Chicago Bulls vs. Miami Heat: Como ver a NBA online, canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, hora de início

Quem está tocando

Miami Heat @ Chicago Bulls

Registros atuais: Miami 24-23, Chicago 21-29

Como olhar

Quando: Terça -feira, 4 de fevereiro de 2025 às 20:00 ET

Terça -feira, 4 de fevereiro de 2025 às 20:00 ET Onde: United Center – Chicago, Illinois

United Center – Chicago, Illinois TV: Rede Esportiva de Chicago

Rede Esportiva de Chicago Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas). Custo do ingresso: US $ 23,00

O que saber

O calor e os touros estão 5-5 um contra o outro desde abril de 2022, mas não por muito tempo. O Miami Heat está fazendo uma viagem para enfrentar o Chicago Bulls às 20:00 ET na terça -feira no United Center. Os Bulls têm a vantagem do tribunal doméstico, mas o calor deve ganhar 3,5 pontos.

O Heat vai para o jogo de sábado no surgimento: eles receberam uma perda de 20 pontos na partida anterior, mas não deixaram essa energia ruim afetar seu jogo contra o Spurs no sábado. O Heat encantou-se com o Spurs 105-103, graças a um tiro de embreagem de Bam Adebayo com menos de um segundo restante no último trimestre. Para aqueles que carregam pista em casa, essa é a vitória mais próxima que Miami publica desde 16 de dezembro de 2023.

Adebayo era uma equipe de demolição de homem único para o Heat, pois quase caiu um triplo em 30 pontos, 12 rebotes e nove assistências. Menos útil para o calor foi o abismal de Tyler Herro 0-8 três pontos.

O calor funcionou como uma unidade e terminou o jogo com 30 assistências. Esse forte desempenho não era novidade para a equipe: agora eles publicaram pelo menos 27 assistência em três competições consecutivas.

Enquanto isso, o Bulls ficou aquém do Pistons no domingo e caiu 127-119.

Nikola Vucevic fez um bom esforço para a equipe do perdedor quando atirou 4 de 6 de além do arco e perdeu um triplo em 20 pontos, dez rebotes e dez assistências. Além disso, também registrou uma porcentagem de 80%de metas de campo, que é a mais alta publicada desde novembro de 2024.

Miami agora tem um recorde de 24-23. Quanto a Chicago, eles lutaram recentemente, desde que perderam nove dos últimos 12 confrontos, o que prejudicou seu recorde de 21-29 nesta temporada.

Tudo saiu contra o Bulls em sua reunião anterior em abril de 2024, já que o Heat foi com uma vitória de 112 a 91. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o calor, pois a equipe não terá a vantagem do tribunal em casa desta vez. Vamos ver se a mudança no local faz a diferença.

Chance

Miami é o favorito de 3,5 pontos contra Chicago, de acordo com o último Probabilidades da NBA.

As probabilidades estavam de acordo com a comunidade de apostas neste caso, desde que o jogo foi aberto como uma extensão de 3,5 pontos e ficou ali.

O Over/Under é de 227,5 pontos.

História da série

Chicago e Miami têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.