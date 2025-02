Chi sono i primi 10 tiratori a 3 punti nella storia della NBA?

Quando uno scatto a 3 punti è considerato un’abilità rara, è quasi diventata necessaria se si desidera giocare nell’NBA.

Nell’ultimo decennio, uno scatto a 3 punti è esploso nell’NBA. La maggior parte delle squadre ha configurazioni che di solito usano, in cui ogni giocatore ha una minaccia al di fuori dell’arco, indipendentemente dalle dimensioni o dalla posizione.

Ma pochi sono abbastanza buoni ogni anno per partecipare alla competizione in 3 punti della NBA nel weekend All-Star. Uno dei grandi tiratori del gioco in 3 punti potrebbe fare la storia nella gara a 3 punti del 2025 mentre Damian Lillard ha cercato di diventare un altro giocatore che ha mai vinto la competizione per tre anni di fila.

Mentre Lillard si sforza sabato in tre aree di torba, diamo un’occhiata ai primi 10 della storia della NBA della storia della NBA.

I 10 migliori tiratori a 3 punti nella storia della NBA

Alle 10 del mattino Peja Stojaakovic

Stoitakovic ha trovato un ruolo nelle squadre di Sacramento Kings alla fine degli anni ’90/all’inizio degli anni 2000 a causa della sua ripresa in 3 punti, aiutando lo spazio Chris Webber, Mike Bibby, Vlade Divac e altri. Alla fine, è diventato il loro secondo capocannoniere quando hanno realizzato la finale della West Conference nel 2002 a causa della sua efficienza dal profondo.

Mentre i re sbiadivano lentamente dopo quella corsa, Stoitakovic ha continuato a crescere come un giocatore che si trovava tra i primi dieci, il che ha realizzato ogni stagione 2002-03-2004-05. Quando ha guidato la lega in 3 puntatori realizzati nel 2003-04, Stojaakovic è arrivato al quarto posto nel voto MVP. Durante questa corsa, ha vinto la competizione in 3 punti due volte (2002, 2003), quando è diventato uno degli otto giocatori a vincere la competizione più volte.

Stojaakovic è tornato dopo che i re lo hanno cambiato nel 2006, ma la sua partita a lunga distanza è rimasta risorse durante la sua ultima stagione. Si è classificato al 12 ° posto in campionato nelle riprese in 3 punti nel 2010-11 prima di vincere il campionato con Dallas Mavericks durante questo periodo.

Al momento della pensione, Stojaakovic era la quarta volta del sempre 3-pointer. Dal febbraio 2025, è nella lista 32, quindi ha uno dei giocatori che avrebbero potuto beneficiare di nascere un po ‘più tardi.

9. Dirk Nowitzki

Nowitzki potrebbe essere la ripresa più grande di tutti i tempi. Nessuna potenza o centro ha reso più 3-pointer di lui; Quando 1.982 hanno fatto un 3-pointer per la sua carriera, ha 300 in più rispetto al secondo posto dal febbraio 2025. La sua percentuale di 3 punti in carriera (38%) è anche la migliore della migliore trasmissione/centro di tutti i tempi.

La profonda capacità di tiro di Nowitzk lo ha reso uno dei migliori giocatori dell’NBA negli anni 2000 e 2010. L’All-Star 14 volte è diventato un quinto giocatore che si è unito al club 50-40-90 nella stagione 2006-07, mentre ha realizzato il 42% del suo 3-pointer sulla sua strada per vincere l’MVP quell’anno.

Nowitzkii ha portato la sua lunga ripresa a un altro livello nei playoff del 2011. Ha realizzato il 46% dei suoi 3 spettacoli in quel post-stagione, aiutando i Maverick a portare a casa il titolo.

Oltre a tutto ciò, Nowitzki ha vinto la competizione in 3 punti nel 2006 ed è diventato il primo grande uomo a raggiungere questa impresa.

8. Damian Lillard

Lillard è stato uno dei migliori tiratori da 3 punti della NBA da quando è stato prodotto nel 2012. Si è classificato tra i primi otto 3 puntatori realizzati in ciascuna delle sue prime nove stagioni Quelle stagioni. Lillard è il quarto nella lista di 3-pointer di tutti i tempi ed è legato secondo in 3 puntatori realizzati per partita.

