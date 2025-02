Chris Berman seleziona il vincitore del Super Bowl 2025

Chris Berman è tornato a scegliere il Super Bowl LIX tra Kansas City e Philadelphia Eagles.

Berman ha scelto il vincitore per cinque degli ultimi sei anni e in ciascuno degli ultimi tre Super Bowls ha selezionato correttamente il vincitore E Margine esatto di vittoria.

Possibilità di permesso ESPN BET.

Kansas City Chiefs (-1, 48.5) vs. Philadelphia Eagles

Domenica 9 febbraio, 18:30 ET, Caesars Superdome, New Orleans

Cinquanta Super Bowls Nine! Tanta storia. Tuttavia, questo gioco può avere una storia più ricca rispetto alla maggior parte degli altri.

Come molti di voi sanno, i capi del Kansas stanno cercando di essere la prima squadra a vincere tre trofei diretti di Lombardi nell’era del Super Bowl. Quello che potresti NO Sai che da quando hanno iniziato a giocare ai campionati della NFL nel 1933, solo una squadra ha vinto – Green Bay Packers di Vince Lombardi – ha vinto tre campionati consecutivi (1965 al 1967).

Ma quando è arrivato il momento di vincere il branco di tre Super Bowls diretti, non hanno raggiunto. Come Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers (due volte), San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Denver Broncos e New England Patriots. Dare molto credito ai Chiefs. Sono gli unici che stanno provando i tre vie che sono tornati al Super Bowl.

Ecco il partito della storia delle aquile di Filadelfia. Saquon Barkley è un nono giocatore che si precipita a 2.000 iarde in una stagione. Degli altri otto giocatori che lo hanno fatto, solo Terrell Davis dei Broncos nel 1998 ha raggiunto il Super Bowl in questa stagione.

Questo è davvero un Super Bowl “super”. I capi ne hanno persi solo uno vero Il gioco dalla vigilia di Natale nel 2023. Dopotutto, la maggior parte dei loro antipasti si è seduto a una perdita di 18 ° settimana su Broncos.

Una domanda COME Hanno vinto in questa stagione. Hanno tirato fuori la vittoria della gamba contro il Baltimor, un goal bloccato alla fine della partita contro Denver, Raiders negli ultimi secondi, e nel tentativo di vincere in campo che affrontano Chargers solo per nominare. Ma quando hai vinto 17 partite di gioco dirette, l’ultimo campionato AFC contro Buffalo Bills, queste domande dovrebbero fermarsi molto tempo fa. Non è un incidente.

Per non essere superati, gli Eagles hanno solo una perdita dall’inizio di ottobre. Il capo allenatore Nick Sirianni ha dichiarato più volte: “Non ci interessa come vinciamo”. I punti sono due squadre con i più piccoli punti interrogativi nella loro lista, che sono arrivati ​​al Super Bowl e guardando indietro non è una sorpresa. Un’altra nota interessante: queste squadre hanno vinto le prime due partite della stagione – Chiefs giovedì sera e Eagles venerdì sera in Brasile – e ora giocano nell’ultimo.

Due anni fa, hanno giocato nella fata del Super Bowl LVII in Arizona, una partita che ho chiamato “The Roaster in the Towaster” (chiamo lo stadio domestico dei Cardinali “Big Brey”). Kansas City ha vinto 38-35 negli ultimi secondi, naturalmente di un punteggio. Non credo che questo gioco sarà altrettanto alto. Tuttavia, mi aspetto che entrambe le squadre segnino nel quartiere dei 20 anni superiori.

Cosa possiamo prendere da questo gioco due anni dopo? Per gli Eagles, ovviamente, Barkley ora sta tornando indietro. La linea offensiva ha subito diversi cambiamenti – Jason Kelce ora funziona per ESPN – ma sono ancora eccellenti. Tush Tush è vivo e vegeto. È interessante notare che le aquile hanno cambiato entrambi i coordinatori due volte Da quando Kellen Moore ha chiamato un crimine e Vic Fangio ha chiamato la difesa. Una rapida occhiata a questo Super Bowl mostra che QB Jalen Hurts, che ha giocato alla grande quel giorno, ha colpito Devont Smith sette volte e si è collegato con AJ Brown e Dallas Goeder sei volte. Tutti sono ancora lì. Il direttore generale di Howie Roseman merita un enorme complimento per la difesa più forte ancora più forte e più giovane. Il suo primo turno dal 2023, Jalen Carter e Nolan Smith Jr., si sono distinti davanti e l’anno scorso i due migliori consigli, Quinyon Mitchell e Cooper Dejean, erano in backfield difensivo. Ha anche scambiato con Zack Baun e lo ha aggiunto all’unità già superiore. Risultato: le aquile sono più 10 nel fatturato del differenziale solo nella vittoria dei tre playoff.

