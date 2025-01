Chi sono i 10 migliori capi di Kansas City di tutti i tempi?

I Kansas City Chiefs erano una delle nove squadre introdotte nel 1960 e da allora hanno vinto un totale di quattro Super Bowls e cinque campionati.

Attualmente, Kansas City ha vinto campionati consecutivi, tre degli ultimi cinque Super Bowls e possiede la testa di serie numero 1 nei playoff AFC del 2024. I Chiefs hanno inserito 25 giocatori nella Pro Football Hall of Fame.

Ecco i 10 più grandi boss di tutti i tempi.

10. Emmitt Thomas (1966-78)

Thomas era eccezionale per Kansas City. Il cinque volte cornerback Pro Bowler è stato una parte essenziale della difesa dei Chiefs al Super Bowl IV. Ebbe un record NFL di nove ricezioni nella stagione regolare del 1969 e altre quattro nella postseason. Thomas, che ha registrato una media di cinque intercettazioni a stagione durante i suoi 13 anni di carriera, ha guidato la NFL con 12 intercettazioni per 214 yard e due pick-six nel 1974. È il primo nella storia dei Chiefs con 58 intercettazioni, il 12esimo di tutti i tempi nella NFL – e 937 yard dopo quelle intercettazioni ed è al secondo posto con cinque scelte sei in carriera.

9. Buck Buchanan (1963-75)

Buchanan era una roccia per i Chiefs. Quattro volte All-Pro e otto volte Pro Bowler, il placcaggio difensivo alto 6 piedi e 6 ha saltato solo una partita nei suoi 13 anni di carriera, trascorsi interamente a Kansas City. È settimo nella storia dei Chiefs con 70,5 sack e ha avuto un licenziamento e cinque contrasti nella vittoria del Super Bowl IV di Kansas City sui Minnesota Vikings. Buchanan, che ebbe anche tre intercettazioni in carriera, fu inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 1990.

8. Bobby Bell (1963-74)

Bell ha fatto un po’ di tutto per i Chiefs. Un finale difensivo all’inizio della sua carriera da professionista, Bell registrò più di sette stagioni consecutive di licenziamenti nel 1964 e 1965, ma ebbe anche quattro intercettazioni nell’ultimo anno dopo essere passato a linebacker. Bell non perdeva mai una partita. Sei volte All-Pro e nove volte Pro Bowler, Bell è il primo nella storia dei Chiefs con sei scelte, 10° con 26 intercettazioni e 13° a pari merito con 40 sack.

7.Willie Lanier (1967-77)

Lanier è stato una parte fondamentale della difesa del Super Bowl IV di Kansas City. Il tre volte All-Pro e l’otto volte Pro Bowler hanno registrato una media di tre intercettazioni dal 1968 al 1976 e hanno lanciato un’intercettazione nella suddetta vittoria del Super Bowl. È al secondo posto nella storia dei Chiefs con 18 fumble recuperi e al nono posto con 27 intercettazioni. Lanier è stato inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 1986.

6. Will Shields (1993-2006)

Scelta al terzo giro del draft, Shields divenne una delle migliori guardie nella storia della NFL. Shields è stato al centro e al centro dei Chiefs per 14 anni, letteralmente. Shields è secondo nella storia dei Chiefs con 224 partite giocate. Due volte All-Pro, Shields è stato nominato nella squadra All-Decade degli anni 2000 della NFL e ha guadagnato il titolo di Pro Bowl in ciascuna delle sue ultime 12 stagioni nella lega. Inoltre, nel 2015 è stato inserito nella Pro Football Hall of Fame.

5. Len Dawson (1962-75)

Dawson è parte integrante della narrazione del franchise di Chiefs. Due volte All-Pro e sette volte Pro Bowler come quarterback, Dawson è il primo nella storia dei Chiefs con 93 vittorie nella stagione regolare e il secondo con 28.507 yard di passaggio e 237 yard di ricezione. Ha guidato la lega in completamenti in otto stagioni, passer rating in sei stagioni e passaggi di touchdown in quattro stagioni con i Chiefs. Dawson, che giocò per i Pittsburgh Steelers e i Cleveland Browns prima di unirsi a Kansas City nel 1962, fu l’MVP del Super Bowl IV.

Ancora forte al momento, Kelce è il miglior rusher di tutti i tempi dei Chiefs, guidando la franchigia con 1.004 ricezioni totali per 12.151 yard e 77 touchdown. Quattro volte All-Pro e nove volte Pro Bowler, Kelce ha superato le 1.000 yard in ricezione in sette stagioni consecutive (2016-22). Per quanto riguarda il gioco post-stagionale, è il primo nella storia della NFL con 165 ricezioni e il secondo con 1.903 yard in ricezione e 19 touchdown. Kelce è stato il punto focale del gioco di passaggio di Kansas City in ciascuna delle ultime tre stagioni del Super Bowl (2019, 2022 e 2023).

3. Derrick Thomas (1989-99)

Toomas era una minaccia. Due volte All-Pro e nove volte Pro Bowler, il linebacker ha trascorso tutta la sua carriera con i Chiefs. Thomas è il primo nella storia dei Chiefs con 126,5 sack in carriera, 41 fumble forzati – pari al nono posto nella storia della NFL – 19 recuperi fumble, quattro sack e un punteggio, 161 yard dopo un fumble e terzo con 599 contrasti in solitaria. Ha registrato licenziamenti a doppia cifra in sette stagioni, inclusi 20 licenziamenti da record solo nella sua seconda stagione (1990), e ha guidato il campionato in fumble forzati due volte (1990 e 1992).

2.Tony González (1997-2008)

Gonzalez ha il diritto di essere il miglior tight end nella storia della NFL. Sei volte All-Pro e 14 volte Pro Bowler, Gonzalez ha guidato la lega con 102 ricezioni nel 2004 e ha registrato più di 1.000 yard in quattro stagioni e touchdown a doppia cifra in tre stagioni. Gonzalez è secondo nella storia dei Chiefs con 916 ricezioni, 10.940 yard in ricezione e 76 touchdown in ricezione. Inoltre, Gonzalez, che ha trascorso le ultime cinque stagioni della sua carriera con gli Atlanta Falcons, è terzo nella storia della NFL con 1.325 ricezioni, sesto con 15.127 yard ricevute e ottavo con 111 touchdown ricevuti.

Mahomes è stato il quarterback titolare solo per sette stagioni (è diventato il quarterback a tempo pieno dei Chiefs nel 2018), ma è già uno dei migliori ad aver mai ricoperto quel ruolo. Avendo guidato i Chiefs a tre titoli del Super Bowl – e vincendo il titolo di MVP in ciascuna di queste tre partite – Mahomes si è guadagnato due volte la nomination all’All-Pro e sei al Pro Bowl. Ha guidato la lega nei touchdown di passaggio due volte e ha anche superato le 5.000 yard di passaggio due volte, portando a casa il premio MVP della lega in entrambe le stagioni (2018 e 2022). Mahomes, che ha un passer rating di 102,1, è già primo nella storia dei Chiefs con 32.352 yard di passaggio e 245 intercettazioni e secondo con 89 vittorie nella stagione regolare.

Menzioni d’onore:

Jamaal Charles

Reverendo Holmes

Cristiano Okoye

Chris Jones

Curley Culp

Johnny Robinson

Jan Stenerud

