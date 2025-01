Chi sono i 10 migliori giocatori di Notre Dame di tutti i tempi?

Ci sono molti programmi nel football universitario che hanno avuto successo nel corso della lunga storia di questo sport. Tuttavia, ci sono alcuni programmi che sono considerati pilastri di questo sport. Notre Dame è una di quelle scuole. I Fighting Irish hanno una lunga e leggendaria storia con numerosi membri della Hall of Fame del football professionistico e universitario, alcuni risalenti a più di 70 anni fa e altri più recenti.

Tutti conoscono Joe Montana, Tim Brown, Joe Theismann, Brady Quinn, Jerome Bettis e Manti Te’o, ma chi sono i migliori per una scuola con la ricca tradizione di Notre Dame?

Ecco i 10 più grandi giocatori di Notre Dame di tutti i tempi, per gentile concessione di FOX Sports Research.

La nostra lista è stata determinata in base al successo di un giocatore a Notre Dame, ma anche questo è stato preso in considerazione NFL successo in una certa misura.

10. WR Raghib Ismail (1988-1990)

Ismail era, ed è tuttora, considerato uno dei giocatori più entusiasmanti nella storia del football universitario. Soprannominato “Rocket”, Ismail ha contribuito a portare Notre Dame a una stagione imbattuta nel 1988 ed è uno dei soli due giocatori di ND ad accumulare più di 1.000 yard di corsa e ricezione in una carriera.

Una delle sue più grandi pretese di fama è che rimane l’unico giocatore nella storia a restituire due kickoff in due partite (1988 e 1989).

Ismail arrivò secondo nella votazione dell’Heisman Trophy del 1990 prima di guidare i Toronto Argonauts della Canadian Football League al titolo della Grey Cup nel 1991. In seguito si vestì per i Raiders, i Panthers e i Cowboys durante la sua carriera nella NFL. È stato inserito nella College Football Hall of Fame nel 2019.

9. DT Bryant Young (1990-1993)

Futuro membro della Pro Football Hall of Fame, Young ha dominato i ranghi del college prima di farlo a livello professionale. Young è stato nominato All-American nella sua stagione da senior nel 1993, mettendo a segno 6,5 sack e 67 contrasti. In quattro anni, ha contribuito a portare la squadra a un record di 40-8 insieme a due vittorie al Cotton Bowl e una vittoria allo Sugar Bowl.

Nella NFL, è stato più o meno lo stesso per Young, che ha gestito 89,5 licenziamenti e alla fine è diventato un membro della squadra All-Decade della NFL negli anni ’90.

8. OL George Connor (1946-1947)

Connor era un mostro nel gioco della corsa, aprendo la strada a leggende come Emil Sitko e Terry Brennan. La cosa più impressionante, tuttavia, è che non ha mai perso una partita nelle sue 18 partite da titolare contro i Fighting Irish e si è classificato 17-0-1 con l’unico pareggio contro l’Esercito nel 1946.

Connor era così apprezzato che nel 1962 una giuria di 400 giornalisti sportivi lo votò come uno degli 11 migliori giocatori di Notre Dame, dandogli il maggior numero di voti di qualsiasi altro giocatore nel processo (a pari merito con Leon Hart) con 340 voti. Nel 1946, Connor fu il primo a ricevere l’Outland Trophy, un premio nazionale per il miglior guardalinee indoor.

In seguito giocò otto stagioni con i Bears e diventò un NFL All-Pro.

7. QB Joe Theismann (1968-1970)

Uno dei quarterback più famosi nella storia della NFL a causa dei suoi sfortunati infortuni, Theismann era una leggenda a Notre Dame prima di diventare professionista. Nel 1969, Theismann aiutò Notre Dame a raggiungere la quinta posizione nella classifica nazionale, il suo primo titolare a tempo pieno nel 1969, e quasi eliminò il campione nazionale del Texas.

Durante la sua permanenza con i Fighting Irish, stabilì un record di 20-3-2 e stabilì i record scolastici di yard passate in una partita (526), ​​yard in una stagione (2.429) e touchdown in una stagione (16). .

Dopo essere diventato professionista, ha giocato 15 stagioni nella NFL, vincendo un Super Bowl con Washington nel 1982 e vincendo l’MVP della lega nel 1983. Nel 1985, ha subito un devastante infortunio al ginocchio che avrebbe poi cambiato il corso della sua carriera.

