Chi sono i 10 atleti con una carriera musicale di successo?

LiAngelo Ball alla fine ci è riuscito.

No, il fratello della palla centrale non ha firmato con una squadra NBA, ma ha firmato un Accordo da 13 milioni di dollari con la Def Jam dopo il successo della sua canzone virale “Tweaker”, che ha conquistato gli spogliatoi di tutti gli sport e sta lentamente scalando la classifica Billboard Hot 100.

Ball non è affatto l’unico atleta ad avere successo nell’industria musicale, ma l’enorme popolarità della sua canzone lo colloca in un posto interessante nella storia dell’atleta musicista.

Ecco i primi 10 atleti che hanno avuto una carriera musicale di successo:

10.Barry Zito

Barry Zito non si è limitato a calmare la situazione: anche le sue cose erano buone in studio.

Zito, campione delle World Series con i San Francisco Giants e vincitore del Cy Young Award con gli Oakland Athletics, ha pubblicato un EP di musica country di sei tracce nel 2017 chiamato “No Secrets”. Il progetto non ha ricevuto alcun plauso dalla critica, ma ha aperto le porte a Zito nel mondo della musica, inclusa la scrittura di una canzone per un film di Eddie Murphy e un’apparizione come ospite in “The Masked Singer” della FOX sotto il nome di “Rhino”. .”

Tuttavia, il coronamento di Zito come musicista potrebbe essere l’esecuzione di “The Star-Spangled Banner” nell’ultima partita casalinga degli Athletics all’Oakland Coliseum. Come puoi non essere romantico riguardo al baseball?

9. Oscar De La Hoya

Oscar De La Hoya: pugile di fama mondiale e… cantante nominato ai Grammy?

Esatto: nel 2000, De La Hoya pubblicò un album pop latino omonimo attraverso la EMI International, che fu nominato come miglior album pop latino ai Grammy Awards del 2001, perso contro la superstar globale Shakira, ma l’album era ancora un enorme successo. è stato addirittura certificato disco di platino dalla RIAA nel 2006.

Nonostante il successo di critica dell’album, De La Hoya non ha mai pubblicato un seguito. Tuttavia, è tornata sul palco in “The Masked Dancer” della FOX nel ruolo di “Zebrana” e si è classificata quarta!

8. Kobe Bryant

Kobe Bryant ha padroneggiato quasi tutto ciò che ha tentato nella sua vita. Ha vinto cinque campionati NBA e due vittorie come MVP delle finali in 20 anni con i Los Angeles Lakers; ha vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio d’animazione nel 2017; e ha lasciato il segno nel settore delle bevande energetiche come investitore in Body Armour.

Una cosa che Bryant non riusciva a fare era diventare una star del rap. Nel 2000, la Sony Entertainment pianificò di pubblicare l’album di debutto di Bryant, “Visions”, ma fu scartato a causa della scarsa accoglienza del suo singolo di debutto, “KOBE”, anche se lo eseguì all’All-Star Weekend con la top model Tyra Banks.

Tuttavia, i crediti musicali di Bryant includono Destiny’s Child e Brian McKnight. Quanti altri atleti possono dire lo stesso?

7. Deion Sanders

Tra il successo di Deion Sanders come giocatore e come allenatore, è facile dimenticare che ha avuto una carriera rap di discreto successo, ma è così.

Sanders pubblicò il suo album di debutto “Prime Time” nel 1994 su Bust It Records di MC Hammer. L’album non raggiunse vette significative nelle classifiche, ma i singoli principali – “Must Be the Money” e “Prime Time Keeps on Ticking” – guadagnarono un seguito di culto e arrivarono persino alle classifiche di “Saturday Night Live” quando Sanders ospitato. prestazione nel 1995 dopo che i San Francisco 49ers vinsero il Super Bowl.

6. Roy Jones Jr.

Se non hai familiarità con Roy Jones Jr., pugile e rapper campione del mondo, potresti far parte del suo gruppo rap Body Head Bangerz.

Nel 2004, tre anni dopo aver registrato il suo album solista “Round One: The Album”, Jones ha formato un gruppo hip-hip chiamato Body Head Bangerz con Magic, Choppa, Snappa e Bone Crusher. Quell’anno il gruppo pubblicò il loro album di debutto, che comprendeva alcuni grandi nomi tra cui Juvenile e Petey Pablo.

