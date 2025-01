Chi sono i 10 Buffalo Bills più importanti di tutti i tempi?

Nessuno gira intorno ai carri come i Buffalo Bills, ma alcuni giocatori girano intorno ai carri meglio di altri nella storia del franchise.

I Bills non hanno scalato la montagna nell’era della NFL, ma hanno vinto diversi titoli AFL nel loro periodo migliore come franchigia negli anni ’60. Da allora hanno avuto alti e bassi, diventando la prima squadra a giocare quattro Super Bowl consecutivi negli anni ’90 prima di saltare i playoff per 17 stagioni consecutive.

Oggi, Buffalo è stata costantemente una delle migliori squadre del campionato. La stagione 2024 è stata il sesto anno consecutivo ai playoff e la quinta vittoria consecutiva dell’AFC East.

Mentre i Bills inseguono l’inafferrabile titolo del Super Bowl, ecco i 10 migliori giocatori nella storia della franchigia.

10.Jack Kemp (1962-1969)

Kemp potrebbe essere una delle poche stelle della NFL meglio conosciute per la loro carriera fuori dalla griglia. Prima che Kemp diventasse un politico e candidato alla vicepresidenza, divenne uno dei primi grandi giocatori nella storia di Bills. Anche lui è arrivato a Buffalo in un modo insolito. Dopo una stagione AFL All-Star, Kemp fu licenziato dai Chargers all’inizio della stagione 1962 quando si ruppe un dito mentre la sua ex squadra cercava di nasconderlo. Tuttavia, i Bills notarono che Kemp stava per rinunciare e chiesero un pagamento di $ 100 al quarterback. Perse la maggior parte della stagione 1962, ma fu nuovamente nominato AFL All-Star. È stato anche nominato All-Star in ciascuna delle quattro stagioni successive, aiutando Buffalo a raggiungere i playoff dell’AFL per quattro anni consecutivi. Guidò anche i Bills ai campionati AFL nel 1964 e nel 1965.

9.Billy Shaw (1961-1969)

Shaw faceva parte della linea offensiva che rese Kemp uno dei migliori quarterback della AFL e i Bills un pilastro dei playoff negli anni ’60. Otto volte All-Star, è stato nominato nella squadra di tutti i tempi dell’AFL nel 1970. In realtà voleva giocare in difesa quando è stato arruolato e ha interpretato il ruolo di guardalinee a doppio senso al college. Invece, era così bravo come guardia che fu l’unico giocatore ad essere nominato nella Pro Football Hall of Fame senza aver mai giocato nella NFL.

8.Steve Tasker (1986-1997)

È difficile per un membro della squadra speciale distinguersi nella NFL, ma Tasker lo ha fatto durante il Super Bowl dei Bills nei primi anni ’90 e oltre. È stato nominato All-Pro cinque volte e Pro Bowler sette volte durante le sue 12 stagioni con i Bills, vincendo il Pro Bowl Game MVP nel 1993. Ma la sua eccellenza come scommettitore (204 contrasti) e bloccante del punt (sette blocchi di punt in carriera) ) ha aiutato Bills a vincere quattro Super Bowl consecutivi. Tasker è considerato da alcuni il più grande giocatore di squadre speciali non kicker della storia, portando a richieste per l’inserimento nella Hall of Fame nonostante abbia giocato una posizione trascurata.

7. Joe DeLamielleure (1973-1979, 1985)

Affinché OJ Simpson diventasse uno dei running back più produttivi di tutti i tempi, aveva bisogno dell’aiuto della linea offensiva. DeLamielleure è stato uno di quei bloccanti chiave che hanno servito come parte integrante della linea offensiva della “Compagnia Elettrica”. La guardia è stata sei volte Pro Bowler e All-Pro (tre nella prima squadra) durante la sua carriera nei Bills, cosa che ha anche aperto la strada ai Bills per diventare una delle squadre meno licenziate della metà degli anni ’70.

6. André Reed (1985-1999)

Non sono molti i ricevitori wide prodotti allo stesso livello di Reed negli anni ’80 e ’90. Il sette volte Pro Bowler è finito tra i primi 10 per ricezioni cinque volte e tra i primi 10 per ricezioni touchdown quattro volte durante la sua carriera, ma potrebbe essere meglio conosciuto per le sue gesta eroiche nei playoff. Ha registrato almeno due touchdown in ricezione nelle prime tre trasferte dei Bills al Super Bowl nella postseason. La sua prestazione più memorabile fu la vittoria in rimonta da 32 punti nel 1992, quando segnò tre touchdown come parte di una vittoria contro gli Houston Oilers. Quando si ritirò, Reed si classificò al secondo posto di tutti i tempi nei ricevimenti (951). Era anche tra i primi tre nei ricevimenti e nei yard del Super Bowl al momento del suo ritiro.

