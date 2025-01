Chi sono i 10 migliori Chicago Bears di tutti i tempi?

C’è stato un tempo in cui i daaaa Bears erano una delle squadre più temute nella storia della NFL. La squadra con cui nessuno avrebbe voluto giocare, mai.

Uno dei momenti più importanti nella storia della NFL arrivò da Chicago negli anni ’80, e la stagione più famosa della squadra arrivò nel 1985, quando i Bears andarono 15-1 e distrussero i Patriots 46-10 vincendo il Super Bowl XX. Anche guardando indietro solo a quel decennio, i Bears hanno una lunga storia di successi, inserendo 32 giocatori diversi nella Pro Football Hall of Fame.

Ma chi sono i migliori giocatori che abbiano mai giocato per i Bears? Ecco i primi 10, tramite FOX Sports Research.

10. KR/PR/WR Devin Hester (2006-2012)

Uno dei registi più elettrici di tutti i tempi, Devin Hester ha spaventato i coordinatori delle squadre speciali avversarie. Durante la sua carriera, l’asso nel ritorno ha segnato 20 touchdown combinati di squadre speciali, che è ancora un record della NFL fino ad oggi. Inoltre, anche i suoi 14 touchdown al ritorno di punt in carriera sono un record della NFL.

Forse la sua stagione più importante, tuttavia, è arrivata nel 2006, culminata con l’accesso al Super Bowl di Chicago, dove Hester ha risposto al kickoff di apertura per un touchdown. Durante quella stagione, stabilì anche il record per il punt restituito più lungo nella storia della NFL con 108 yard, e pareggiò il record NFL per il maggior numero di punt restituiti in una partita con due ricezioni contro i Rams. Ha concluso la sua carriera entrando a far parte della Pro Football Hall of Fame nel 2024.

9. DL Dan Hampton (1979-1990)

Soprannominato “The Danimal”, Hampton era unico come un guardalinee tuttofare che ha avuto un enorme impatto sul gioco anche quando non è stato registrato sul foglio delle statistiche. Nonostante 10 interventi chirurgici al ginocchio durante la sua carriera, Hampton è stato nominato All-Pro sei volte diverse. La sua stagione migliore arrivò nel 1980, quando guidò la squadra con 11,5 sack e fece ben 73 contrasti, il massimo da parte di un guardalinee dei Bears all’epoca.

Nel complesso, Hampton è stato nominato Pro Bowler quattro volte, ha vinto il Super Bowl del 1985 con Chicago e infine nel 2002 è stato inserito nella Pro Football Hall of Fame per coronare la sua straordinaria carriera.

8. OT Jimbo Covert (1983-1990)

Uno dei più grandi corridori nella storia dei Bears, Covert ha avuto un impatto immediato come debuttante aiutando i Bears a guidare la NFL nella corsa. Questo impatto ha dato i suoi frutti anche nella colonna vittorie-sconfitte poiché Chicago ha vinto sei divisioni in sette stagioni. Inoltre, la squadra ha vinto almeno 10 partite sei volte durante i suoi otto anni di carriera a Chicago.

Sebbene sia stato nominato Pro Bowler due volte e abbia vinto un Super Bowl, il suo più grande risultato potrebbe essere quello di aprire la strada ai Bears per diventare un corridore di 1.000 yard in sette delle sue otto stagioni a Chicago, guadagnandosi infine l’inserimento nella Pro Football Hall. di fama nel 2020.

7. DL Richard Dent (1983-1993, 1995)

Dopo aver giocato ogni partita da titolare, Dent ha avuto un vero impatto nella sua seconda stagione, mettendo a segno 17,5 sack da record in carriera per i Bears, guadagnandosi un cenno al Pro Bowl per i suoi problemi. La parte più impressionante di tutto ciò è che ha registrato quei 17,5 licenziamenti nonostante avesse giocato solo nelle ultime 10 partite della stagione. Quella stagione segnò l’inizio di un periodo in cui Dent avrebbe accumulato 10 o più licenziamenti in otto delle dieci stagioni successive.

La sua prestazione più notevole è arrivata durante il Super Bowl XX. I Bears riuscirono a vincere 46-10, ma Dent venne premiato come MVP del Super Bowl con tre contrasti. 1,5 sack e forzare due fumble. Al momento del suo ritiro, i 137,5 licenziamenti di Dent erano il terzo di tutti i tempi e 124,5 durante il suo mandato a Chicago.

6. Gale Sayers (1965-1971)

Uno dei principali running back della NFL, Sayers entusiasmava regolarmente i fan con i suoi piedi veloci e la velocità dinamica. Sebbene Sayers abbia giocato solo sette stagioni, ne ha tratto il massimo, guadagnandosi posti nel team First-Team All-Pro in ciascuna delle sue prime cinque stagioni. È anche finito tra i primi cinque nella votazione MVP durante le sue prime quattro stagioni.

Anche se le sue ultime due stagioni furono rovinate da un infortunio, Sayers guidò comunque la NFL correndo due volte, vinse quattro Pro Bowls e alla fine fu inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 1977.

