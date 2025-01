Chi potrebbe il Liverpool sostituire Salah, Alexander-Arnold, Van Dijk?

Il Liverpool ha un problema. Potrebbero perdere tre dei loro migliori giocatori in sei mesi… Mohamed Salah, Trento Alexander-Arnold E Virgilio van Dijk – per niente alla scadenza dei loro contratti.

Almeno uno dei tre di alto profilo probabilmente rinnoverà il suo contratto – Salah, 32 anni, e Van Dijk, 33 anni, sono più probabili, mentre Alexander-Arnold, 26 anni, sembra destinato a trasferirsi al Real Madrid – ma il club dovrebbe sicuramente penseremo a potenziali sostituti per tutti e tre nel caso in cui accada il peggio.

Ecco un elenco dei nuovi giocatori che potrebbero essere più adatti per ciascuna posizione la prossima estate.

A prima vista, la ricerca di un difensore centrale di alto livello potrebbe non sembrare il compito più difficile, data la qualità dei candidati. Tuttavia, Van Dijk è senza dubbio il miglior difensore centrale al mondo e nessuna quantità di dati o metodi di osservazione tradizionali potrà magicamente portare alla luce un difensore che gioca con la palla, che è un leader così naturale, veloce, imbattibile in aria e le cui capacità di lettura sono così impressionante che difficilmente ha bisogno di affrontare.

MIGLIORE ADATTA: Jonathan Tah28, Bayer Leverkusen

La mossa è stata eccellente per il Leverkusen la scorsa stagione ed è stata altrettanto dominante in questa stagione. Ci sono diversi fattori che rendono il suo profilo molto simile a quello di Van Dijk: è fisicamente imponente, un leader che gioca con compostezza, un eccezionale distributore di palla (4,6 passaggi progressivi ogni 90 minuti) e la sua elevata lettura del gioco assicura che va in nazionale solo come ultima risorsa (0,5 partite ogni 90 minuti). Inoltre, non perde quasi mai una partita per infortunio e il suo contratto scade in estate, il che significa che sarà disponibile come agente libero.

Barcellona e Bayern Monaco sarebbero interessate ad un trasferimento estivo, mentre per il Liverpool ci sono ancora alcuni dubbi. La mossa è stata a malapena coperta di gloria durante la sconfitta per 4-0 del Leverkusen ad Anfield a novembre, è presente principalmente nella difesa a tre e si sta avvicinando alla fine della sua carriera. Ma è il più adatto a sostituire Van Dijk.

ALTRE OPZIONI

Marc Guéhi25, Palazzo di Cristallo: Il nazionale inglese è stato collegato con un ritorno di 70 milioni di sterline al suo ex club, il Chelsea, ma potrebbe anche vedere il Liverpool perderlo. Ha iniziato come difensore centrale di sinistra in questa stagione (prima che l’allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner passasse alla difesa a tre) nonostante fosse destro e fosse persino sostituito come centrocampista difensivo.

Oltre ad essere il capitano del club quando Joel Ward è fuori ed è spesso elogiato per la sua leadership. Ha molto ritmo e difende bene l’area, ma il suo gioco aereo lascia un po’ a desiderare (la percentuale di successo del 62% è bassa) e i suoi passaggi progressivi possono essere esposti sul lato del possesso palla alto.

Castello di Lucaba22, RB Lipsia: Lukeba è nel radar da quando ha sfondato al Lione a 19 anni, anche se ha avuto una splendida stagione d’esordio al Lipsia. Eccezionalmente veloce e agile, Lukeba è anche un ottimo passante, solitamente incaricato di portare la palla fuori dalla difesa.

Essendo mancino, si è naturalmente inserito bene nel posto lasciato libero da Van Dijk e, come il capitano del Liverpool, preferisce usare la sua forza, velocità e agilità per affrontare gli avversari piuttosto che precipitarsi nei contrasti. È anche lontano anni dal suo apice.

Ousmane Diomande21, Sporting CP: Uno dei difensori più forti in circolazione, Diomande è brillante nel gioco aereo e gioca con un’ammirevole riserva di sicurezza per un giocatore così giovane. È così bravo con la palla ma probabilmente sarà visto come troppo avventuroso e deve ancora migliorare il suo processo decisionale.

Potrebbe essere un acquisto interessante da giocare al fianco di Van Dijk invece di sostituirlo.

