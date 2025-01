Chi sono i 10 giocatori più veloci nella prossima stagione delle statistiche geniche della NFL?

Le seguenti statistiche gen sono state approvate nel 2016 ed sono state utilizzate per monitorare varie analisi NFL, principalmente in termini di velocità.

Questo ci consente di analizzare i piloti di palla più veloci della lega ed è definito come “velocità massima, misurata in miglia all’ora (MPH), il giocatore raggiunge una partita particolare mentre viaggia in una palla in un crimine (Rusher, Passer -y o A passante o ricevitore) o gruppi speciali (ritorno punt o calcio). “Stat sottolinea alcuni dei giocatori più veloci in tutte le posizioni in tutta la lega.

Questa osservazione qui sono i 10 giocatori più veloci durante la stagione delle statistiche della prossima generazione.

Alle 10 Mike Wallace – 22,34 mph nel 2016

Appena fuori nella settimana 6 a Meadowlands, il difensore di Baltimora Raven Raven, Joe Flacco, sarebbe salito alla palla profonda dell’allora 17-13 nel terzo trimestre prima di schiacciare, e dopo essersi laureato con 70 yard, la canzone d’angolo dei New York Giants Janoris Jenkins. Sebbene Baltimora alla fine abbia perso 27-23, il completamento di Wallace lo ha visto a 10,34 mph.

I Dallas Cowboys erano 14-0 nella buca del secondo quarto in casa contro Houston Texans alla settimana 11. Mentre il passaporto veniva arrotolato, il tappeto erboso esplose sul campo inferiore da 64 punti di contatto, colpendo 22,36 mph. È finito nell’unico contatto di Cowboys con una possibile perdita di 34-10, ma il gioco di punteggio di Turpin ha segnato il tempo più veloce per il giocatore di Dallas nella stagione delle statistiche della prossima generazione.

La partita della settimana 15 tra due squadre con un disco perduto è diventato uno smackdown offensivo dell’area di ottana alta, un esempio del tocco del secolo di Lively Cooks ai New Orleans Saints. Guidando in secondo gioco Drew Brees ha trovato chef aperti che si sono insinuati in 22,40 mph dietro il secondario dei cardinali dell’Arizona, 65 e il punto di contatto per i santi 17-13. Alla fine, gli chef si sono conclusi con sette ricevimenti con 186 yard e due touchdown e hanno aiutato i santi a 48-41 vittorie.

7. Xavier Rhodes – 22,40 mph nel 2016

Rhodes ha rovinato gli sforzi dei Cardinali nel secondo quarto della settimana in ritardo di 11 partite quando l’angolo ha catturato il difensore Carson Palmer sul traguardo e ha fatto tornare il raccolto a 100 iarde nel punto del tatto, con il Minnesota Vikings 20-10 vantaggio; Ha pagato un ritorno di 22,40 mph. Rhodes ha concluso il gioco con due rapimenti, il che ha aiutato Viking a vincere 30-24.

6. Stefon Diggs – 22,50 mph nel 2016

Diggs si è concluso con nove ricevimenti di 182 yard e un tocco con una vittoria di 17-14 Vichinghi sui Green Bay Packers durante la settimana 2. La vittoria è stata anche la prima partita del difensore Sam Bradford al Viking Center.

5. Desan Jackson – 22,60 mph nel 2016

Il difensore di Washington Kirk Cousins ​​ha scoperto 59 yard nel secondo tempo dopo una metà del mezz’e mezzo nella seconda metà per completare i 59 yard. Jackson ha superato i 22,60 mph nella commedia, il che ha reso più facile tre giochi a spese. Quel gioco di Chunk era, in effetti, l’unica ricevimento di Jackson in una perdita di 31-23.

I San Francisco 49ers hanno iniziato con una perdita di 24-20 della stagione 2020 in casa ai Cardinali, ma tornando a una storia. Nella prima partita di 49er nella prima partita, Jimmy Garopopolo ha ottenuto la palla a Moste, che ha poi corso attraverso la difesa dell’Arizona a 76 yard al punto del tatto, massimo 22,73 mph, e ha dato loro un vantaggio del primo quarto del 10-0. Mostert ha concluso il gioco con 56 cantieri navali urgenti a 3,7 iarde per vettore, ma ha anche avuto quattro ricevimenti per 95 yard e il punteggio sopra.

3. Tyrek Hill – 22,77 mph nel 2016

Quando la testa di Kansas City ha rotto il ghiaccio con la sicurezza del secondo quarto nella settimana 12, Denver Broncos ha riportato la palla a Kansas City. Hill è arrivato con la sterlina e ha continuato a correre per Broncos a 86 punti di contatto, dando ai Maestri un vantaggio per 9-0. Il ritorno a velocità massima di Hill è stato di 22,77 mph. Ci sono stati anche nove ricevimenti a 52 yard e un tocco con 30-27 maestri.

2. Raheem Mostert – 23,09 mph nel 2020

È stato un giorno in cui innumerevoli giocatori hanno lasciato cadere gli infortuni, ma 49er erano ancora in arrivo con i New York Jets alla settimana 2, ottenendo una vittoria per 31-13. Il suono è stato impostato per il primo gioco quando Mostert ha ricevuto una chiamata per eseguire e inchiodare la difesa di New York per tocchi di 80 yard, che ha visto 23,09 mph. Ironia della sorte, Mostert si precipitò solo 12 yard in sette per trasportare il resto del gioco.

1. Tyrek Hill – 23,24 mph nel 2016

I Masters hanno subito la loro prima sconfitta dal 2016 alla settimana 2, perdendo la strada a Houston Texans 19-12, in una partita in cui Kansas City non poteva entrare nell’area finale. Ma la storia è stata fatta elettronicamente perché Hill ha pagato 23,24 mph al chiamato Kick -off, che è la velocità immagazzinata più veloce della NFL durante la stagione delle statistiche successive.

