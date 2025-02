CHICAGO – Eric Bianeniemy sta tornando alla NFL.

Assistente allenatore a lungo termine NFL è assunto Chicago Bears per allenare il retro, la fonte è stata confermata da Adam Schefter ESPN sabato.

Bienie, 55 anni, ha trascorso la stagione del 2024 come assistente del capo allenatore e coordinatore offensivo per l’UCLA. È stato il suo secondo periodo con Bruins e Second College Football, dove ha lavorato ai dipendenti (Colorado nel 2001-02 e 2011-12-12).

L’ultimo lavoro di Beniemy NFL era come assistente del capo allenatore e coordinatore offensivo per il comandante di Washington nel 2023. In precedenza aveva vinto due Super Bowls con Chiefs e trascorse la stagione 2013-2022 a Kansas City, sovrapposto al direttore di Bears Ryan Poles.

Bianeniemy era anche un allenatore per il retro dei Minnesota Vikings dal 2006 al 2010. Il presidente e CEO di Bears Kevin Warren era in quel momento in Minnesota a quel tempo come viceingo esecutivo per gli affari legali e il direttore amministrativo.

Il veterano allenatore è il secondo ex coordinatore che è stato aggiunto all’allenatore Ben Johnson a Chicago. Gli Orsi hanno assunto Dennis Allen come loro coordinatore difensivo, il ruolo che ha ricoperto a New Orleans dal 2015 al 2021 prima di essere nominato Saints.