Micky van de Ven23, Tottenham: Uno dei difensori centrali più veloci, Van de Ven anticipa bene la partita, difende in punta ed è mancino. Pochi possono eguagliare l’olandese nei suoi contributi offensivi – passaggi progressivi e progressione della palla – ma è sotto contratto per altri 4 anni e mezzo e non è possibile che gli Spurs accettino offerte dai rivali.

Alessandro Bastoni25, Inter: Un altro difensore centrale mancino dominante. Bastoni è solido in difesa – anche se l’appoggio di due difensori centrali in più gli facilita la vita – e dal punto di vista offensivo (distribuzione, cross) è uno dei più produttivi d’Europa. Il suo trasferimento costerebbe però circa 100 milioni di euro.

Come per i difensori centrali, trovare un terzino destro già pronto per sostituire Alexander-Arnold sulla scena del calcio europeo è difficile. I terzini destri esperti, dell’età giusta e disponibili per un prezzo basso scarseggiano, quindi è meglio che il candidato ideale stia già vestendo i colori del Liverpool.

MIGLIORE ADATTA: Conor Bradley21, Liverpool

Insieme a Chelsea Avrei dovuto volerloManchester City Rico Lewis e Tottenham Archie GrayBradley è uno dei migliori terzini destri U21 della Premier League. Sebbene il suo profilo tecnico sia molto diverso da quello di Alexander-Arnold, ha dimostrato abbastanza da far pensare che prospererà come titolare.

Anche se potresti perdere parte della compostezza, della qualità di gioco e dei calci piazzati di Alexander-Arnold, con Bradley acquisirai abilità più classiche da terzino come passaggi feroci e ad alta velocità, contrasti implacabili e contagiosi. Pensiero. Bradley potrebbe non aver giocato tanto quanto sperava con il nuovo capo Arne Slot in questa stagione, ma visto l’impatto del giovane dalla panchina (e le prestazioni della scorsa stagione), sicuramente diventerà presto un titolare.

Certo, poi il Liverpool avrebbe bisogno di trovare rinforzi anche per Bradley, quindi una soluzione potrebbe essere quella di cercare un giocatore che possa coprire due posizioni.

ALTRE OPZIONI

Jules Koundé, 26 anni, Barcellona: Un giocatore che potrebbe davvero aiutare a sostituire sia il difensore centrale (Van Dijk) che il terzino destro (Alexander-Arnold). Ottimo in entrambi i ruoli, l’ingaggio di Koundé potrebbe rivelarsi un colpo da maestro. Ottenere un titolare innegabile per Barcellona e Francia potrebbe essere una deviazione dal solito modus operandi del Liverpool, ma dato lo stato caotico delle finanze del club catalano, potrebbe presentarsi un’opportunità. Anche se oggigiorno Koundé occupa principalmente la posizione di terzino destro sia per il club che per la nazionale, ha molta esperienza giocando da centrale poiché quella era la sua posizione originale al Siviglia.

Avviare una trattativa per un giocatore indispensabile a due anni dalla fine del contratto non sarà facile. Tuttavia, vale la pena provare l’enorme vantaggio. Koundé avrebbe pochi problemi ad adattarsi alla Premier League e offrirebbe a Sloto la sicurezza per giocare da dietro, il ritmo per spostare la linea difensiva in campo e l’intelligenza per intercettare la palla in tempo.

Amar Dedic22, RB Salisburgo: Se stai spingendo per Bradley, avrai bisogno di rinforzi e il nazionale della Bosnia ed Erzegovina potrebbe fare al caso tuo. Potrebbe essere stato messo sotto accusa sin dalla sua brillante stagione d’esordio due anni fa, ma con la sua interpretazione ricca di azione e aggressiva del ruolo di terzino destro, varrebbe la pena tenere d’occhio Dedic. I suoi 2,7 contrasti riusciti e i 3,5 recuperi di possesso palla nella metà campo avversaria ogni 90 minuti dipingono l’immagine di un difensore estremamente offensivo e capace di passare in modalità pressione in una frazione di secondo.

Dedic, che è a suo agio anche con il piede sinistro, potrebbe anche essere un’opzione come sostituto a lungo termine di Andy Robertson come terzino sinistro, dove la profondità del Liverpool è discutibile.