5. OJVL Simpson (1969-1977)

Simpson ha avuto una delle serie più dominanti di tutti i tempi come running back, guadagnandosi cinque vittorie consecutive nel Pro Bowl e nella prima squadra All-Pro negli anni ’70. Finì anche tra i primi quattro nella votazione MVP quattro volte durante quell’arco di tempo e vinse il premio dopo aver avuto probabilmente la migliore stagione di sempre per un running back nel 1973. Simpson corse per 2.003 yard quell’anno, il massimo mai realizzato da un running back. 14 partite nell’epoca. Le sue 11.236 yard di corsa in carriera sono state le seconde nella storia della NFL dopo il suo ritiro.

Allen potrebbe diventare il miglior giocatore nella storia dei Bills quando la sua carriera sarà finita. Ma durante le sue prime sette stagioni, ha già dimostrato di essere abbastanza forte da essere considerato uno dei primi cinque giocatori dai Bills. Allen ha guidato i Bills verso quel tipo di successo che non ottenevano dall’inizio degli anni ’90, portandoli a cinque titoli consecutivi dell’AFC East. In quel periodo è diventato anche uno dei giocatori a doppia minaccia più pericolosi nella storia della NFL, correndo per almeno 400 yard e sei touchdown nelle prime sette stagioni della sua carriera. I suoi 65 touchdown su corsa in carriera sono il secondo numero più alto di tutti i tempi da parte di un quarterback alla fine della stagione regolare 2024.

Naturalmente, Allen ha dimostrato abilità anche come lanciatore. Si è classificato tra i primi 10 in yard di passaggio e touchdown nel corso dei suoi cinque anni di carriera e ha ottenuto tre nomination al Pro Bowl. Può anche vincere la sua prima vittoria da MVP per la sua partita nella stagione 2024.

3. Thurman Thomas (1988-1999)

Thomas è stato uno dei primi grandi giocatori a doppia minaccia nella storia della NFL. Mentre riceveva passaggi da Jim Kelly, Thomas guidò la NFL in yard totali in quattro delle sue prime cinque stagioni. Questo lo ha aiutato a guadagnare cinque nomination al Pro Bowl durante la sua carriera. Vinse anche MVP e Giocatore offensivo dell’anno nel 1991. Corse per 1.407 yard e sette touchdown per 631 yard e cinque touchdown quella stagione. Quell’anno fu anche una delle quattro stagioni consecutive in cui i Bills raggiunsero il Super Bowl. La scorsa stagione, aveva a disposizione 190 yard totali dallo scrimmage e un touchdown nella sconfitta contro i New York Giants nel Super Bowl XXV. Deteneva anche il record post-stagionale per il maggior numero di touchdown (21) e per partite consecutive con un touchdown (nove) quando si ritirò.

2.Jim Kelly (1986-1996)

Non puoi tralasciare l’uomo che ha governato la nave di quelle grandi squadre di Bills della fine degli anni ’80 e dell’inizio degli anni ’90. Kelly, che inizialmente non voleva far parte dei Bills, alla fine si unì alla squadra nel 1986 dopo che la USFL si sciolse. Divenne rapidamente uno dei lanciatori di maggior successo nella storia del campionato. Ha avuto nove stagioni in cui è finito tra i primi 10 nei touchdown di passaggio e sei in cui è finito tra i primi 10 nei yard di passaggio.

Kelly è stato anche cinque volte Pro Bowler durante la sua carriera e ha guidato i Bills a quattro campionati AFC consecutivi dal 1990 al 1993. Buffalo ha anche raggiunto la postseason otto volte durante gli 11 anni di Kelly come quarterback, rendendolo un gioco da ragazzi nella Hall of Famer.

1. Bruce Smith (1985-1999)

Smith ha trascorso 15 delle sue 19 stagioni dominanti a Buffalo, diventando senza dubbio il più grande pass rusher di tutti i tempi poiché ha avuto un ruolo importante nella corsa dei Bills a quattro Super Bowl consecutivi. Ha registrato stagioni di licenziamento a doppia cifra 12 volte in 13 anni dal 1986 al 1998, giocando solo cinque partite a causa di un infortunio l’anno in cui non ha raggiunto quel traguardo. Smith vinse due volte il premio Difensivo dell’anno della NFL, diventando un linebacker Pro Bowl e All-Pro per gran parte della sua carriera (premiato 11 volte in entrambi). È stato nominato Difensore dell’anno nel 1990 con 19 sack e ne ha aggiunto un altro quando ha fatto una safety nel Super Bowl XXV. Ha vinto il suo secondo premio di Difensore dell’anno nel 1996 quando ha registrato cinque fumble forzati da record.

Quando Smith si ritirò a Washington dopo la stagione 2003, ebbe 200 licenziamenti in carriera, ancora il massimo nella storia della NFL. Ne aveva 171 con i Bills. Quindi non sorprende che sia stato votato come il più grande giocatore di Bills di tutti i tempi dopo che FOX Sports lo ha classificato come il più grande pass rusher di tutti i tempi.

Menzioni d’onore:

Darryl Talley

Kyle Williams

Kent Hull

Evas Gilchrist

Cornelius Bennett

