Chi sono i primi 10 rappresentanti senza NFL disponibili in difesa?

La stagione della NFL potrebbe essere finita, ma ciò non significa che il mondo della NFL si zittisce. La bozza della NFL è dietro l’angolo e prima arriva l’agenzia libera della NFL.

10 marzo a mezzogiorno, i rappresentanti gratuiti possono iniziare a parlare con nuove squadre e alle 16:00 e le 12:00 le firme possono iniziare all’inizio del nuovo anno di campionato.

Quindi chi sono i primi 10 rappresentanti liberi su entrambi i lati della palla? Dieci rappresentanti gratuiti offensivi possono essere trovati qui. Ora è il momento di esaminare i rappresentanti liberi in difesa più popolari.

Ecco la crema del raccolto mentre l’ufficio libero si avvicina.

I primi 10 rappresentanti senza NFL

Il primo giocatore nella lista è il campione del Super Bowl Eagles, che ha piegato i muscoli di bypass nei playoff. Williams ne è stato una parte enorme, raccogliendo pressione per tutta la stagione e alla fine si è concluso nella stagione regolare con 40 pressioni totali, 19 ° in Pro Football Focus (PFF). Questo importo ha portato a sei sacchi, 17 ° in tutto il dt. Williams è un giocatore che potrebbe assumere un ruolo più importante altrove e vedere il suo gioco prosperare più clic.

Se mai c’è una stagione al suo meglio, è poco prima di colpire un ufficio libero – ed è quello che ha fatto Murphy. Ha guadagnato il suo primo cenno di Pro Bowl in questa stagione dietro i suoi sei rapimenti, che sono quasi quante le tre precedenti stagioni combinate (7). Inoltre, è stato l’unico giocatore della NFL nel 2024, che ha avuto più di cinque perdite e più di cinque rapimenti, il che lo ha reso un giocatore d’élite rotto e sul campo.

Mack è forse il nome più grande per i fan medi nell’elenco, ma la sua produzione ha preso la statistica del tamburo nel 2024. I suoi sei sacchi erano il meno nella stagione, quando ha giocato almeno 10 partite dall’inizio dell’anno, quando lui si è concluso solo alle quattro. Tuttavia, è stato in grado di giocare di meno ed essere più recente nei clic trasparenti situazionali. Mack fece Pro Bowl nel 2024, principalmente per i suoi 15 passaporti QB e nove passaporti.

Odighizuwa ha avuto un anno fantastico per Dallas nel 2024. Stima anche il terzo e il quarto della terza pressione. Tuttavia, il più impressionante è quanto sia buono Odighizuwa in tutte e tre le discese. La sua capacità di giocare sia correndo e passarla per diventare una parte molto importante della difesa.

Un anno dopo, dopo il team All-Pro-Top e dopo essere diventato un professionista, Ward fece un passo indietro nel 2024. Nel 2023, registrava 23 passaggi difese per guidare la NFL. Nel 2024, tuttavia, ha fissato solo sette perché ha giocato solo in 12 partite. Una grande canzone, se non tutte, può essere fatta risalire a una tragedia inimmaginabile che ha incontrato quando ha perso la figlia di 1 anno in ottobre. Nel 2025, Ward giocherà nella nuova città e potrebbe tornare a giocare a star nel 2023, il che lo renderà uno dei rappresentanti liberi più sottovalutati.

Reed, noto per gli angoli di partenza delle macchine a getto, era dinamico per giocare di fronte alle salse. La cosa migliore di Reed è quanto sia stato coerente durante la sua carriera. Durante le ultime sei stagioni, Reed ha inviato la classe PFF almeno 70, mettendolo nel miglior quarto di DBS. È anche bravo a correre di difesa quando viene a combattere. Le sue 55 battaglie da solista nel 2024 furono il 27esimo migliore di tutti i pezzi d’angolo della NFL. Se ripete questo livello di gioco, dovrebbe essere una grande aggiunta a ogni campo difensivo.

Ci furono alcuni problemi nella difesa di Miami nel 2024, ma l’Olanda era una delle parti principali che tenevano insieme la squadra. L’Olanda è un giocatore fantastico contro la corsa, un totale di 62 battaglie nel 2024, di cui 42 provenienti dalla varietà solista. Tuttavia, il suo gioco di copertura era basso, ma si è concluso con solo quattro guasti al passaporto e senza rapimento. Tuttavia, non importa dove finisca, giocare agli olandesi contro la corsa lo rende il miglior giocatore nella sua posizione.

Uno dei migliori giocatori difensivi della squadra del Super Bowl di quest’anno, il sudore dovrebbe vedere un enorme giorno di paga a marzo. Ha concluso l’anno con 10,5 sacchi che si sono combinati tra i playoff e la stagione regolare, legando l’intera lega al 15 ° posto a quella distanza. Tutto sommato, si è concluso con 37 affrettamenti durante la stagione regolare, 18 di maggior parte in posizione. Lo mette in uno status eccellente in contanti, a meno che un assalto al passaporto più alto del mercato.

Bolton è un giocatore di linea fisica come puoi trovare oggi nel gioco. Ha portato a un vero naso nella palla e a raccogliere il portellone. La scorsa stagione, ha inviato 126 battaglie ed è stato uno dei soli 28 giocatori con oltre 125 battaglie la scorsa stagione (combinazione regolare e stagione). Inoltre, è uno dei soli due giocatori con oltre 125 battaglie e 13 o più battaglie di sconfitta relative a Eagles LB Zack Baun. Bolton ottiene grandi soldi.

Una delle più grandi offerte della NFL la scorsa stagione, Baun ottiene il suo giorno di paga in questa bassa stagione. Ha inviato 184 battaglie tra regolari e conseguenze, che è la maggior parte in tutta la lega. La sua classe 90.1 PFF era seconda tra tutte le auto degli autobus e le sue cinque pinne forzate erano le più nella NFC. Forse il Baun più impressionante è uno dei soli due giocatori nel 2024 per salvare 150 battaglie, più di 10 perdite e cinque o più pinne forzate durante la stagione regolare del 2024.

