Chip Kelly deixa o estado de Ohio para Raiders: Buckeyes enfrenta uma importante revisão da equipe após a vitória do título nacional

O coordenador ofensivo do estado de Ohio, Chip Kelly, está deixando o Buckey para a mesma posição com o NFL Raiders de Las Vegas, de acordo com Matt Zenitz ‘/247Sports da CBS Sports. A perda é significativa para o estado de Ohio, e não apenas porque Kelly desempenhou um papel fundamental em trazer os Buckeyes ao seu primeiro título nacional em uma década, mas também significa que o estado de Ohio agora precisa substituir seus coordenadores e um de seus melhores assistentes menos de um mês depois de demolir Notre Dame no Futebol americano universitário Campeonato Nacional dos Playoffs.

Jim Knowles Deixado para Penn State Na última semana de janeiro, tornando -se o coordenador defensivo mais bem pago no futebol universitário no processo. O treinador da linha ofensiva Justin Frye, que desenvolveu alguns potenciais da primeira rodada de 2025 NFL Draft As escolhas em Josh Simmons e Donovan Jackson se mudaram para a NFL juntando -se ao Arizona Cardinals.

Kelly, que de acordo com os relatórios se tornará o coordenador mais bem pago na NFL A US $ 6 milhões por anoEle deixou sua posição como treinador -chefe da UCLA para se tornar o coordenador ofensivo do estado de Ohio após a temporada de 2023. Eles terminaram a temporada regular com uma média de 423,5 jardas e 35,5 pontos por jogo. O estado de Ohio teve uma média de 36,3 pontos durante sua carreira no American Football Playoff e marcou 83 pontos combinados em seus dois primeiros jogos contra o Tennessee e o Oregon melhor plantado.

Sob o guia de Kelly, os corredores de Treveyon Henderson e Quinshon Judkins correram para mais de 1.000 jardas e combinaram 24 touchdowns totais. O Marshal de Field Will Howard, ex -abridor do Kansas State, registrou o máximo de carreira com 4.010 jardas e 35 touchdowns. O primeiro fenômeno do ano Jeremiah Smith destruiu o recorde das dez grandes para as recepções de touchdown de uma temporada de um estudante de primeiro ano (15).

O retorno de Kelly ao nível profissional faz sentido. Após um período de sucesso como treinador-chefe no Oregon, onde ele levou o Ducks a três títulos consecutivos do Pac-12 (anteriormente PAC-10) de 2009-11 e uma aparição no jogo do campeonato nacional do BCS em 2010, Kelly foi para Treine o Eagles Filadélfia de 2013-15. Ele também liderou o San Francisco 49ers durante a temporada de 2016 e acumulou um recorde geral de 28-35 como treinador da NFL.

A partida de Knowles fica um pouco mais desde que ele foi a um dos principais rivais da Conferência do Estado de Ohio, embora seja natural da Filadélfia, Pensilvânia. Certamente deixa um grande buraco para preencher de uma perspectiva de campo. Os Buckeyes apresentaram a melhor universidade defensiva da Universidade em 2024, cheia de futuros talentos da NFL em todos os níveis de campo.

Eles lideraram a FBS em defesa total (254,6 jardas por jogo) e a defesa de pontuação (12,88 pontos por jogo). O estado de Ohio não permitiu que um único oponente no playoff de futebol americano marcasse mais de 23 pontos e mantenha dois dos quatro times que ele enfrentou abaixo de 20 pontos.

O estado de Ohio terá uma baixa temporada ocupada, dadas as três vagas para preencher, especialmente com a prática da primavera e a segunda janela de transferência ao virar da esquina.