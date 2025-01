Chris Jones diz que, embora nenhuma equipe da NFL contrate Steve Spagnuolo como treinador -chefe, os chefes continuarão vencendo

Outra semana, outra viagem a Super Bowl para os chefes de Kansas City e outra aula de mestre para Steve Spagnuolo. Uma peça -chave para Kansas City se mudando para o seu quinto Super Bowl Nas últimas seis temporadas e agora preparado para experimentar o NFL A primeira vez de três mobs foi o esforço defensivo dirigido por Spagnuolo, que tem sido considerado um dos principais coordenadores de toda a liga há algum tempo.

Spagnuolo sofreu as alavancas certas no momento certo para desacelerar a ofensiva de vôo de Buffalo e atingir o bilhete do Chiefs para o Super Bowl. E, aos olhos da estrela defensiva de atacantes Chris Jones, os Chiefs continuarão a estar no círculo do vencedor enquanto Spagnuolo está com a organização.

“Enquanto continua deixando os espaçosos são o nosso DC e não o contratam como treinador, continuaremos vencendo”, disse Jones à ESPN.

Os chefes que fecharam Josh Allen QB Sneaks provaram ser o principal fator X no campeonato da AFC. Tyler Sulliva

O nome de Spagnuolo apareceu neste ciclo de contratação, entrevistando o New York Jets e Jacksonville Jaguars por suas principais vagas de treinamento. Ele tem experiência em treinador-chefe liderando o então St. Louis Rams de 2009-2011 e foi o treinador interino interino do New York Giants em 2017 antes de ingressar em Andy Reid em Kansas City em 2019. Desde que ingressou nos Chiefs, Spagnuolo tem sido um Figura -chave na recente dinastia da organização que incluiu três Victorias do Super Bowl, reforçando ainda mais sua altura em toda a liga.

Spagnuolo fez sua presença sentida ao longo desta última vitória no campeonato da AFC, particularmente impedindo Josh Allen em Várias saídas QB. Ele também chamou um bombardeio total no marechal de Bills em uma quarta e 5 jogadas que terminaram o jogo.

“Para mim, ele é um dos melhores treinadores que participam do jogo”, continuou Jones. “Quando você olha para o seu currículo, você tem um dos melhores currículos. Encontre uma maneira de fechar. É isso que o Spags faz. Se ele está descendo e cobrir uma asa fechada ou se você estiver enviando uma pressão de zagueiro no final de O jogo, pelo que é conhecido.

Nesta temporada (incluindo playoffs), os chefes mantiveram os adversários em 19,4 pontos por jogo, que é o quarto mais NFL.