Anche i più grandi scatti della carriera di Lillard sono arrivati ​​in profondità. Ha eliminato gli Houston Rockets dal primo turno dei playoff del 2014 quando si è lamentato nel gioco a 3 pointer 6. Ha fatto qualcosa di simile cinque anni dopo, colpendo un 37 piedi a 3 punti a 3 punti Paul George mentre Blazer di Portland Trail ha bussato Oklahoma City Thunder nel 2019 in un round.

L’abilità in 3 punti di Lillard lo ha portato a diventare uno dei migliori marcatori della lega nell’ultimo decennio e ha chiuso sette nella top ten nel punteggio. Ha anche vinto la competizione in 3 punti due volte e ha guadagnato il titolo con due stagioni consecutive (2023, 2024).

7. JJ Redick

Prima di essere il capo allenatore di Los Angeles Lakers, Redick si è chiamato uno sparatutto produttivo a 3 punti. Non ci sono stati così tanti giocatori nella storia dell’NBA, con il numero e l’efficienza di Redick che erano al di fuori dell’arco. I suoi 1.950 3 indirizzi furono il 15 ° della storia della NBA al momento della pensione nel 2021 e la sua carriera al 41,5% percentuale di 3 punti è ancora 18 °. Dei 50 giocatori che hanno realizzato il massimo a 3-pointer nella storia della NBA, la percentuale di 3 punti di Redick è la quarta più alta.

Redick apparentemente guariva in profondità mentre invecchiava. Ha concluso tra i primi cinque nella percentuale di 3 punti quattro volte tra le stagioni 2014-20, guidando la lega nella percentuale di 3 punti nel 2015-16 (47,5%). È uno dei pochi giocatori in questo elenco che non ha mai vinto la competizione in 3 punti, ma è chiaro che non ha dovuto farlo per dimostrare la sua posizione di uno dei migliori tiratori a 3 punti.

6. KYLLE KORVER

Come Redick, anche Korver ha avuto un ruolo in uno dei migliori tiratori a 3 punti. Era solo Smidgen meglio di Redick.

Korver è stato costantemente classificato in uno sparatutto a tre punti, guidando il campionato quattro volte e terminando tra le prime dieci volte. La sua ripresa in 3 punti del 53,6% nel 2009-10 è il miglior marchio di una stagione nella storia della NBA.

Swingman ha anche realizzato tutti questi 3 puntatori con un volume elevato. I suoi 2.450 3 punti nella storia della NBA sono l’ottavo più nel febbraio 2025. Dei 50 giocatori della NBA, il 3-pointer nella storia della NBA è la percentuale a 3 punti più alta. Questo segno è anche il decimo migliore della storia della NBA.

Korver è stato nominato solo una volta un All-Star, che è arrivato con la sua stagione 2014-15 con Atlanta Hawks. Ma molti lo considerano uno dei migliori giocatori della storia della NBA, a causa della sua capacità di rendere apparentemente il suo 3-pointer ogni volta che voleva.

5. James Harden

Molte persone combinano il gioco di Harden con la sua capacità di entrare nella linea di palla gratuita. Ma è stato in grado di creare un’attenzione difensiva che provoca molti errori a causa delle sue riprese in 3 punti. La sua firma Step 3-Pointer è uno dei movimenti più famosi dell’ultima memoria NBA.

Harden si è classificato tra i primi cinque nel 3-pointer realizzato in sei stagioni consecutive (2014-20) e ha guidato la lega in 3 spettacoli che sono stati realizzati nelle ultime tre stagioni.

Quando Harden è classificato in 3 puntatori di tutti i tempi dal febbraio 2025, lo ha fatto con buona efficienza. Ha sparato solo meno del 35% delle profondità tre volte nei primi 15 anni della sua carriera. È anche sesto nei 3 puntatori di tutti i tempi realizzati per partita.

Uno dei migliori giocatori della sua generazione Harden è stato nominato MVP nel 2018 e ha anche vinto il sesto uomo dell’anno sei anni prima.

4. Klay Thompson

Sai che dovevamo avere entrambi i fratelli splash in alto in gruppi di sparatutto a 3 punti di tutti i tempi.

Thompson potrebbe essere la migliore cattura nella storia della NBA e sparare a uno sparatutto a 3 punti, registrando una partita di 60 punti nel 2016, con solo 11 gocce e ha fatto 8-14 3 punti.

