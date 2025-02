Philadelphia Eagles ha vinto il suo secondo Super Bowl nella storia dei franchising con una turbolenta vittoria di 40-22 sui capi di Kansas City nel Super Bowl Lix, vittoria così importante che le possibilità del prossimo anno del Super Bowl in Sports Bowl in tutto il paese.

I libri sportivi, che sono entrati nella competizione della domenica, hanno avuto un set nel 2026 – alcuni per diverse settimane – per il campione del Super Bowl, mentre i capi di consenso sono popolari a +600, ESPN BET. Tuttavia, quando l’ultimo fischio per aver suonato il 2025 è esploso, Kansas City è stato bussato a +650 e in alcuni libri è arrivato al +750.

Nel frattempo, Eagles volava sul tabellone e saltarono dal quinto posto +800 al terzo posto +700 in ESPN BET. Cesare (+625) e Draftkings (+550) ora hanno Filadelfia come favorito separato.

Baltimore Ravens sono legati in cima all’ESPN BET Council con capi NA +650, mentre Buffalo Bills e Detroit Lions condividono il terzo slot con Philly NA +700. Nonostante abbia il miglior record nella stagione regolare 2024, la prossima stagione è una maggiore incertezza, che si sta espandendo alle scommesse sportive, perché alcuni libri li hanno per +1100 per il prossimo anno.

Editori birichini 2 correlati

C’è già stato un evento significativo sul mercato in settimane che hanno portato al grande gioco di quest’anno.

Una delle squadre più convincenti a vedere le scommesse sono i comandanti di Washington che hanno fatto questa corsa inaspettata post -stagione alla partita del campionato NFC. ESPN BET Reports Commanders a +2000 e afferma che il secondo maggior numero di biglietti (7,4%) ed elaborazione (9,7%) supporta e monitorano solo capi (10,8% delle scommesse e 13,3% manage). Draftkings e Fanduel riportano anche Washington nelle prime cinque squadre nel mercato del Super Bowl 2026.

Un’altra squadra che presta una notevole attenzione è Cincinnati Bengals, elencata a +1600 su ESPN BET e prendere la quarta maggior parte delle scommesse (7,2%). Draftkings afferma che ci sono voluti Cincinnati una scommessa di $ 5.000 per +2.000 corsi per vincere il prossimo anno Super Bowl, che sarebbe $ 100.000 in caso di successo.

Inoltre, Caesars SportsBook riferisce che Pittsburgh Steelers di $ 1.000 Na +7000 occasioni vince $ 70.000.

Nella parte inferiore del Super Bowl 2026 ESPN BET Council, i New York Giants sono a 250-1, che in realtà è più lungo del loro apri 200-1; Fanduel presenta Giants su un incredibile 400-1 per vincere una grande partita l’anno prossimo.