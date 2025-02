Choque na equipe de troféus do troféu? Todos os olhos no BCCI, como diz o relatório, 1 -Star Spinner, que deve ser discutido por …

O misterioso girador na forma de Varun Chakravarty foi incluído na equipe indiana de ODI depois de seu heróico na série T20I distorcida contra a Inglaterra, porque a administração da equipe quer que o misterioso spinner KKR “mantenha o momento”. Há uma boa chance de que Chakravarthy possa simplesmente substituir um dos quatro spinners especializados na equipe de troféus. Pode ser um dos Kuldeep Yadav ou Washington Sundar que pode ser julgado para acomodar Chakravarthy antes que a última composição seja anunciada. Muito dependerá de quão secretamente no ODI.

Chakravarty, que conseguiu 14 gols em cinco T20is contra a Inglaterra e foi reconhecido como um “jogador da série”, não foi eleito para três ODI contra a Inglaterra e o troféu de campeões este mês.

Chakravarthy foi visto treinando e jogando boliche nas redes na terça -feira.

“Sim, Varun Chakravarty faz parte do time”, disse a vice -vice -vice -da Índia Shubman Gill na interação da mídia após o treinamento da equipe.

Entende -se que o treinador -chefe Gautam Gambhir quer que Chakravarthy fique no ritmo e no Virat Kohli, Rohit Sharma e Rishabh Pant.

Com o prazo para mudanças nas equipes do Trophy of Masters em 12 de fevereiro, ele continua sendo um forte candidato à seleção. No entanto, é improvável que seja adicionado à equipe de CT sem jogar em um ODI.

A Índia possui três dedos de esquerda (Ravindra Jadiej e Axar Patel) e um braço direito em Washington Sundar. Kuldeep Yadav, que retorna à equipe indiana após operações de hérnia esportiva em outubro de 2024, é um manguito solitário da equipe.

“Por enquanto, a gerenciamento de equipes queria que Varun atirasse nas redes de esquadrão ODI antes da série da Inglaterra. Varun não joga um críquete de bola vermelha “, disse a fonte mais antiga do BCCI sobre o PTI sobre as condições de anonimato.

“Após o final da temporada de futebol branco, não há tarefas para começar o IPL End March. Ele está em um bom ritmo e quer que ele continue “, acrescentou.

Questionado se existe a possibilidade de ele ser escolhido para a série ODI e, em seguida, o troféu do Masters com base no formulário atual, a fonte respondeu: “Os Seletes já escolheram quatro giradores e você só tem três jogos ODI.

“Mas se a administração da equipe quiser Varuna, ele certamente terá que conversar com o presidente do comitê de seleção. Independentemente de eles pretendem ou não, isso ainda é desconhecido.

Os homens de azul não têm um segundo girador de pulso, e a forte forma de chakravarthy pode agir a seu favor. Quando ele tocou pela última vez nas músicas mais planas de Dubai durante o Campeonato do Mundo em 2021, T20, Chakravarthy tentou influenciar.

No entanto, desde então, ele melhorou significativamente, concentrando -se mais em um manguito excessivo para melhorar suas variedades.

A equipe inglesa não leu bem e, nos campeões dos troféus, uma das oposição é Bangladesh, que era bambu em outubro durante a série T20i. Ele também poderia ser um ser desconhecido para a maioria das equipes da Nova Zelândia e do Paquistão.

Além disso, ele apareceu consistentemente no piscar de superfícies na última série T20I contra a Inglaterra, terminando como um gol líder com uma impressionante média de 9,85. A Índia deve jogar todas as partidas da liga em Dubai.

Chakravarthy levantou 18 gols para Tamil Nadu no Campeonato Nacional.