6. RB Jerome Bettis (1990-1992)

“The Bus”, come era conosciuto, terminò la sua carriera dopo appena 2.000 iarde di corsa (1.912 iarde per l’esattezza) e una media di oltre 5,5 iarde per riporto durante la sua carriera. Nel suo secondo anno, Bettis aveva il naso in end zone e collezionò il record scolastico di 20 touchdown. Includendo lo Sugar Bowl, ebbe 23 touchdown, un record che resiste ancora oggi.

Decidendo di non fare un altro pit-stop, “The Bus” decise di rinunciare alla sua stagione da senior ed entrare nel Draft NFL 1993. Ha giocato 13 stagioni da professionista, accumulando oltre 13.000 yard di corsa, un titolo del Super Bowl nella sua ultima stagione e infine una giacca d’oro e l’inserimento nella Pro Football Hall of Fame.

5. TE Dave Casper (1971-1973)

Soprannominato “The Ghost”, Casper iniziò la sua carriera come placcatore e ottenne anche la menzione d’onore del premio All-American nel 1972. Nel 1973, passò al tight end e contribuì a guidare la squadra al campionato nazionale come guardalinee offensivo dei Fighting Irish. e consenso tutto americano.

Nel 1974, fu scelto nel secondo turno del draft NFL e finì per giocare per Raiders, Oilers e Vikings, collezionando 52 touchdown nella sua carriera. Nel 2002, è stato inserito nella Pro Football Hall of Fame.

4. DT Alan Page (1964-1966)

Page era una forza nell’unità difensiva di Notre Dame che ispirava paura negli attacchi avversari. Durante la sua carriera, ha giocato da titolare tutte le 29 partite in cui ha giocato, aiutando la squadra a guadagnare 12 shutout e concedendo meno di sette punti a partita. Nella sua ultima stagione, il temibile Takla ha collezionato 66 contrasti e ha concluso con un 51-0 contro l’USC al Colosseo.

Nella NFL, Page sarebbe diventato Pro Bowler, All-Pro, Difensore dell’anno, MVP e campione del Super Bowl, guadagnandosi infine un posto a Canton.

3. QB Paul Hornung (1954-1956)

Nelle prime due stagioni di Hornung, il QB ha contribuito a portare i Fighting Irish a un record di 17-3 prima che la squadra scivolasse nella sua ultima stagione, finendo 2-8. È stato ogni volta un All-American nei suoi primi due anni e si è classificato quinto nella votazione Heisman nell’ultima stagione.

Nonostante le difficoltà della squadra nel 1956, Hornung fece davvero tutto. Si è classificato secondo a livello nazionale in attacco totale, 15esimo negli assist e 16esimo nei punti. Questo alla fine lo portò a diventare il primo giocatore di una squadra perdente a guadagnare l’Heisman.

Nella NFL, alla fine finì a Green Bay, diventando un tailback e un segnaposto per nove anni.

2. WR Tim Brown (1984-1987)

Un altro vincitore dell’Heisman, Brown ha stabilito 19 record scolastici nella sua carriera e alla fine si è guadagnato il soprannome di “Touchdown Timmy”. Sarebbe diventato un due volte All-American nelle sue ultime due stagioni, totalizzando 1.756 yard in ricezione con otto touchdown e cinque ritorni di punt combinati.

Dopo aver vinto l’Heisman nel 1987, Brown fu selezionato al sesto posto assoluto nel draft NFL. Alla fine è stato nominato in nove Pro Bowls e ha ottenuto un record NFL di 75 ricezioni in 10 stagioni consecutive, portando infine alla sua introduzione nella Pro Football Hall of Fame nel 2015.

1. QB Joe Montana (1974-1978)

Il Montana è noto per la sua carriera professionale, ma la sua carriera universitaria a Notre Dame è stata di per sé piuttosto speciale. Ha giocato 27 partite in totale e ha tirato per oltre 4.000 yard con 25 touchdown e sei touchdown veloci.

Nonostante il suo successo collegiale, Montana non è riuscito a suscitare interesse tra gli scout a causa del vecchio processo di combinazione e alla fine è scivolato alla fine del terzo round, dove è stato selezionato dai 49ers. Da lì, Montana guidò la squadra a quattro Super Bowls, nove titoli di division e passò per oltre 40.000 yard nella sua carriera. Molti dei suoi record del Super Bowl sono ancora validi oggi.