Gli Eagles hanno costretto il gioco -off Burns e Zack Baun ne hanno registrato uno con lui in ciascuna delle tre Eagles dei Giochi post -stagione (una cattura e due recupero di fumble). Immagini Mitchell Leff/Getty

Sulla seconda linea laterale, Andy Reid e Patrick Mahomes hanno scritto i loro nomi nella tradizione della NFL come uno dei grandi allenatori/Duos QB di tutti i tempi. Quindi ha anche un Travis Kelce, che ha avuto sei ricevimenti e l’atterraggio nel Super Bowl LVII. Kelce ha catturato 97 passaggi durante la stagione regolare 2024, “fuori” dell’anno. Nel dipartimento ricevente, tranne Kelka, i capi hanno accettato l’accesso a “All Eat”, principalmente a causa di lesioni solo in estate, che hanno costretto un po ‘Reid e Mahomese. I capi sono ora sani come l’intera stagione, il che significa che Hollywood Brown è tornato all’ampio ricevitore e Isiah Pacheco è tornato in fuga (anche se Kareem Hunt può ottenere di più in questo gioco). Il più grande cambiamento è stato sull’o-line, dove per la guardia della ciotola Joe Thuney gioca gli strumenti di sinistra lungo la sezione di necessità. Ovviamente andava bene.

La scorsa stagione, il Super Bowl Chiefs ha vinto Steve Spagnolo. Questa stagione è stata seguita da una formula simile perché Chris Jones, Nick Bolton e Trent McDuffie danno KC Stalwart ad ogni livello. Il vero angolo d’angolo di L’Arius Sneed andò nel Tennessee in bassa stagione, ma i primi blitz di Spagnolo hanno funzionato di nuovo miracoli. Questo è stato ovvio negli ultimi minuti del campionato AFC contro i conti quando il blitz di McDuffie ha cambiato la quarta ora di Josha Allen, così come McDuffie Blitz negli ultimi minuti del Posinil Posinil Posinil Posinil del Super Bowl dell’anno scorso.

Allora … chi vincerà domenica? La più grande partita che guarderò è ciò che la difesa dei Chiefs farà per impedire a Barkley di fare prestazioni straordinarie. Ricorda, correndo 205 yard contro Rams e più di 100 in altre due vittorie di Eagles. È così interessante perché non abbiamo visto la stagione per correre, come abbiamo visto con Barkley e Derrick Henry da circa dieci anni quando Adrian Peterson ha funzionato così forte per i Vichinghi Minnesot. Sono sicuro che Spags non ha dimenticato come difendere un grande running, è solo che non lo vediamo da un po ‘, specialmente nel Super Bowl. Per le aquile, se Barkley sta correndo, diciamo solo 115 iarde, sarà sufficiente per fare tutto il resto in primavera?

Poi c’è un vettore della palla di cui pochissime persone parlano, ma uno che continua a confondere i coordinatori difensivi nemici. Il suo nome è Patrick Mahomes. Lo chiamo “anguilla elettrica”, perché nei più grandi momenti del gioco, scivola la chiave del terzo posto. Le sue braccia e la sua capacità di trovare un armeggiatore o il ricevitore giusto al momento giusto rimane qualcosa da vedere. Per l’intera stagione, mi chiedevo se i boss potessero portare la loro ricerca di tre titoli diretti del Super Bowl dall’inizio alla fine. In tal caso, capire che non lo vedremo mai più. Sono uno sciocco per la storia – mi sono specializzato in marrone – e sicuramente non mi dispiace.

Kansas City 27, Filadelfia 24

PS forse sono anche un softie per una linea a tre, cosa che in qualche modo ho fatto in questa colonna. Se può swami, pensavo che anche i capi potessero.