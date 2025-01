Chip Kelly è considerato OC -opportunity per 2 nfl -hold

NFLS Coaching -Carousel Spin con la svolta, ma ora l’attenzione si è spostata dalle posizioni del capo allenatore a ruoli di coordinatore offensivo.

Tra i nuovi candidati, il nome di Chip Kelly genera significativamente ronzii sulla lega.

Kelly è appena uscita dal principale stato dell’Ohio a un campionato nazionale e ha attirato l’attenzione di diverse squadre della NFL che vogliono rinnovare le loro strategie offensive.

La CBS Sports Insider Jonathan Jones riferisce che Kelly ha sollevato come obiettivo principale per diverse squadre.

“Kelly è considerata una misura sia delle posizioni di Jacksonville Jaguars che di Houston Texans OC, afferma fonti. Poteva anche dare un’occhiata a Tampa Bay, tra gli altri potenziali posti di atterraggio “, Jones rivelato.

Come 61 anni, il recente successo di Kelly nello stato dell’Ohio ha solo aumentato l’interesse per il suo potenziale ritorno ai ranghi professionali.

Questo interesse non è nuovo di zecca, anche prima di accettare la posizione dello stato dell’Ohio, il nome di Kelly è circolato nelle discussioni della NFL dopo il suo mandato presso l’UCLA.

La sua esperienza NFL comprende tre anni come capo allenatore di Philadelphia Eagles e una sola stagione con San Francisco 49ers prima di tornare al calcio universitario nel 2018.

Jacksonville Jaguars sta esplorando un’eccitante opportunità di abbinare il nuovo capo allenatore Liam Coen a Kelly.

Data la reputazione di Coen per la competenza per la calma del gioco, ci sono ancora domande su come queste due menti offensive condividerebbero le responsabilità.

Nel frattempo, Houston Texans ha creato un altro potenziale sito di atterraggio per Kelly dopo aver separato i modi con il coordinatore offensivo Bobby Slowik, che ha avuto la posizione per due anni.

