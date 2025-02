Chi sono i 10 più grandi piloti Daytona 500 di tutti i tempi?

Ci sono pochi eventi sportivi che sono più grandi di Daytona 500, che si terranno domenica (2:30 pm Et Fox e Fox Sports App). La competizione si svolge alla Scenic Dayno Beach in Florida ed è il primo di tre stati ogni anno.

Il famoso evento iniziò nel 1959, quando Lee Petty vinse la competizione di apertura e si concluse con una media di 135,52 miglia all’ora. Petty, che compete in Oldsmobile, è anche il primo vincitore dell’evento come pilota e proprietario.

Tutto sommato, Dayona ha visto 12 vincitori multistrato e 14 squadre vincere più volte. Da William Byron, che ha catturato lo schermo dello schermo nel 2024, diventa il primo pilota a vincere Daytona back-to-back da quando Denny Hamlin lo ha fatto nel 2019 e 2020. Questo ha detto chi è il miglior pilota per competere con questo evento?

Ecco i primi 10 piloti nella storia di Daytona 500.

Top 10 piloti in Dayona 500 Storia

Alle 10:00 Sterling Martin

La carriera di Martin a Daytona ha iniziato con Bang quando ha guadagnato la prima vittoria della NASCAR con Daytona 500, ed è diventato un nono pilota per raggiungere questo risultato. Inoltre, la sua seconda vittoria della sua carriera è arrivata anche con Daytona 500, vincendo in reciproco solo quattro piloti possono dire la loro carriera.

9. Bill Elliott

Eliott è stato un attaccamento sulla famosa pista, che ha fatto un inizio di 30 carriera che lo lega a Michael Waltrip alla quarta carriera di tutti i tempi a Daytona 500. È stato anche in grado di chiedere un record quattro volte durante la sua carriera, di cui tre direttamente tra il 1985 e il 1987, che lo facevano con Ford tre volte e schivò una volta. Le sue due vittorie sono sempre legate al settimo.

8. Dale Earnhardt Jr.

Il figlio della leggenda e la NASCAR -Hall of Famer stesso Earnhardt Jr. era uno dei piloti più popolari dietro la bici. È stato in grado di consegnare a quei fan guadagnando due vittorie Daytona 500 durante quel periodo. Queste razze erano particolarmente rilevanti per lui dopo aver visto suo padre che lottava per vincere la competizione nella sua carriera. Il suo punto di partenza medio di 5,67 è il secondo migliore della competizione per sempre.

7. Dale Earnhardt

Forse il pilota NASCAR più famoso di tutti i tempi, Earnhardt, porterà sicuramente il suo A-game a Daytona. Tutto sommato, ha raccolto 34 vittorie per Daytona International Speedway, ma solo uno di loro è diventato una Daytona 500, vincendo sulla 20a pista nel 1998.

Sfortunatamente, questa canzone è stata anche la posizione del suo fatidico incidente nel 2001 durante il suo ultimo round all’evento. La sua perdita devastante ha portato a numerosi cambiamenti di sicurezza che hanno reso ogni guidatore più sicuro da allora.

6. Dale Jarrett

Jarrett era un pilota magnifico e Daytona ha messo fuori meglio. Ha ottenuto tre vittorie di Daytona tra il 1993 e il 2000. Tuttavia, il suo momento più famoso del percorso è stato la sua prima vittoria mentre combatteva con Earnhardt in una battaglia per collo e collo, chiamato “Dale and Dale Show”. Nel round finale, Jarrett ha tirato il cuore in competizione nelle migliori battaglie di tutti i tempi.

5. Bobby Allison

Il riassunto di Allo è considerevolmente fuori. È stato in grado di vincere tre gare tra il 1978 e il 1988, raccogliendo profitti nel 1978, 1982 e 1988. Ma è stato abitualmente in cima al tabellone e alla vittoria vincente, si è concluso nelle seconde tre volte separate e vede due diverse gare. Nel 1988, all’età di 50 anni, divenne vincitore di 500 record.

4. Jeff Gordon

Gordon è stato fantastico in quasi tutte le canzoni, ma ha sempre consegnato a Daytona. La sua prima vittoria è arrivata nel 1997 prima di rivendicare la sua seconda vittoria nel 1999 e la sua ultima vittoria lì nel 2005. Ha anche rivendicato la stazione Napa due volte separate, nel 1999 e poi nel 2015.

3. Denny Hamlin

Hamlin fece storia nel 2020 quando rivendicò la sua seconda Daytona consecutiva 500. Lo ha reso un quarto pilota per vincere le competizioni opposte all’evento. È diventato un breve tentativo di diventare il primo vincitore consecutivo della competizione, ma il quinto traguardo in quella compagnia non è starnuti.

14. Cale Yarborough

Puoi sostenere che Yarborough è il miglior pilota nella storia della competizione. È uno dei soli quattro concorrenti che vincono i tempi opposti a Daytona, facendo così nel 1983 e nel 1984, ma è stato anche regolarmente in grado di mettersi bene su queste competizioni. Yarborough era nel polo quattro volte tutto il tempo a Daytona, aveva quattro secondi gol e un terzo posto. Yarborough è anche uno dei soli due piloti che vincono più volte dal pisolino, unendosi a Elliot.

1. Richard Petty

Se non fosse stato per il meschino, Yarborough sarebbe un posto shoo-in, ma Petty era altrove al mondo a Daytona. È l’unico pilota che ha vinto l’evento almeno cinque volte guadagnando sette vittorie durante la sua carriera. Inoltre, è anche uno dei quattro piloti che vincono il back-to-Daytona 500. Tutto sommato, ha concluso la sua carriera tre 12 volte, il che è un risultato significativo.

