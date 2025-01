Chi sono i 10 migliori Buckeyes dell’Ohio State di tutti i tempi?

L’Ohio State è terzo nella storia del football universitario con 977 vittorie e ottavo con otto campionati nazionali.

Inoltre, i Buckeyes – che lunedì affronteranno i Notre Dame Fighting Irish nella partita del campionato nazionale Playoff di College Football 2025 – hanno selezionato 512 giocatori nel Draft NFL (terzo) e 28 giocatori nella College Football Hall of Fame (quarto). . ).

Ecco i 10 più grandi Buckeyes di tutti i tempi.

10. DL Mike Vrabel (1993-96)

Vrabel era una minaccia per lo stato dell’Ohio. Il guardalinee difensivo ha concluso la sua carriera a Columbus con un record di 36 licenziamenti, 66 contrasti per sconfitta e due intercettazioni nel 1995. Vrabel, due volte All-American e due volte Big Ten Defensive Lineman of the Year, in seguito è stato scelto tre vittorie. Super Bowls con i New England Patriots. Vrabel ha iniziato la sua carriera da allenatore come allenatore dei linebacker dell’Ohio State nel 2011 e poi come allenatore della linea difensiva per le due stagioni successive (2012-2013).

9. Chris Spielman (1984-87)

Spielman, due volte All-American, si è laureato alla Ohio State come leader assoluto della scuola nei contrasti in solitaria (283). Ha anche concluso con 546 contrasti combinati – guidando i Buckeyes in detta categoria in due stagioni – 11 intercettazioni e otto licenziamenti. Spielman, tre volte difensore dell’All-Big Ten della prima squadra, divenne un quattro volte Pro Bowler che registrò più di 100 contrasti combinati in nove delle sue 10 stagioni NFL e divenne il leader di tutti i tempi dei Detroit Lions nei contrasti. Contrasti in solitaria (1.020).

8. DB Jack Tatum (1968-70)

Tatum ha iniziato la sua carriera nell’Ohio State come running back prima di essere trasferito in salvo prima della sua stagione da matricola. Alla fine, due volte All-American, Tatum vinse il premio National Defensive Player of the Year nella sua stagione da senior, aiutando i Buckeyes a conquistare un’offerta per il campionato nazionale due anni dopo averlo vinto. In 10 stagioni della NFL, Tatum ha avuto 37 intercettazioni, di cui sette nella sua ultima stagione (1980), ed è stato tre volte Pro Bowler.

7. WR Chris Carter (1984-86)

Carter è stato sensazionale per i Buckeyes. Ha guidato i Big Ten in ricezioni (65), yard ricevute (1.066) e touchdown (11) nel 1986, una stagione dopo aver guidato la conferenza con otto touchdown ricevuti. Dopo la laurea, Carter è stato il primo nella storia del programma con 150 contrasti in carriera e 26 contrasti in carriera. Carter divenne uno dei migliori ricevitori nella storia della NFL, accumulando 1.101 ricezioni in carriera (sesto nella storia della NFL) per 13.899 yard (13°) e 130 touchdown (quarto).

6. LB Randy Gradishar (1971-73)

Agli occhi della leggenda dell’allenatore dell’Ohio State Woody Hayes, Gradishar era nelle sue mani.il miglior linebacker” che abbia mai allenato. Due volte All-American, Gradishar ha terminato la sua carriera universitaria con 320 contrasti ed è stato sesto nella votazione dell’Heisman Trophy del 1973, con due dei suoi compagni di squadra – il guardalinee offensivo John Hicks e il difensore Archie Griffin – finendo davanti a lui, Gradishar divenne un sette volte Pro Bowler nella NFL e arrivò alla Pro Football Hall of Fame.

5. Bill Willis (1942-44)

Willis ha impressionato su entrambi i lati della palla. Due volte All-American, Willis servì sia come lineman offensivo che come linebacker per i Buckeyes, aiutandoli a vincere il campionato nazionale del 1942. Willis iniziò una carriera nella Hall of Fame della NFL, vincendo cinque campionati consecutivi con i Cleveland Browns dal 1946 al 1950.

4. OL Jim Parker (1954-56)

Parker era una roccia sul fronte offensivo dei Buckeyes. Due volte All-American, Parker iniziò per i Buckeyes del 1954, che condivisero il campionato con gli UCLA Bruins, diventando il primo giocatore dell’Ohio State a vincere l’Outland Trophy nel 1956 – un anno in cui Parker finì ottavo anche nell’Heisman . voto. Parker sarebbe poi diventato un otto volte All-Pro e sarebbe stato inserito nella Pro Football Hall of Fame.

3.OTOrlando Pace (1994-96)

Pace ha vinto un premio dopo l’altro con i Buckeyes. Due volte All-American, il 6-foot-7 Pace è stato il Big Ten Offensive Player of the Year nel 1996, due volte vincitore del Vince Lombardi Award (1995 e 1996) e il vincitore del John Outland Trophy nel 1996. Ha iniziato tutte le partite per i Buckeyes nel 1994-96 e ha rinunciato a zero licenziamenti nel 1995-96. Finalista per l’Heisman Trophy Award del 1996, Pace fu la prima scelta nel Draft NFL 1997 e fu all’altezza delle aspettative, diventando sette volte Pro Bowler e Hall of Famer.

2.RB Eddie George (1992-95)

George è uno dei migliori salvatori della storia del calcio. Nella sua ultima stagione all’Ohio State (1995), guidò i Big Ten con 1.826 yard di corsa e 23 touchdown di corsa, aiutandolo a guadagnare gli onori di Heisman. Nei suoi ultimi due anni a Columbus (1994-95), George corse per 1.590 yard e 18 touchdown in stagione a 5,6 yard per riporto. Alla laurea, George era secondo nella storia dello stato dell’Ohio con 3.578 yard e terzo con 43 yard di corsa. Diventò quattro volte Pro Bowler e corse per più di 1.000 yard in sette delle sue nove stagioni NFL.

1.RB Archie Griffin (1972-75)

Griffin guida la Big Ten in yard in ciascuna delle sue ultime tre stagioni (1973-75) e in yard per carry sia nel 1973 che nel 1974. Griffin è il primo nella storia dell’Ohio State con 5.177 yard di corsa e il 20esimo con 25 di corsa. Dopo essere arrivato quinto nella votazione Heisman nel 1973, Griffin ha conquistato l’onore individuale più prestigioso del football universitario sia nel 1974 che nel 1975. Griffin, due volte All-American, rimane l’unico giocatore a vincere due trofei Heisman. Ha poi giocato sette stagioni con i Cincinnati Bengals, con i quali Griffin è apparso nel Super Bowl XVI.

Menzioni d’onore:

RB Paul Warfield

QB Troy Smith

RB Ezechiele Elliott

DL Joey Bosa

QB JT Barrett

Harley alla moda

WR David Boston

LB Tom Cousineau

DB Malcolm Jenkins

DT Cameron Heyward

L.B. Andy Katzenmoyer

WR Dante Lavelli

OT-K Lou Groza

LB AJ Falco

WR Chris Olave

Vincitori dell’Heisman:

RB Les Horváth

RB Vic Janowicz

RB Howard Cassady

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata!

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Calcio universitario Grandi Dieci Buckeyes dello stato dell’Ohio