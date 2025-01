Chi sono i 10 migliori giocatori dei Broncos di tutti i tempi?

I Denver Broncos sono una delle franchigie più storiche della NFL.

Con tre titoli del Super Bowl, è un franchise che ha vantato numerose grandi star nel corso degli anni. Ciò rende particolarmente difficile rispondere alla domanda: chi sono i più grandi giocatori nella storia della squadra?

FOX Sports Research si è presa la responsabilità di rispondere a questa domanda, suddividere i numeri ed elencare i 10 migliori Broncos di tutti i tempi.

Sebbene ci siano alcune scelte ovvie in cima, anche alcuni nomi sorprendenti hanno fatto parte della nostra lista.

Dove si colloca il tuo Bronco preferito?

Vediamo:

10. Karl Meclemburgo (1983-1994)

Un guardalinee duro che ha trascorso tutta la sua carriera a Denver, Karl Mecklenburg ha registrato 79 licenziamenti in 12 stagioni, il terzo nella storia della franchigia. È uno dei tre giocatori nella storia dei Broncos ad aver effettuato quattro calci in una partita, e l’unico ad averlo mai fatto due volte. Il Mecklenburg è stato nominato in cinque squadre All-Pro e sei Pro Bowls prima di essere inserito nel Broncos Ring of Fame nel 2001.

9. Floyd Little (1967-1975)

Floyd Little è stato il primo corridore di 1.000 yard nella storia dei Broncos, un running back versatile che ha trascorso tutti i suoi nove anni di carriera a Denver. Al momento del suo ritiro, era il leader di tutti i tempi di Denver nelle scrimmage yard (8.741) e negli scrimmage touchdown (52) – e si colloca ancora tra i primi cinque in entrambe le categorie. Considerando le sue abilità come risponditore, Little è al secondo posto di tutti i tempi nella storia dei Broncos per yard di tutti i tempi (12.157). Ha fatto parte di una squadra All-Pro ed è stato selezionato cinque volte per il Pro Bowl, per poi essere inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 2010.

8. Rod Smith (1995-2006)

Facilmente il più grande wide receiver nella storia dei Broncos. Nessun giocatore nell’illustre storia di Denver ha totalizzato più ricezioni (849), yard ricevute (11.389) o touchdown ricevuti (68). Ha trascorso tutti i 12 anni della sua carriera con i Broncos ed è anche il leader di tutti i tempi della franchigia nelle yard ricevute nei playoff (860) e nei touchdown (sei) – con anche due titoli del Super Bowl al suo attivo. Smith ha formato due squadre All-Pro ed è stato selezionato per tre Pro Bowls in viaggio verso il Broncos Ring of Fame.

7. Randy Gradishar (1974-1983)

Randy Gradishar era considerato uno dei pilastri della difesa, soprannominato “Orange Crush”. Ha vinto il titolo di Difensore dell’anno nel 1978 ed è uno dei soli 10 linebacker con almeno sette Pro Bowls, 20 intercettazioni e 10 recuperi fumble. Gli altri nove sono tutti Hall of Famers. Gradishar ha concluso la sua carriera con cinque selezioni All-Pro e sette nomination al Pro Bowl, ed è stato inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 2024.

6. Steve Atwater (1989-1998)

Una delle sicurezze più difficili nella storia della NFL, Steve Atwater è stato il secondario dei Broncos per 10 anni, giocando 167 partite e vincendo due Super Bowls a Denver. Nella sua stagione 1997, ebbe 83 contrasti, due intercettazioni, otto passaggi difesi, due recuperi fumble e un licenziamento per aiutare i Broncos a vincere il loro primo Super Bowl nella storia della franchigia. Ha registrato più di 1.000 contrasti in carriera e 24 intercettazioni, ottenendo tre selezioni All-Pro e otto nomination al Pro Bowl. Atwater è stato inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 2020.

5. Miller (2011-2021)

Von Miller, MVP 50 del Super Bowl, ha giocato un ruolo chiave nella ricerca dei Broncos per il terzo titolo del Super Bowl nel 2015. In due apparizioni, una con i Rams, ha totalizzato 4,5 sack in carriera in un Super Bowl. Attualmente è 16esimo di tutti i tempi nei licenziamenti con 129,5, di cui 110,5 in arrivo a Denver. Detiene il record di franchigia per licenziamenti in carriera, licenziamenti in una sola stagione (18,5), licenziamenti nei playoff (6,5), licenziamenti singoli post-stagionali (cinque) e licenziamenti nei playoff (2,5). Miller è stato nominato in sette squadre All-Pro e otto Pro Bowls mentre era a Denver ed è attualmente membro dei Bills.

4. Shannon Sharpe (1990-1999, 2002-2003)

Due volte campionessa del Super Bowl con i Broncos e inserita nel 2011 nella Pro Football Hall of Fame, Shannon Sharpe è uno dei cinque tight end con 10.000 yard in ricezione in carriera. La sua partita del 2002 contro i Chiefs è probabilmente la più memorabile. Quel giorno totalizzò 214 yard, stabilendo il record di ricezione in partita singola della NFL con un tight end. È anche quinto nelle ricezioni (815) e ottavo nelle ricezioni da touchdown (62). Sharpe è stato nominato in cinque squadre All-Pro e otto Pro Bowls.

3. Champ Bailey (2004-2013)

Il running back Champ Bailey è diventato il giocatore più giovane nella storia della NFL a registrare tre intercettazioni in una partita nel 1999. Ha trascorso le sue prime cinque stagioni a Washington prima di essere ceduto a Denver nella stagione 2004. Ha giocato 215 partite. carriera – e inizia in tutte le gare tranne tre. Bailey ha formato sette squadre All-Pro e ha ottenuto 12 nomination al Pro Bowl prima di essere inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 2019. Nessun difensore ha mai fatto più Pro Bowls di lui.

2. Terrell Davis (1995-2001)

Sebbene Terrell Davis abbia giocato solo sette stagioni, il suo impatto sui Broncos è stato enorme. Ha giocato in entrambi i campionati del Super Bowl dei Broncos nel 1997 e nel 1998, correndo per oltre 2.000 yard nell’ultima stagione. Solo nove giocatori nella storia della NFL hanno raggiunto questo traguardo. Davis è stato anche l’MVP del Super Bowl nella stagione 1997, correndo per ben 157 yard e tre touchdown. È stato inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 2017.

1. John Elway (1983-1998)

Due volte campione del Super Bowl ed ex MVP dei Broncos, John Elway era il leader di tutti i tempi del campionato in termini di vittorie (148) quando si ritirò alla fine della stagione 1998. Si colloca ancora tra i primi 10 in quella categoria, ottenendo nove selezioni Pro Bowl e tre squadre All-Pro durante i suoi 16 anni di carriera. Uno dei momenti più memorabili della sua carriera arrivò nel gennaio 1987, quando progettò un touchdown da 98 yard per battere i Browns nell’AFC Championship Game, in seguito soprannominato “The Drive”. Elway è stato inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 2004.

CITAZIONE

Gary Zimmermann

Louis Wright

Dennis Smith

Peyton Manning

Jason Elam

Marco Schlereth