È, ovviamente, un caso estremo in cui Thompson mostra l’efficienza in 3 punti della sua élite, ma non è difficile trovarne molti altri esempi, il che fa diversi 3 spettacoli senza molti desideri. Ha un record NBA per 3 puntatori che ha colpito 14 3 puntatori in 24 aziende nel 2018.

Inoltre, i suoi 2622 3 puntatori sono il quinto nella storia della NBA, ed è stato anche legato al secondo numero più alto del gioco dal febbraio 2025. La sua percentuale di 3 punti di 41.2 in carriera è di 20. Miglior segno di sempre, ma è anche il quinto miglior marchio tra i 50 giocatori che hanno fatto il massimo a 3-pointer.

La sparatoria a 3 punti di Thompson è stata essenziale per il successo della dinastia Warriors nel 2014-22, aiutando Golden State a vincere quattro titoli durante quel periodo. Ha anche vinto la competizione in 3 punti nel 2016.

3. Reggie Miller

Miller è stato senza dubbio il primo sparatutto a 3 punti in assoluto nell’NBA. Quando l’arco è stato introdotto molto prima che arrivasse in campionato, Miller ha usato un tiro a 3 punti mentre il gioco è diventato più difesa negli anni ’90. È stato tra i primi dieci su 3 spettacoli realizzati in ciascuna delle sue prime 15 stagioni, guidando la lega in 3 spettacoli fatti due volte.

Sebbene la sua percentuale di 3 punti in 39,5% è il miglior marchio nella storia della NBA, Miller ha terminato tra i primi dieci nella percentuale di 3 punti cinque volte la sua carriera.

Miller ha suonato nella NBA per 18 stagioni, tutti con Indiana Pacer. Non è sorprendente con la sua longevità ed efficienza che i suoi 2.560 punti di 3 punti in carriera siano stati più ritirati nella storia della NBA nel 2005. Ha tenuto questo marchio sei stagioni ed è ancora sesto a 3 puntatori di febbraio 2025, nonostante la recente esplosione di 3 punti nella lega.

2. Ray Allen

Allen ha sostituito la NBA di Miller come leader di tutti i tempi nel 3-pointer 2011 e il suo tiro ha viaggiato con lui per ciascuna delle quattro squadre che ha giocato nella sua carriera NBA.

La Hall di Famer si è piazzata tra i primi dieci 3 puntatori, che sono stati realizzati 10 volte durante la stagione durante la sua carriera, guidando il campionato 3 volte tre volte. Aveva fino a un paio di primi cinque quando era con i Boston Celtics mentre il suo tocco cadeva.

La sua percentuale di 3 punti in carriera del 40%è solo 47.

Sebbene Allen abbia ottenuto la sua carriera in ritardo, è rimasta una forte sparatutto a 3 punti. Ha sparato oltre il 40% delle sue ultime tre stagioni. Naturalmente, il suo tiro più memorabile è stato anche il 3-pointer, che ha colpito il 3-pointer per mantenere vivo Miami Heat nelle finali del 2013.

1. Steph Curry

Pensi che qualcun altro sarebbe il numero 1?

La maggior parte dei fan e degli analisti sono il miglior tiratore a 3 punti nella storia della NBA nella storia della NBA dopo i suoi anni MVP a metà del 2010. Ma ha mangiato ufficialmente la storia della NBA come sparatutto a tre punti mentre superava il segno di Allen sul massimo 3-pointer realizzato nel 2022.

Tuttavia, non c’era praticamente zero dubbi sulla posizione del curry. Ha rivoluzionato il gioco con il suo tiro a 3 punti, guidando la lega rende Weed Five Seasons (2012-17). Ha anche guidato il campionato a 3 punti, il che farà altre tre volte dopo.

Curry non ha mai guidato il campionato in una percentuale di tiro a tre punti, ma si è classificato tra i primi dieci in nove stagioni. A partire dal 12 febbraio, la percentuale di 3 punti della carriera di Curry (42,4) è il 13 ° miglior marchio nella storia della NBA e il terzo miglior personaggio tra i 50 giocatori con il 3-pointer nella storia della NBA.

Quindi in quasi ogni statistica a 3 punti disponibili, il curry conduce l’elenco o è da qualche parte vicino alla sua cima. Il suo tiro a tre punti lo ha reso uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, vincendo due MVP e quattro nomi per la sua carriera.

