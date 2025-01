Brasile Superstar Neymar si chiude in cambio al tuo ex club SantosFonti hanno detto ESPN domenica.

Neymar rimane nell’elenco del club dell’Arabia Saudita Al Hillal, ma il team manager Jorge Jesus ha detto a gennaio che l’attaccante brasiliano non poteva “giocare al livello a cui siamo abituati” e non era registrato per giocare in Saudita per la lega, lasciando Neymar in Champions League asiatico.

Di conseguenza, Neymar stava cercando un’altra opportunità di gioco e sembra averlo trovato con un club con cui ha iniziato la sua carriera professionale.

Fonti affermano che ESPN che il contratto di Neymar con Al Hilal è probabilmente interrotto, ma i dettagli finali sono ancora disposti. Si prevede che entrambe le parti incontreranno la speranza di un accordo all’inizio di questa settimana. In tal caso, Neymar è destinato a firmare un contratto di sei mesi che sarà in grado di estendere l’anno successivo con Santos.

Se l’accordo con Santos è completato, Neymar è pronto a recarsi in Brasile questa settimana e può giocare per Santos per il 5 febbraio.

Alla fine del suo contratto Al Hilla, che si è svolto quest’estate, Neymar avrebbe lasciato circa $ 65 milioni. Fonti hanno detto ESPN che poteva pensare ad almeno una parte della mancanza del fatto che lui e suo padre Neymar Santos Sr. È diventato parte del fondo di investimento, che include azioni di Santos.

ESPN Brasile, tuttavia, riferisce che Neymar è ancora determinato a recuperare denaro da Al Hilal e che qualsiasi accordo che riguarda le azioni di Santos sarebbe estremamente difficile nell’orizzonte a breve termine.

La stella brasiliana Neymar spera di porre fine al contratto con il lato saudita di Al Hilal questa settimana. Immagini Francois Nel/Getty

Sebbene il framework per il ritorno a Santos sia sostanzialmente introdotto, ci sono ancora punti.

Se il suo ritorno a Santos è completato, chiuderà la saga di trasmissione, che includeva la possibilità che Neymar si stesse dirigendo verso il MLS Side Chicago Fire FC. La preferenza di Neymar, tuttavia, avrebbe dovuto tornare in Brasile per riguadagnare la sua forma e forse il suo posto con la squadra nazionale.

Neymar, 32 anni, ha tollerato il fascino difficile con Al Hilal dopo essersi unito al club arabo saudita da Paris Saint-Germain per una commissione di $ 97,6 milioni nell’estate del 2023.

L’ex star di Barcellona ha subito una croce frontale strappata nel ginocchio sinistro, mentre era in servizio internazionale poco dopo essersi unito ad Al Hilal. Lo scorso ottobre è tornato sul campo, ma le lesioni dei muscoli posteriori della coscia gli hanno impedito di contribuire di più. Ha fatto solo sette esibizioni della lega e una coppa a un goal segnato nel gruppo AFC Champions League con Mazandaran 3. Ottobre 2023.

Nonostante la sua lotta in Arabia Saudita, Neymar rimane uno dei più grandi nomi di questo sport a causa del suo sfruttamento Lionel Messi E Luis Suárez Mentre con Barcellona dal 2013 al 2017. A quel tempo faceva parte delle parti che vinsero la corona della UEFA Champions League, due titoli Laliga e tre Copa del Reys.

Successivamente si è trasferito in PSG nel 2017 e ha vinto cinque titoli Ligue 1, tre coupé de Frances e due coupé de la leigues.

Neymar ha lanciato la sua carriera professionale con Santos nel 2009 e li ha portati al trionfo della Copa Libertadores nel 2011, segnato nella seconda fase della finale, 2-1 vittorie su Peñarol.

A livello internazionale, Neymar è apparso per il Brasile 128 volte, segnando 79 gol Selecao Record. Faceva parte del Brasile, che ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2016, ospitata dal Brasile.

In questa storia sono state utilizzate informazioni di Julien Laurens ed ESPN Brasil.