Tuttavia, i singoli rivoluzionari del progetto sono stati “I Smoke, I Drink” e “Can’t Be Touched”, l’ultimo dei quali ha lasciato il segno nella cultura pop con i nastri pubblicitari degli atleti. “I Smoke, I Drink” ha raggiunto la posizione numero 25 nella classifica Hot Rap Songs di Billboard.

5. Bernie Williams

Oltre ad essere quattro volte campione delle World Series e vincitore del Gold Glove Award, la leggenda dei New York Yankees Bernie Williams è anche un abile chitarrista jazz.

Williams, che da adolescente ha frequentato la scuola di spettacolo Escuela Libre de Musica a Porto Rico, ha pubblicato due album jazz durante la sua carriera da musicista. Il secondo, “Moving Forward”, ha trascorso cinque settimane consecutive al numero due della classifica Contemporary Jazz Album di Billboard ed è stato nominato come miglior album strumentale ai Latin Grammy Awards 2009.

Williams ha avuto modo di suonare per i suoi tifosi di casa allo Yankee Stadium nel 2014 quando ha eseguito la chitarra classica “Take Me Out to the Ball Game” per l’ultima partita di Derek Jeter.

4. La palla di LiAngelo

A parte Kendrick Lamar e le polemiche di Drake, LiAngelo Ball potrebbe essere il rapper più chiacchierato al mondo in questo momento, sul serio.

I Detroit Lions celebrano il traguardo storico nell’NFC North con la canzone di successo di Ball; I Cleveland Cavaliers l’hanno suonato a tutto volume nei loro spogliatoi e dagli altoparlanti dello stadio del Rocket Mortgage Fieldhouse; tre quarti della troupe di “Inside the NBA” conoscono le parole della canzone; e i notiziari locali lo hanno inserito di nascosto nei propri segmenti.

È un fenomeno, con 8,7 milioni di visualizzazioni su YouTube e quasi 100.000 copie vendute. Vediamo se riuscirà a sfruttare questo slancio per realizzare un secondo singolo di successo o se sarà pronto.

3. Dana Barros

La carriera rap di Dana Barros è stata simile alla sua carriera nell’NBA: è stata brillante, ma non per molto tempo.

Barros, un NBA All-Star con i Philadelphia 76ers nel 1995 e Most Improved Player della lega quell’anno, è stato il protagonista di “B-Ball’s Best Kept Secret” del 1994, una compilation di canzoni di giocatori NBA.

Barros è apparso in “Check It” e ha consolidato la sua eredità come uno dei più grandi rapper nella storia della NBA.

Ciò che era iniziato come una divertente tendenza sui social media si è trasformato in un’impressionante mole di lavoro per Damian Lillard, alias Dame DOLLA

Lillard si è affermato per la prima volta come rapper partecipando all’evento “Four Bar Friday” su Instagram e, dopo aver guadagnato popolarità come artista, ha pubblicato il suo primo progetto completo, “The Letter O”, che ha raggiunto la posizione numero 7 nella classifica mondiale. Classifiche degli album R&B e hip-hop di Billboard.

Da allora, ha lavorato con nomi famosi come Lil Wayne, Snoop Dogg, Rick Ross e Ty Dolla $ign.

1. Shaquille O’Neal

Shaq non è stato solo l’omone più dominante di tutti i tempi: potrebbe essere stato anche l’atleta diventato rapper più dominante di tutti i tempi.

Shaq ha pubblicato cinque album in studio, il primo dei quali, “Shaq Diesel”, ha raggiunto il numero 25 della Billboard 200 ed è stato certificato disco di platino dalla RIAA. I suoi album successivi non hanno raggiunto gli stessi livelli del suo debutto, ma questo non ha spaventato i suoi collaboratori. Il suo terzo album in studio “You Can’t Stop the Reign” comprendeva le icone del rap The Notorious BIG, Jay-Z, Nas e Mobb Deep.

Oh, e abbiamo già detto che appare in un disco di Michael Jackson?

I giorni del rap di Shaq sono (quasi) finiti, ma la sua carriera musicale sta ancora andando forte come DJ Diesel, cosa che lo ha portato ad alcuni dei più grandi festival musicali del mondo, incluso Coachella.

