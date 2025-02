Chi potrebbe essere il prossimo allenatore del basket Indiana? Probabilmente (e improbabile) candidati

Uno dei più grandi lavori sul basket universitario – e quello che potrebbe essere probabilmente il più grande disponibile questa primavera – ha fatto un grande passo per aprire giovedì e ESPN riferisce che l’allenatore di basket Indiana Mike Woodson non dovrebbe tornare a Hoosiers per Hoosiers 2025-26 stagione.

L’alta grande giostra coaching ha girato dalla fine di ottobre, quando Virginia Tony Bennett ha improvvisamente annunciato il suo ritiro. Gli allenatori dell’ACC Jim Larrañaga e Leonard Hamilton hanno seguito un abito negli ultimi mesi, lasciando Larranga a metà della 14a stagione a Miami lo scorso dicembre e Hamilton ha annunciato la sua partenza alla fine della sua 23a stagione in Florida all’inizio di febbraio.

Tuttavia, lo spazio libero atteso in Indiana è ancora il più importante di questo ciclo.

Editori birichini 2 correlati

Woodson ha lanciato il suo mandato Indiana con l’esecuzione del torneo NCAA in Indiana e è arrivato secondo nei Big Ten del 2023. In questa stagione si sta dirigendo verso un destino simile con un record di 5-7 nella partita della conferenza. Dopo aver speso un sacco di soldi per la talentuosa classe di portali, avevano le aspettative dei migliori 25 in pre -stagione, ma il tribunale non è stato tradotto. Woodson e i suoi dipendenti hanno quindi complicato questo problema scomparendo nelle più alte reclute statali Jalen Haralson (Notre Dame) e Braylon Mullins (UConn) questo autunno.

Con Woodson probabilmente in uscita in sei settimane, ecco cosa devi sapere su quali allenatori potrebbero prendere le redini a Bloomington.

Quanto è attraente il lavoro in Indiana?

E dove si accumula a livello nazionale?

La sostituzione di Mike Woodson in Indiana includerà ex giocatori e alcuni dei più grandi nomi dello sport. Immagini Trevor Ruszkowski-Imagn

Da un punto di vista storico, ci sono pochi programmi come Indiana. Hoosiers ha vinto cinque campionati nazionali, ha raggiunto gli ultimi quattro e la loro squadra del 1976 rimane l’ultima squadra imbattuta nel basket universitario. Negli ultimi anni, tuttavia, non hanno affrontato questo livello di successo.

L’Indiana non ha raggiunto le ultime quattro dal 2002, né è stato tenuto nel primo fine settimana del torneo NCAA dal 2016. Hoosiers ha vinto due tornei NCAA negli ultimi otto anni e uno è stato le prime quattro vittorie nel 2022.

L’Indiana non è un programma target che una volta era, anche per le prospettive in uno stato come Haralson e Mullins.

E poi c’è una questione di aspettativa. La base dei fan vuole disperatamente vedere Indiana tornare ai suoi famosi giorni in cui Bob Knight si è seduto alla fine della panchina e ha mantenuto Hoosiers a livello nazionale ogni stagione.

Non passò molto tempo prima che la marea si volgesse contro Woodson, nonostante la sua posizione, una pietra che giocava sotto il cavaliere.

Ma con grandi aspettative di questo ruolo, tasche profonde per chiunque riempia le scarpe di Woodson – Hoosiers aveva uno dei più grandi budget della stagione non solo nei Big Ten, ma in un paese che non mostra segni di rallentamento. Dovrebbero essere in grado di competere per i migliori trasferimenti nel portale, che sta andando avanti, un punto di vendita per il direttore atletico Scott Dolson da utilizzare nel suo reclutamento.

Potrebbe essere davvero Brad Stevens?

Il CEO di Boston Celtics Stevens è originario dell’Indiana. Immagini di David Butler Ii-Immagn

L’Indiana cercherà senza dubbio di assumere Stevens, originario dell’Indiana, che ha portato Butler ai campionati nazionali consecutivi nel 2010 e nel 2011, prima di lasciare Boston Celtics nel 2013.

Era un candidato ai sogni per l’ultima volta quando il lavoro si aprì quando l’Indiana alla fine si rivolse a Woodson in sostituzione di Archie Miller. Alcuni mesi dopo, la persecuzione non è riuscita – se puoi chiamarla persecuzione – Stevens è stato promosso dal capo allenatore del presidente delle operazioni di basket in franchising. I Celtics hanno vinto il campionato NBA la scorsa stagione e Stevens è stato nominato 2023-24 NBA Executive of the Year.

Ma Stevens avrebbe davvero lasciato andare al coaching – al college, non meno? Sembra una sezione.

Allora chi è un’altra chiamata nell’elenco?

Baylor’s Scott Drew L’anno scorso, Kentucky e Louisville sono stati perseguitati e respinti entrambe le offerte. Cambierebbe l’opinione di lasciare Orsi un anno dopo? Ha legami con lo stato dell’Indiana, visitando Butler e coaching a Valparaiso per decenni, ma dal 2003 è stato a Baylor e non è mai venuto a partire.

Bruce Pearl Ha Auburn come squadra 1 nel paese, seduto a 21-1 e all’età del primo campionato nazionale nella storia del programma. Controllerà quasi ogni casella: acquisto adeguato, personalità per far rivivere la base di fan, esperienza nel Midwest, un’enorme quantità di successo. Ma perché dovrebbe lasciare le tigri adesso?

