin FC ganhou apenas um de seus oito jogos ISL em casa nesta temporada

Kerala Blasters nunca derrotou Chennaiyin FC na Marina Arena

Teledifusão

A partida de Chennaiyin FC vs Kerala Blasters será disputada no Estádio Jawaharlal Nehru, Chennai, na quinta -feira (30 de janeiro de 2025). O jogo começará às 19:30 ISTH. O jogo será exibido ao vivo no Sports 18 e Star Sports 3. Os espectadores internacionais também podem ver o jogo em um futebol se aplicando.

