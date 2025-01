Chiefs, Jayden Daniels ha sconvolto i Lions di prima classe

DETROIT – The Washington Commanders non è più solo una storia piacevole. Ora sono una minaccia per il titolo in una delle stagioni più improbabili nella storia della franchigia.

I Commanders si guadagnarono un posto nell’NFC Championship Game con una vittoria per 45-31 sui Detroit Lions. Washington (14-5) giocherà la vincente della partita di domenica tra Philadelphia e Los Angeles.

Cosa dovresti sapere per la offseason NFL • Guida fuori stagione squadra per squadra (ESPN+)

• Previsioni sul reclutamento degli allenatori della NFL (ESPN+)

• Top 25 classifiche free agent (ESPN+)

• Progetto di ordinanza | Bozza simulata di Reid (ESPN+)

Il coaching sta assumendo | Rappresentanza gratuita | Proposta

È la prima volta che l’organizzazione raggiunge l’NFC Championship Game dalla stagione 1991. Non vinceva una partita di playoff dalla stagione 2005 fino alla settimana scorsa.

I Commanders lo hanno fatto con un attacco che ha puntato solo una volta e ha guadagnato 482 yard totali contro una squadra che è andata 15-2 nella stagione regolare.

Il quarterback Jayden Daniels ha giocato di nuovo. Ha tirato per 299 yard e due touchdown e ha corso per 52 yard. Hanno segnato 38 punti e ne hanno ottenuti altri sette grazie a una scelta sei della sicurezza Quan Martin.

E lo hanno fatto un anno dopo essere andati 4-13 e aver cambiato il suo front office, lo staff tecnico e il roster. Dal 1992, l’anno dopo che Washington vinse il suo ultimo Super Bowl, fino al 2023, l’organizzazione ha registrato la quarta peggiore percentuale di vittorie della NFL.

La franchigia non registrava un record di vittorie dal 2016 prima di questa stagione. Ma i Comandanti hanno esorcizzato un fantasma dopo l’altro in questa stagione.

Ecco le cose più importanti da sapere da sabato sera per entrambe le squadre:

Jayden Daniels ha concluso 11 su 15 per 185 yard e un touchdown contro il blitz di sabato. Nic Antaya/Getty Images

Ripartizione QB: Daniels non si annoia. Giocando nel suo ambiente più ostile da professionista e affrontando numerosi attacchi, è rimasto composto, come è stato per tutta la stagione. Daniels ha tirato per 299 yard e due touchdown. Il suo lavoro migliore è stato messo sotto pressione. Nel primo tempo, Daniels ha tirato per 160 yard contro il blitz e ha completato sette tiri su nove. Il suo massimo stagionale per una partita completa contro Blitz era di 177 yard contro Vittoria degli Eagles nella settimana 16. Sabato, Daniels ha anche completato due passaggi del quarto down per 19 yard e due primi down.

Prestazioni sorprendenti: Difesa di Washington. I Commanders hanno concesso 31 punti e 521 yard, ma stavano facendo giocate. Chiave: Washington ha ricevuto tre passaggi e ha avuto uno strip-sack che ha portato a un touchdown. Safety Quan Martin ha avuto una scelta di sei nel primo tempo, mentre il cornerback Mike Sainristil ha intercettato un passaggio in end zone alla fine del primo tempo con Detroit a portata di field goal.

Tendenza promettente: Il ricevitore Dyami Brown è stato eccezionale nella postseason. Sabato, Brown ha ricevuto sei passaggi per 98 yard dopo aver ricevuto cinque passaggi per 89 yard e un touchdown in una vittoria con wild card su Tampa Bay. La sua velocità è stata importante sabato poiché ha ricevuto passaggi da 42 e 38 yard per impostare i punteggi. Durante la stagione regolare, Brown ha ottenuto 30 passaggi per 308 yard e un touchdown.

— John Keim

Un altro gioco: Partita del campionato NFC contro Eagles or Rams (15:00 ET, domenica 26 gennaio)

Jahmyr Gibbs si è precipitato per 105 yard e due touchdown, forse l’unico punto positivo per i Lions. Foto AP/Rey Del Rio

I tifosi del Ford Field sono rimasti sbalorditi dopo che una stagione così promettente si è conclusa con una sconfitta per cinque palle perse contro Washington. Le squadre si sono combinate per 52 punti all’intervallo, ottenendo il punteggio più alto nel primo tempo di qualsiasi partita dai playoff di divisione del 2019 tra Chiefs e Texans, secondo ESPN Research. Ma quel numero riflette in gran parte la difesa di Detroit, che ha lottato tutta la notte per contenere l’esordiente Daniels e l’attacco di Washington.

I guai dell’unità furono aggravati dalla perdita del linebacker titolare Amik Robertson da parte di Detroit a causa di un infortunio al gomito durante la seconda giocata della partita della difesa.

Ripartizione QB: Goff ha lanciato due intercettazioni, inclusa la sua prima scelta stagionale, e ha perso un fumble in un primo tempo difficile per il quarterback dei Lions. Ha anche lasciato brevemente il gioco nel secondo quarto per essere valutato per una commozione cerebrale dopo aver subito un grosso colpo sull’intercettazione di Martin per un touchdown. Goff ha terminato 23 su 40 per 313 yard, un touchdown, tre intercettazioni e un fumble.

Il lato positivo: Jahmyr Gibbs, running back del secondo anno, ha continuato la sua ascesa come superstar della NFL. Ha terminato con 14 carry per 105 yard di corsa e sei ricezioni per 70 yard di ricezione. Ha segnato due touchdown e ha mostrato mosse ed esplosioni che hanno fatto perdere ai difensori dei Commanders per tutta la partita. Ha stabilito punti di franchigia con cinque touchdown post-stagionali e 22 in totale in questa stagione. Con cinque touchdown in carriera post-season e 22 in totale in questa stagione, ha stabilito nuovi traguardi per la maggior parte della storia dei Lions.

Descrivi il gioco in due parole: Grande delusione. Dopo una stagione regolare da record in cui hanno stabilito il record di vittorie in franchigia (15), Detroit ha conquistato Washington. Gli infortuni ai giocatori chiave della difesa sembravano finalmente averli raggiunti. I Lions non sembravano riuscire a superare le perdite dei titolari CB Carlton Davis, DT Alim McNeill, DE Aidan Hutchinson e LB Malcolm Rodriguez contro il potente attacco di Washington. –Eric Woodyard