Bruce Pearl ha le sue Tigri Auburn in cima alla classifica del Basketball College, anche se gioca alla conferenza più difficile del paese – e senza il loro star giocatore, John Broome. Immagini Dale Zavins-Imagn

Una delle prime chiamate dell’Indiana Dovrebbe essere nello stato dello Iowa TJ OtzelbergerChi aveva fatto un lavoro enorme da quando è arrivato ad Ames nel 2022, ha portato Cicloni a una coppia di dolci 16 anni – e ora li ha messi nella top 10 a livello nazionale. Il suo acquisto è stato esagerato, ma a dicembre ha firmato un nuovo contratto, che si presume abbia ridotto.

Poi ci sono altri due nomi ovvi – entrambi con collegamenti Knights – che erano fortemente associati alla potenziale apertura: il Michigan Dusty May e Ole Miss ‘ Chris Beard.

May è originario dell’Indiana, che era uno studente direttore degli Hoosiers di Knight tra il 1996 e il 2000. Nel 2023 guidò la Florida Atlantic alle Final Four, ma la scorsa primavera lasciò i gufi per subentrare nel Michigan dopo che Wolverines si divideva con Juwan Howard. Ho colto la sua possibilità con maggio?

Beard ha lavorato sotto Knight in Texas Tech e in seguito ha portato Red Raiders al campionato nazionale come capo allenatore. In questa stagione, Ole Miss ha tra i primi 25, ma a quanto pare ha i bagagli: il Texas lo ha licenziato nel gennaio 2023 dopo l’arresto per le accuse di violenza domestica, che è stata successivamente respinta.

Poi ci sono molti allenatori che hanno acquisti a otto cifre e molto probabilmente irraggiungibili: l’Alabama Oats nateFlorida’s Todd GoldenMissouri Dennis GatesPreso in giro Mick Cronin e Arizona Tommy Lloyd. Non è anche chiaro cosa Shaka Smart’s L’acquisto è, dato che Marquette è una scuola privata, ma non sembra essere interessato a andarsene. E allenatore di Chicago Bulls Billy Donovan Non sembra realistico né per molte ragioni.

Chi sono candidati realistici se dicono gli obiettivi più alti, giusto?

Buzz Williams, Texas A&M: Williams ha avuto successo in tre diversi programmi, che ha portato Marquette a cinque tornei NCAA, tre Sweet 16 e Elite Eight; Virginia Tech per tre tornei NCAA e Sweet 16; E ora il Texas A&M si è diretto al suo terzo torneo consecutivo come seme dei primi tre. Il suo acquisto è considerato basso e il suo tempo per Marquette minimizzerebbe eventuali preoccupazioni regionali. È anche probabile che ascolti Indiana.

Il capo allenatore del Texas A&M Buzz Williams potrebbe essere tra i candidati che sostituiranno Mike Woodson in Indiana. Buzz Williams

Grant McCasland, Texas Tech: In questa stagione, McCasland ha realizzato uno dei migliori lavori di coaching del paese, bussando a Red Raiders tra le prime 10 porte dopo aver vinto sette partite dirette. Come Williams, tuttavia, McCasland è originario del Texas, che ha trascorso gran parte della sua carriera di allenatore nello stato. Ha guidato il Nord del Texas a un torneo NCAA, il titolo di Thread e due campionati della conferenza e sarà 2-per-2 in Texas Tech. Una corsa profonda a marzo potrebbe renderlo un candidato ancora più attraente.

Greg McDermott, Creighton: Una delle migliori tattiche offensive nello sport, McDermott ha vinto almeno un torneo NCAA in ciascuno degli ultimi quattro tornei NCAA, è andato a tre dolci 16 anni e Elite Eight in questa sezione. Creighton ha anche guadagnato la quota della stagione regolare del Big East nel 2020 sotto l’orologio. McDermott ha firmato un’estensione del contratto lo scorso marzo dopo che il suo nome era collegato allo stato dell’Ohio, ma il suo acquisto non è considerato alto.

Qualche potenziale candidato per le dormiente?

Non penso che arrivi così lontano ma non sarei sorpreso se avessi visto i Drakes Ben McCollum Ad un certo punto è coinvolto. Ha vinto quattro campionati nazionali di divisione II e nella sua prima stagione ha portato Drake a 21-2 inizio come capo allenatore della divisione I.

McNeese’s Will Wade Ha esperienza con un alto maggiore ed è molto probabile che questo ciclo atterrà, ma l’Indiana potrebbe essere una scelta speciale.

Santo Louis Josh Schertz Ha avuto un successo nello stato dell’Indiana la scorsa stagione, ha vinto 32 partite e ha costruito uno dei crimini più piacevoli del paese, ma avrebbe dovuto portare i miliari al torneo per avere una possibilità.

Ehi, Dolson ha trovato la magia su una linea laterale di calcio a James Madison quando ha assunto Curt Cignetti di Dukes – e se avesse provato a un ragazzo che era un allenatore di basket alla JMA mentre c’era Cignetti? Mark Byington Ha fatto un lavoro fantastico nel primo anno a Vanderbilt dopo aver portato James Madison a vincere il torneo NCAA, ma il suo acquisto è probabilmente insopportabile.