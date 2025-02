Chiefs WR ha fatto la storia della NFL nel Super Bowl -Tab

Kansas City Chiefs è stato stampato da Philadelphia Eagles in una delle Super Bowls più a lato di tutti i tempi.

Il gioco è stato molto più di uno scoppio rispetto al risultato finale del 40-22, offset da alcuni passaggi di touchdown tardivi di Patrick Mahomes.

Sebbene i Chiefs non siano diventati la prima squadra a vincere tre Super Bowls consecutivi, ha reso la storia del ricevitore di Kansas City nel processo.

“Il rookie Chiefs WR Xavier Worthy ha battuto il record per la maggior parte dei yard di ricezione (157) da un destinatario da principiante nel Super Bowl”, ha scritto Dov Kleiman a X.

Stella: #CHIEFS Rookie WR Xavier Worthy ha battuto il record per la maggior parte dei cantieri (157) di un destinatario da principiante nel Super Bowl. Degno ha il potenziale per essere un WR1 📈 pic.twitter.com/dqihbkspvi – dov kleiman (@nfl_dovkleiman) 10 febbraio 2025

Worthy, che ha avuto otto ricevimenti, ha catturato un TD di 24 yard con pochi secondi nel terzo trimestre prima di attirare un TD di 50 yard alla fine del quarto trimestre per cappuccio per la sua notte storica.

Rookie fuori dal Texas si è intensificato dopo la perdita di Rashee Rice in un ACL strappato, mentre Hollywood Brown non aveva ancora debuttato dopo aver subito un infortunio alla spalla durante le previsioni.

È diventato un destinatario n. 1 di fatto di Mahomes e è migliorato man mano che la stagione andava avanti, dando il motivo della base di fan per essere entusiasti del suo futuro come potenziale base che può causare l’esplosività che manca da quando la collina di Bull è stata scambiata con il Miami Dolphins alcuni anni fa.

La perdita fa male, ma è stata una festa in arrivo di una star per degno che potrebbe essere questa offesa Next Star.

