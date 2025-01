Chi sono i 10 migliori atleti che compaiono in un film?

Ci sono innumerevoli giocatori di sport professionistici che hanno fatto cameo in film, programmi televisivi e tutto il resto.

Di recente abbiamo pubblicato le nostre 10 migliori immagini di atleti nei film, ma la cosa ci ha fatto riflettere: quanti atleti hanno avuto un ruolo da protagonista in un film? Quanti giocatori che sono nella Hall of Fame per il loro sport sono apparsi in un film?

Ci siamo impegnati a rispondere a questa domanda tuffandoci nei film degli ultimi due decenni ed elencando i 10 migliori atleti che avrebbero recitato in un film o interpretato un ruolo da protagonista.

Sebbene ci siano alcune scelte ovvie in cima, abbiamo anche inserito alcuni nomi sorprendenti nella nostra lista, con altri in arrivo. L’analista FOX Sports e allenatore della Hall of Fame Jimmy Johnson si unisce a Marshawn Lynch sul grande schermo in un nuovo film intitolato “L’amore fa male“, uscirà il 7 febbraio.

Il tuo atleta preferito ha rotto la lista? Vediamo:

10. OJ Simpson – “La pistola spuntata”

“The Juice” ha come protagonista il detective Nordberg, un poliziotto che non riesce proprio a fare la cosa giusta. Il suo personaggio fornisce un costante sollievo comico per tutto il film, come scivolare su una superficie bagnata e cadere in mare mentre cercava di interrompere un’operazione di droga su una nave. Il protagonista Frank Drebin (Leslie Nielsen) lo protegge costantemente per tutto il film, e la scena finale si conclude in modo esilarante con Drebin che spinge accidentalmente la sedia a rotelle di Nordberg giù dai gradini dello stadio e lo lancia in campo.

9. Bob Uecker – “Major League”

A volte, se provi a fallire, ci riesci… o almeno questo è stato il caso con Cleveland nella “Major League” quando un tentativo di far saltare la stagione per spostare la squadra a Miami alla fine si è concluso con un campionato AL East. E il leggendario conduttore televisivo dei Milwaukee Brewers ed ex lanciatore della MLB Bob Uecker sarà presente in ogni segmento della competizione, annunciando le partite di Cleveland. Inoltre, il film ha prodotto l’iconica battuta “solo un po’ fuori” di Uecker.

In questa serie di commedie romantiche del 2006 con Matthew McConaughey e Sarah Jessica Parker, Bradshaw interpreta il ruolo di Ali, padre Tripp (McConaughey), un trentacinquenne che vive ancora a casa. Al e sua moglie assumono Paula (Parker) per convincere Tripp a trasferirsi perché è riuscito a convincere il figlio dei loro amici a trasferirsi. Crede che il lavoro sarà facile in base alle sue esperienze passate, ma si rende presto conto che richiederà un po’ di lavoro. Bradshaw ha diverse battute divertenti nel corso del film e interpreta molto bene il ruolo di un padre amorevole e preoccupato. Alla fine del film, Al e sua moglie escogitano un piano per riunire Tripp e Paula dopo il litigio e si perdonano a vicenda. Il personaggio di Bradshaw ottiene il suo nido vuoto e i due piccioncini salpano verso il tramonto.

7. Kevin Garnett – “Gemme non tagliate”

“KG” è stato davvero fantastico in questo film ed è un punto essenziale della trama. Howard, interpretato da Adam Sandler, è il proprietario di una gioielleria con una grave dipendenza dal gioco d’azzardo. Un giorno Garnett si ferma al negozio e rimane colpito da un opale nero che Howard ha comprato per rivenderlo per saldare il suo debito. Convince Howard a lasciargli tenere il suo opale per la notte poiché crede che gli porterà fortuna nella sua prossima partita di playoff, e gli permette persino di tenere il suo anello del campionato NBA 2008 come garanzia. Garnett sta disputando una partita sensazionale e sta ritardando la restituzione a Howard, che ha anche fatto fortuna facendo appello alla stella dei Celtics. Il film si conclude con Garnett che finalmente acquista l’opale e Howard che piazza la scommessa definitiva che vincerà la palla nella seconda partita di playoff, vincendo con successo la scommessa prima della scioccante svolta degli eventi nel folle finale.

“Ant” eccelleva completamente nel suo ruolo in un altro classico dello sport di Adam Sandler, interpretando un’arrogante scelta al draft di nome Kermit Wilts. La storia ruota attorno a Bo Cruz, interpretato da Juancho Hernangómez. È un potenziale spagnolo che viene scoperto dallo scout dei 76ers Stanley Sugerman (Sandler) mentre è in Spagna alla ricerca di un altro giocatore. Convince Cruz a giocare nel draft NBA dove è dominato dal carattere di Edwards. Il suo discorso spazzatura nel film è elitario e decisamente meschino, per non parlare delle sue schiacciate fuori dal mondo e delle sue reali abilità nel basket.