5.Brian Urlacher (2000-2012)

Il linebacker della Hall of Fame ha ottenuto otto licenziamenti da record in carriera mentre guidava la squadra nei contrasti da rookie. Ciò ha portato Urlacher a essere nominato AP Defensive Rookie of the Year. Ciò pose le basi cinque anni dopo, quando la leggenda dei Bears vinse il premio AP Defensive Player of the Year, diventando il secondo giocatore dei Bears a vincerlo (Mike Singletary). A quel tempo, divenne anche il quinto giocatore nella storia della NFL a vincere sia Defensive Rookie of the Year che Defensive Player of the Year.

Il ferito linebacker ha concluso la sua carriera con otto Pro Bowls, cinque titoli First Team All-Pro e un’apparizione al Super Bowl nel 2006.

4. Mike Singletary (1981-1992)

Uno dei più grandi guardalinee di tutti i tempi, Singletary non ha perso tempo a farsi un nome, diventando il titolare di Chicago solo alla settima partita della sua stagione da rookie. Singletary, una macchina da contrasto, ha guidato i Bears o è stato il secondo della squadra nei contrasti in ciascuna delle sue ultime 11 stagioni NFL. Inoltre, la sua resistenza è stata un segno distintivo poiché ha saltato solo due partite nella sua carriera.

Nel complesso, Singletary è stata una forza riconosciuta e rispettata nella sua carriera, ottenendo 10 nomination al Pro Bowl ed essendo stato nominato All-Pro otto volte. La cosa più impressionante, tuttavia, è stata nominata Difensore dell’anno della NFL nel 1985 e nel 1988, aiutando a guidare la squadra del 1985 al titolo del Super Bowl.

3.Mike Ditka (1961-1966)

Il designer Ditka è stato uno dei primi tight end della NFL a ricevere numerosi passaggi e a dimostrare che i tight end possono avere un impatto sui passaggi offensivi. Nella sua stagione da rookie, il dinamico tight end ha ottenuto 56 passaggi per 1.076 yard e 12 touchdown, guadagnandosi una selezione nel Pro Bowl. Solo tre stagioni dopo, stabilì l’allora record della NFL di tight end con 75 passaggi di touchdown. Dopo essere entrato nella formazione titolare nella sua stagione da rookie, Ditka non ha perso una sola partenza, terminando la sua carriera nei Bears con 84 presenze consecutive.

Ditka è stato nominato Pro Bowl in ciascuna delle sue prime quattro stagioni e All-Pro in ciascuna delle sue prime cinque stagioni. Anche il tight end fisico finì per registrare 50 o più ricezioni in quattro delle sue sei stagioni a Chicago.

2.Dick Butkus (1965-1973)

Uno dei linebacker più temuti nella storia della NFL, Butkus ha ottenuto riconoscimenti al Pro Bowl in ciascuna delle sue prime otto stagioni. Tuttavia, il suo successo non conobbe limiti poiché concluse la sua carriera con 22 intercettazioni e 27 fumble forzati, dimostrando di poter fare tutto. Uno degli aspetti più importanti della sua carriera che non è apparso sul foglio delle statistiche è stata la sua capacità di coprire i migliori running back e tight end nelle giocate di passaggio.

Alla fine, Butkus è stato cinque volte First Team All-Pro e si è classificato tra i primi sei nella votazione MVP tre volte nonostante giocasse sul lato difensivo della palla. La cosa più impressionante è che Butkus ha concluso ogni stagione della NFL con almeno un intercetto e un fumble forzato, accumulando multipli di ciascuno in cinque stagioni.

1. Walter Payton (1975-1987)

Soprannominato “Dolcezza”, Walter Payton stupiva continuamente sia i fan che gli avversari. Ha trascorso tutte le 13 stagioni della sua carriera nella NFL a Chicago, giocando in nove Pro Bowls, essendo stato nominato First-Team All-Pro cinque volte e vincendo il Super Bowl XX con la squadra. Ma la cosa più impressionante è che Payton era un cavallo di battaglia. Ha guidato la NFL nella corsa in quattro delle sue prime cinque stagioni, l’unica non da rookie.

La stagione più impressionante di Payton arrivò nel 1977, quando vinse l’Offensive MVP Award, un Pro Bowl Award e fu nominato All-Pro della prima squadra. La campagna lo ha visto guidare la NFL in carry, yard di corsa, yard di corsa per partita e yard per carry. Avrebbe quasi ottenuto altri due punti MVP, finendo terzo nel 1984 e secondo nel 1985, ma non sarebbe stato all’altezza. Quando tutto è stato detto e fatto, ha concluso la sua carriera nei Bears con 10 stagioni di corsa da 1.000 yard. Rimane secondo nella lista delle yard di corsa di tutti i tempi, con le sue 16.726 yard dietro solo alle 18.355 della leggenda dei Cowboys Emmitt Smith.

Menzioni d’onore:

Bronco Nagurski

Bulldog Turner

Douglas Atkins

Bill George

Bill Hewitt

Steve McMichael

Sid Luckmann

Charles Tillmann

