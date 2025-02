Chiefs -Veteran ammette di poter lasciare la squadra in agenzia libera

Kansas City Chiefs sta ancora rotolando dalla loro perdita del Super Bowl a Philadelphia Eagles.

Questa doveva essere una partita vicina e dura tratte tra due delle migliori squadre della lega, ma invece è stata la partita di Eagles dall’inizio e non hanno mai permesso a Chiefs di rientrare.

Le squadre del campionato non arrivano così spesso, e sebbene i capi siano stati nel Super Bowl per tre stagioni uguali, la loro lista è cambiata molto nel corso degli anni, troppo buona e troppo male.

Con questo in mente, Charles Omenihu ha parlato con Kay Adams nel suo spettacolo “Up & Adams” e ha sottolineato il fatto che c’è la possibilità che abbia appena giocato la sua ultima partita come membro di Chiefs.

“NFL, non sai mai come andranno le cose, non sai mai se torni. Sono stato così abituato alle partite di campionato, sono stato in quattro partite di campionato della conferenza di fila, due Super Bowls di fila “, ha detto Omenihu.

Il libero agente sembrava essere Charles Omenihu per se stesso mentre usciva dal campo dopo SB Lix … questa potrebbe essere la mia ultima partita come capo di Kansas City ?? 👀🔊@Charless_94 @hykayadams @Chiefs | #CHIEFSKING JUMENT pic.twitter.com/jwj2r39qmw – Up & Adams (@upandadamshow) 20 febbraio 2025

Omenihu ha parlato di quanto gli piace giocare nei più grandi giochi e che prospera sotto la pressione delle partite televisive nazionali.

Ha molte opportunità di mostrare le sue capacità in questi giochi, ma ha riconosciuto che il suo tempo potrebbe essere a Kansas City.

NFL è un gioco vocale e se i capi non riescono a tenerlo in giro da una prospettiva economica, potrebbe dover firmare con una squadra che ha probabilità peggiori per rendere il gioco finale e il Super Bowl, il che può essere una bella realtà per il veterano difensore .

