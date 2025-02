Chip Kelly ha ottenuto un nuovo lavoro

La giostra NFL -Coaching continua a diventare mentre Chip Kelly ritorna alle file professionali dopo aver contribuito a guidare i Buckeyes dello stato dell’Ohio nell’ultima stagione come coordinatore offensivo.

Kelly, che ha costruito la sua reputazione attraverso periodi di successo in Oregon e UCLA, insieme all’esperienza della NFL che conduce Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers, segna il suo ritorno in campionato dopo quasi un decennio di distanza.

ESPN -Insiders Adam Schafter e Pete Thamel hanno riferito che Las Vegas Raiders ha assicurato Kelly come coordinatore offensivo.

Si unisce allo staff del capo allenatore Pete Carroll con la missione di rinnovare un’offesa che ha combattuto potente nel 2024 e ha chiuso 29.

“Torna alla NFL: l’ex chip HC Eagles HC Kelly viene assunto come coordinatore offensivo di Raiders, per me e @pethamel.” Schorer ha condiviso su X.