Cruz e Wilts si incontrano di nuovo nel draft del film, dove Wilts fa commenti sulla madre e la figlia di Cruz che gli entrano in testa – e alla fine gli fanno perdere la pazienza e si precipitano fuori dal campo. Odio davvero Wilts, il che è un segno di quanto bene Edwards abbia interpretato il cattivo.

5. Mike Ditka – “Calci e urla”

Will Ferrell e Robert Duvall recitano in questa commedia in cui Ditka interpreta se stesso, un allenatore di football chiacchierone che vuole vincere. Ferrell interpreta Phil, il figlio di Buck (interpretato da Duvall), e i due allenatori separano piccole squadre di calcio. Phil ha ereditato la squadra peggiore del campionato in cui gioca suo figlio, mentre Buck ha la squadra migliore.

Nel tentativo di vincere, Phil assume Ditka per aiutare a ribaltare una squadra che sembra essere non solo i suoi vicini, ma anche rivale di Buck. Ditka allena la squadra rigorosamente in alcune scene istericamente divertenti e porta con sé due ragazzi italiani che portano la squadra fino alla finale. Presenta anche Phil al caffè, rendendolo un allenatore arrogante (anche se divertente). La bellezza di questo ruolo è che Ditka interpretava semplicemente se stessa, ed era perfetto.

4. Jim Brown – “Una sporca dozzina”

Brown interpreta il soldato Robert Jefferson in questo film di guerra del 1967, uno dei dodici prigionieri reclutati per una pericolosa missione della Seconda Guerra Mondiale. È un ex giocatore di football condannato per omicidio che si unisce al gruppo come parte di un accordo per guadagnarsi la libertà. Il carattere di Brown era molto simile alla sua identità sul campo di calcio: potente, disciplinato, ma tranquillo. Probabilmente la sua scena più memorabile è quando piazza degli esplosivi nel bunker di un ufficiale tedesco per aiutare a portare a termine il piano del gruppo. Brown eccelleva nel ruolo, ed è spesso considerato il film che ha dato il via alla sua carriera a Hollywood, poiché il running back della Hall of Fame ha recitato in più di 20 film dalla fine degli anni ’60 alla metà degli anni ’80.

3. Shaquille O’Neal e Penny Hardaway – “Blue Chips”

Se Pete Bell, interpretato da Nick Nolte, avesse voluto vincere la partita del college, sapeva che avrebbe dovuto affrontare il lato oscuro del reclutamento universitario. E con l’aiuto del booster, Bell mette insieme un corso di reclutamento dinamite che offre dolci vantaggi per loro e la loro famiglia, che includeva Neon Boudeaux (O’Neal) e Butch McRae (Hardaway). Boudeuax e McRae li hanno aiutati a vincere un’emozionante apertura in casa con Bobby Hurley che giocava da playmaker per la squadra ospite. Naturalmente, Bell ha avuto un crollo dopo aver dato il booster nella conferenza stampa post partita, ma ha elogiato la prestazione della sua squadra in casa.

2. Ray Allen – “Ha capito il gioco”

In questo classico del basket, Denzel Washington interpreta Jake Shuttlesworth, il padre di Jesus Shuttlesworth di Ray Allen. Allen è un giocatore di basket del liceo e Jake è in prigione per aver ucciso accidentalmente sua moglie anni prima, ma il governatore gli offre un rilascio anticipato se riesce a convincere Jesus a giocare per la sua alma mater, il “Big State”. . Per tutto il film, Jake cerca di convincere Jesus a impegnarsi, ma fallisce poiché il personaggio di Allen è ancora scosso dalla perdita di sua madre. Alla fine, il film si conclude con Jake che sfida personalmente Gesù per la sua libertà, e ovviamente la stella dell’NBA vince, mettendo in mostra le sue abilità nel basket. Nonostante ciò, Jesus decide di impegnarsi per il Grande Stato, ma invano, perché il governatore ha sempre mentito sulla sua promessa. Jake viene rimandato in prigione, ma libera la sua rabbia e augura il meglio a suo figlio.

1. Michael Jordan – “Spazio Jam”

Nel 1996, il mondo era in pericolo quando i “Monstars” accettarono di interpretare i “Looney Tunes” in una partita di basket. Se questi ultimi andassero perduti, diventerebbero foraggio e il loro pianeta non sarebbe nessuno. Fortunatamente, Jordan ha risposto al campanello quando gli è stato chiesto di suonare nei Looney Tunes, che hanno fatto pressioni per chiedere aiuto. Dopo un primo tempo brutale, i Looney Tunes si sono ripresi e Jordan li ha portati alla vittoria nei momenti finali. Jordan, Bugs Bunny e i suoi amici sconfiggono i Monstar per salvare il loro pianeta, ovviamente con l’aiuto di Bill Murray e Wayne Knight.

Menzioni d’onore:

Lawrence Taylor – “Ogni maledetta domenica”

Shaquille O’Neal – “Kazaam”

Alex Karras – “Blazing Saddles”

André il gigante – “La principessa sposa”

Cam Neely – Scemo e più scemo 1 e 2 e “Io, io e Irene”