Se gli altri due erano duri, qui è ancora più complicato. Come sostituire un ibrido attaccante/ala che garantisce più di 20 gol a stagione, tanti assist e gioca il miglior calcio della sua vita a 32 anni?

Nella gerarchia del Liverpool non mancano le menti creative, ma nonostante il loro curriculum, devono affrontare una sfida qui. Sostituzioni più simili, come l’Arsenal Bukayo SakaQuello di Chelsea Cole Palmero Vinicio Jr. del Real Madrid sono intoccabili, mentre il giovane promettente deve ancora avvicinarsi ai numeri di Salah.

L’uscita più probabile dal club arriva attraverso un lavoro di squadra, ma se Salah se ne va allora sarà necessario almeno un nuovo attaccante oltre alle misure tattiche che Slot può utilizzare per spremere più gol dal gruppo. Reclutare un centravanti è probabilmente la mossa più logica.

MIGLIORE ADATTA: Viktor Osimchen26, Galatasaray (in prestito dal Napoli)

Sei mesi dopo il suo bizzarro periodo in prestito al Galatasaray, il nazionale nigeriano è ancora uno degli attaccanti più prolifici del calcio mondiale. Nonostante la sua esperienza in Turchia abbia avuto successo (10 gol in 13 partite di campionato), alcune pretendenti – tra cui Chelsea e Manchester United – potrebbero essersi spostate su altri obiettivi a causa dell’incertezza nei rapporti con il Napoli. Ma secondo quanto riferito, ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro che entrerà in vigore a fine stagione.

Anche se è improbabile che Osimhen si accontenti di un salario significativamente inferiore a quello che Salah guadagna ora, il 26enne è ancora uno dei migliori attaccanti in area di rigore con il ritmo e l’esperienza per segnare facilmente più di 20 gol. stagione in Premier League.

ALTRE OPZIONI

Benjamin Sesko21, RB Lipsia: Giovane e pieno di potenziale, Sesko è piuttosto un tipico rinforzo del Liverpool. È probabile che il nazionale sloveno alto 6 piedi e 5 fosse già stato preso in considerazione l’estate scorsa prima che il club decidesse di cedere Darwin Nunez più tempo per l’elaborazione.

Sebbene apprezzato in tutta Europa per la sua prodigiosa capacità di tiro, la corsa a lunga distanza e il posizionamento occasionale, Sesko presenta un dilemma interessante per il Liverpool. Possono giustificare il pagamento dei 70 milioni di euro richiesti per ingaggiare un attaccante che segna in media appena 14 gol a stagione in Bundesliga? Dovrebbero aspettare finché non raggiungerà i 20 anni di media? E se sì, un altro club si trasferirà per primo?

Alessandro Isak25, Newcastle United: Il nazionale svedese è quanto di più vicino a una garanzia si possa ottenere quando si cerca un attaccante che possa segnare più di 20 gol in una stagione in Premier League. Gli restano tre anni di contratto e la possibilità di premiarlo lontano dal St. James’ Park, sono microscopici, non importa quanto il Newcastle provi ad adattare la propria squadra e qualsiasi mossa supererebbe i 100 milioni di sterline.

Viktor Gyökeres, 26 anni, Sporting CP: Il partner d’attacco di Isak per la Svezia può aver segnato un gol in ogni partita di campionato giocata con lo Sporting (50 su 50), ma spendere 80 milioni di euro per portare Nunez dal Benfica nello stesso campionato è un fallimento. Per quanto ingiusto possa sembrare – squadre diverse, competenze diverse, nazionalità diverse – il Liverpool (indipendentemente dal fatto che gli analisti dicano che dovrebbero) lascerà quella scommessa di 80 milioni di euro al Manchester United dato che ha solo un anno o due al vertice. sotto la cintura. E verranno colpiti se se ne pentiranno.

Jonathan Davide25, Lilla: Se il Liverpool non avesse già Jota e Nunez nel suo albo, David potrebbe essere una buona opzione. In scadenza di contratto in estate, è un rifinitore di prim’ordine che vanta ottimi movimenti e ha fatto tanto. Ciò che non è, tuttavia, è un legittimo successore di Salah. E allo stato attuale del suo sviluppo, aggiungere il nazionale canadese ostruirebbe inutilmente l’ordine gerarchico offensivo.