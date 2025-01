Chiefs Postpone Account in AFC Championship Game Thriller

Kansas City, i capi di Mo-Rind Kansas City per la NFL a tre baby sono vivi.

Domenica, sono sopravvissuti al classico campionato AFC contro Buffalo Bills e hanno guadagnato i punti vincenti sul goal di 35 yard Harrison Butker, con 3:33 rimasti per la somma finale di 32-29.

I Chiefs hanno guidato 21-10 alla fine del primo tempo a scendere nel 22-21 entro la fine del terzo trimestre. Nel quarto hanno guadagnato 11 punti per ottenere la vittoria. Kansas City ha fermato i conti sul quarto vicino al centro del campo lungo il calcio di Butker. La vittoria è stata di 17. Chiefs direttamente nei giochi che hanno deciso su un punteggio, il record della NFL.

I capi continueranno i loro sforzi per diventare la prima squadra a vincere tre campionati consecutivi durante l’era del Super Bowl nel Super Bowl LIX in due settimane contro Philadelphia Eagles a New Orleans.

Ecco le chiavi che dovresti sapere dal gioco del campionato AFC:

Immagini Mark J. Rebilas-Imagn

Descrivi il gioco in due parole: L’assemblea tardiva. I capi si sono riflessi nel quarto trimestre, ma hanno fermato i conti nella quarta miniera nel mezzo del campo e hanno continuato il punteggio di atterraggio, che ha dato loro 29-22. I conti hanno quindi legato la partita prima che l’obiettivo di Butker aumentasse Kansas City per vincere.

Decomposizione QB: Patrick Mahomes aveva uno dei suoi migliori giochi per la campagna. Principalmente ha lanciato passaggi veloci ed è stato molto più nitido con loro che nella divisione della vittoria sui texani di Houston. Mahomes era anche produttivo come corridore, registrato 43 yard e due atterraggi. I conti sono stati efficaci nell’eliminazione di Mahomes come corridore quando le squadre si sono incontrate all’undicesima settimana e lo hanno tenuto senza trasmissione. La corsa di Mahomes è stata un grande fattore in questa competizione. Nel secondo trimestre, che ha mantenuto vivo, non solo ha segnato due volte, ma si è trasformato in una quarta trasmissione.

La performance più sorprendente: Una settimana dopo la sua grande partita di divisione contro i texani, Travis Kelce aveva solo due catture di 19 yard. Tuttavia, i capi hanno ricevuto contributi significativi dai loro ampi ricevitori, nonché dalla scorsa settimana. Xavier Worthy ha segnato il touchdown, Justin Watson ha avuto una conversione in due punti e Hollywood Brown e Juju Smith-Schuster insieme per cinque ricevimenti e 95 yard. – Teicher

Un altro gioco: Super Bowl Lix, 9 febbraio Aquiles, New Orleans, 18:30 ET (FOX)

Foto: David Eulitt/Getty Images

Ancora una volta, i Chiefs e Patrick Mahomes furono nuovamente accorciati dai sogni del Super Bowl di Bills.

Alla fine, il periodo di superamento delle aspettative e di nuove altezze ha avuto lo stesso fine noto della prima metà sciatta ha creato gli ultimi due trimestri e gli sforzi di Buffalo non sono stati semplicemente sufficienti. Il suo gioco con errore ha continuato l’ultima corsa, quando il crimine di Bills ha avuto l’opportunità di mettere insieme un giro vincente.

I conti sembravano impreparati a blitz per il quarto e 5, con due minuti rimasti nel gioco. La fine stretta di Dalton Kincaid non è caduta con uno sciopero in ritardo dal quarterback Josh Allen.

I conti hanno ora perso tutti e quattro le riunioni post -stagione contro la squadra dei Chiefs tenuti da Mahomes dal 2020 e sono usciti su otto playoff diretti. Le squadre di Bills guidate da Allen-LLED sono in campionato AFC 0-2.

I conti hanno funzionato al quarto trimestre e hanno legato il gioco a 29-29. Alla fine, tuttavia, la difesa non è stata in grado di uscire dal campo o limitare i mahomi quando era necessario. Il corto secondario di Benford Christian Benford è andato nel primo quarto per lo shock e la sicurezza di Taylor Rapp, che non gioca (hip/schiena), non lo ha fatto.

Allen ha completato la migliore stagione della sua carriera con prestazioni miste e ha terminato 22 passaggi su 34 per 237 yard e due atterraggi. Aveva anche 11 punti a 39 yard. La ricerca di aggirare Mahomes e l’allenatore dei Chiefs Andy Reid continua un altro anno per i conti.

Descrivi il gioco in due parole: Kryptonite post -stagione. Play -Off Bills si scontra contro Chiefs e Buffalo andrà in bassa stagione con nuove domande su cosa deve fare questa squadra per aggirare Kansas City in postseason.

Il buco più grande nel piano di gioco: Non per iniziare presto una corsa con James Cook. L’attacco in fretta di Bills è stata la chiave per entrare nel gioco della conferenza, ma nel primo tempo non è stato parte integrante dei crimini. Ciò non ha contribuito a mantenere la palla dal Mahoma e ha limitato il crimine. Il coordinatore di Buffalo O Oe Brady ha avuto solo 11 precipitazioni (quattro da Cook) nella prima metà, lo stesso importo dei conti durante la prima metà della seconda metà. Cook ebbe un successo non appena se ne andò, si affrettò a 85 iarde e due sbarchi per 13.

Tendenza inquietante: Performance negligente. L’unità aveva sei partite che potevano essere una svolta con una lite correndo indietro Ray Davis, che si è ripreso da solo, tre litigi da Allen, che si sono ripresi e due gol stretti. Tipicamente affidabile Allen Tush-Push (27 partite su 30 per il primo giù nel gioco) era incoerente. Le fatture delle squadre speciali hanno anche permesso un ritorno di 41 yard dalle impostazioni dell’eventuale tocco dei capi, mentre la difesa ha cercato di uscire dal campo e non ha forzato Punt nella seconda metà. – Getzenberg