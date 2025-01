Chi sono i 10 migliori giocatori dei Ravens di tutti i tempi?

I Baltimore Ravens sono una delle franchigie più storiche della NFL.

Due titoli del Super Bowl, è un franchise che ha vantato numerose grandi star nel corso degli anni. Baltimora è stata una delle migliori squadre di questo secolo, avendo vinto entrambi i campionati a partire dal 2000. Ciò rende particolarmente difficile rispondere alla domanda: chi sono i migliori giocatori nella storia della squadra?

FOX Sports Research si è presa la responsabilità di rispondere a questa domanda, suddividere i numeri ed elencare i 10 migliori Ravens di tutti i tempi.

Sebbene ci siano alcune scelte ovvie in cima, anche alcuni nomi sorprendenti hanno fatto parte della nostra lista.

Dove si trova il tuo corvo preferito?

Vediamo:

10. Justin Tucker (2012-oggi)

Justin Tucker potrebbe essere il miglior calciatore dalla lunga distanza nella storia della NFL. Detiene il record del campionato per il field goal più lungo con 66 yard, e i suoi 63 field goal su 50 yard sono i secondi realizzati da un kicker dal 1991. Entrando nella prima settimana dei playoff di questa stagione, ha un punteggio di 89,1. % di percentuale di successo sui suoi licenziamenti, la più alta nella storia della NFL. Tucker è un otto volte All-Pro, sette volte Pro Bowl e anche un campione del Super Bowl.

9. Jamal Lewis (2006-2014)

Jamal Lewis, che era il leader della franchigia nelle yard veloci (7.801) e nei touchdown veloci (45), era il playmaker dei Ravens all’inizio degli anni 2000. La sua stagione del 2003 fu eccezionale, poiché corse per 2.066 yard in quella stagione, ancora il terzo totale più alto in una singola stagione nella storia della NFL. E non puoi nemmeno dimenticare il suo grande giorno contro i Browns quella stagione, quando corse per ben 295 yard, il secondo totale più alto in una partita singola nella storia della NFL, dietro solo ad Adrian Peterson, che corse per un’altra yard ( 296) quattro stagioni dopo. Lewis fu nominato Giocatore offensivo dell’anno quella stagione e finì con 1.000 yard in sette dei suoi nove anni in campionato. È stato inserito nella Ring of Honor di Baltimora nel 2012.

8. Molti Molti (2018-2014)

Cinque volte selezionato per il Pro Bowl e cinque volte per l’All-Pro, Haloti Ngata è stato uno dei difensori più dominanti della lega durante i suoi illustri 13 anni di carriera. Ha totalizzato 528 contrasti, 25,5 sack e cinque intercettazioni come Raven, aiutando Baltimora a raggiungere i playoff sette volte, in particolare ancorando una linea difensiva che ha vinto un Super Bowl nel 2012. Sotto la sua sorveglianza dal 2006 al 2014, i Ravens hanno tenuto gli avversari a un livello 18.2. punti a partita, 71 touchdown su corsa e 3,6 yard per carry: tutti i migliori punteggi di qualsiasi squadra del campionato in quell’arco di tempo. Ngata è stata inserita nella Ring of Honor di Baltimora nel 2021.

7. Lamar Jackson (2018-oggi)

Lamar Jackson è un due volte MVP che ha reso i Ravens un contendente dal primo momento in cui è entrato in campo. Detiene il record NFL di yard corse in una sola stagione da parte di un quarterback e il suo record di 70-24, il quarto più alto tra i quarterback dopo il suo minimo di 100. Patrick Mahomes Tom Brady e Roger Staubach. Ma la sua stagione del 2024 avrebbe potuto essere la migliore finora. Di seguito, abbiamo elencato tutto ciò che ha realizzato quest’anno:

Jackson è il primo giocatore nella storia della NFL con più di 40 touchdown di passaggio e quattro o meno intercettazioni.

Jackson è il primo giocatore nella storia della NFL con oltre 40 touchdown di passaggio e oltre 600 yard di corsa.

Jackson è il primo giocatore nella storia della NFL con oltre 4.000 yard e oltre 800 yard di corsa.

Jackson è il primo giocatore nella storia della NFL a raggiungere una media di 8,5 yard per passaggio e sei yard per carry nella stessa stagione.

Jackson è solo il terzo quarterback nella storia della NFL a segnare 40 touchdown e a correre per quattro touchdown in una stagione. Si unisce a Patrick Mahomes (2022) e Aaron Rodgers (2016).

Probabilmente salirà in questa lista con il passare degli anni e, se vincerà un Super Bowl, si può dire con certezza che sarà il più grande Raven di tutti i tempi.

6. Joe Flacco (2008-2018)

La corsa ai playoff del 2012 di Joe Flacco è stata una delle migliori per un quarterback nella storia della NFL. Aveva una media di 285,0 yard di passaggio a partita e un rapporto touchdown-intercettazioni di 11 a 0 nella corsa al campionato dei Ravens. È uno dei quattro quarterback nella storia del campionato ad aver lanciato 11 touchdown in una singola postseason (Patrick Mahomes, Joe Montana, Kurt Warner) e l’unico a non lanciare un intercetto. Flacco è stato nominato MVP del Super Bowl e ha concluso la sua carriera come leader di tutti i tempi della franchigia in yard di passaggio (38.245) e ricezioni di touchdown (212). Il suo record di 10-6 nei playoff si colloca all’ottavo posto tra i quarterback in 15 partite di playoff, dietro solo a Patrick Mahomes, Terry Bradshaw, Troy Aikman, Tom Brady, Joe Montana, John Elway e Roger Staubach.

