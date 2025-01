Chris Long crede che 1 giocatore degli Eagles potrebbe dominare domenica

Ai Philadelphia Eagles manca solo una vittoria per apparire nel Super Bowl LIX dopo essere sopravvissuti al match di divisione NFC contro i Los Angeles Rams.

Gli Eagles se la sono cavata con una vittoria per 28-22, anche se i Rams hanno avuto la possibilità di vincere la partita nel loro ultimo drive offensivo prima di fallire la conversione al quarto down.

Ora, Filadelfia ospiterà i Washington Commanders in un sorprendente incontro NFC East che non molte persone avevano previsto.

I Commanders sono stati un parafulmine in questa stagione grazie alla loro offensiva e alla genialità di Jayden Daniels, quindi la difesa degli Eagles dovrà essere al meglio per vincere.

Jalen Carter è stata determinante nella vittoria contro Los Angeles e si conterà ancora una volta per provocare il caos nel backfield quando affronteranno Washington.

In effetti, Chris Long crede che Carter potrebbe essere in linea per un’altra grande prestazione contro i Comandanti a causa della loro situazione sulla linea offensiva tramite Green Light con Chris Long.

“Attenti a Jalen Carter domenica…”

Attenzione per Jalen Carter domenica… pic.twitter.com/RkYWZZnpGb — Luce verde con Chris Long (@greenlight) 25 gennaio 2025

Washington potrebbe essere stata in grado di sconvolgere i Detroit Lions, ma la loro protezione in attacco si sta rivelando molto più vulnerabile dopo aver perso la guardia destra titolare Sam Cosmi a causa di un infortunio al ginocchio.

Carter ha dimostrato quanto possa essere esplosivo e dirompente nelle situazioni uno contro uno, quindi il resto della linea difensiva degli Eagles dovrebbe avere l’opportunità di inseguire Daniels.

Se Carter riesce a dominare la linea di scrimmage, allora Filadelfia sarà in un’ottima posizione per andare avanti.