5. Maresciallo Yanda (2007-2019)

Il maresciallo Yanda è una delle migliori guardie offensive nella storia della NFL, chiaro e semplice. Selezionato sette volte All-Pro e otto volte Pro Bowl, ha trascorso tutte le 13 stagioni della sua carriera a Baltimora, iniziando in 166 delle 177 partite giocate. È stato nominato nel 2010s All-Decade Team della NFL e sarà inserito nella Baltimora Ring of Honor nel 2022. Yanda ha anche svolto un ruolo chiave nell’ancorare una linea offensiva che ha stabilito un record di franchigia per yard di corsa nel 2019 con 3.296. È una delle tre guardie nella storia della NFL ad aver vinto un Super Bowl ed essere selezionato per otto Pro Bowls, e ha anche aiutato i Ravens a registrare otto stagioni nella top 10 in touchdown veloci dal 2007 al 2019.

4. Terrell Suggs (2003-2018)

Defensive Rookie of the Year della NFL nel 2003 e Defensive Player of the Year nel 2011, “T-Sizzle” è stato uno dei pass rusher più elettrizzanti della lega durante le sue 16 stagioni a Baltimora. I suoi 139 sack sono l’ottavo nella storia della NFL e Pro Football Reference lo classifica come il leader di tutti i tempi della lega nei contrasti per sconfitta (202) da quando è iniziato il monitoraggio nel 1999. Per prospettiva, ha avuto almeno 10 sack su sette. nelle diverse stagioni. Due volte All-Pro e sette volte Pro Bowl, Suggs è noto anche per la sua capacità di forzare i fumble con i suoi colpi potenti. Dal 1991, è uno dei sette giocatori ad aver forzato 39 fumble. Suggs era noto anche per essere sopravvissuto ai playoff e i suoi 12,5 licenziamenti post-stagionali sono stati il ​​quarto di tutti i tempi. I fan dei Ravens lo ricorderanno per essere tornato da uno strappo d’Achille molto prima del previsto nella stagione 2012, aiutando Baltimora a vincere il Super Bowl quell’anno.

3. Ed Reed (2002-2012)

Facilmente considerato come uno dei pass rusher più abili, se non il più abile nella storia del campionato, Reed incuteva paura sia ai quarterback avversari che ai guardalinee offensivi. È un trequartista difensivo e ha il maggior numero di yard in ricezione nella storia della NFL con ben 1.590 yard in ricezione. Inoltre, ha vinto il premio Difensivo dell’anno nel 2004 dopo aver collezionato le migliori nove intercettazioni della lega, incluso un famoso intercetto di ritorno da 106 yard per un touchdown. Cleveland Browns . A quel tempo, fu la rimonta con intercettazione più lunga nella storia della NFL.

Nelle sue 12 stagioni, 10 delle quali con i Ravens, la stella della sicurezza ha ottenuto nove nomination al Pro Bowl, cinque All-Pro e ha collezionato 64 intercettazioni, la settima nella storia della NFL. Ha anche contribuito a portare i Ravens a sette posti nei playoff, culminando nel suo unico campionato del Super Bowl nel 2012. Reed è stato inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 2019.

2. Jonathan Ogden (1996-2007)

Nove volte All-Pro e 11 volte Pro Bowl, Jonathan Ogden è stato inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 2013 per la sua carriera dominante. I Ravens usarono la loro prima scelta al draft su di lui nel 1996, e lui trascorse tutti i 12 anni nella NFL con loro, ancorando una linea offensiva che aiutò a vincere il Super Bowl nel 2000. Nel 2003, guidò un’unità di linea offensiva che aiutò Jamal Lewis è diventato solo il quinto giocatore nella storia del campionato ad aver corso per 2.000 yard. Ha iniziato 176 delle 177 partite in carriera ed è stato il miglior placcaggio sinistro degli anni 2000. L’unico anno in cui non ha partecipato al Pro Bowl è stata la sua stagione da rookie, ed è stato anche nominato Giocatore offensivo dell’anno della lega nel 2002 dagli ex studenti della NFL.

1.Ray Lewis (1996-2012)

Nel suo periodo migliore, nessun giocatore era più temuto in mezzo al campo di Ray Lewis. Lewis era una macchina da contrasto che ha guidato i Ravens in contrasti 12 dei 14 anni in cui ha giocato per la squadra, l’unica squadra per cui ha giocato. A partire dal 1998, la terza stagione della carriera di Lewis, i Ravens non consentirono una corsa di 100 yard fino alla stagione 2002, un segno distintivo dell’eccezionale difesa di corsa di Baltimora. Inoltre, Lewis aveva anche fiuto per la palla e ha effettuato 31 intercettazioni nella sua carriera, il quinto di tutti i tempi tra i linebacker.

Al momento del suo ritiro, Lewis deteneva il record della squadra dei Ravens per stagioni giocate (17), partite giocate in carriera (228) e recuperi di fumble dell’avversario (20), registrando anche il maggior numero di contrasti (2.643) e detenendo il record di una sola stagione. documentazione. la maggior parte dei contrasti (225). La sua carriera da favola si è conclusa nel 2012, quando la squadra ha vinto il suo secondo Super Bowl. Lewis è stato l’ancora difensiva per entrambe le serie di campionato di Baltimora ed è stato inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 2018.

