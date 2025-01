Chris Simms rivela una dura verità sugli Steelers

I Pittsburgh Steelers sono bloccati nella posizione più frustrante del calcio: troppo bravi per ottenere scelte premium al draft, ma non abbastanza forti per dare una seria spinta al Super Bowl.

Questo status intermedio diventa ancora più complesso data la straordinaria impresa di Mike Tomlin di non perdere mai una stagione come capo allenatore, con la squadra che mantiene un’impressionante serie di 18 stagioni consecutive oltre .500.

L’analista della NFL ed ex quarterback Chris Simms ha recentemente affrontato questa situazione direttamente attraverso i social media.

“Il punto finale con gli Steelers: non sono così bravi. Tomlin ha ottenuto ottimi risultati con un roster che necessitava di una seria revisione”, ha scritto su X, (precedentemente noto come Twitter).

Simms è andato oltre, suggerendo che gli Steelers potrebbero dover prendere in considerazione una revisione completa del roster, anche se ciò significa superare un paio di stagioni difficili.

Nonostante i potenziali benefici a lungo termine di tale riqualificazione, l’organizzazione ha mostrato resistenza a questo drammatico cambiamento di approccio.

Il management degli Steelers sembra essere soddisfatto dell’attuale gestione sotto la guida di Tomlin, ritenendo che sia sufficiente per mantenere la competitività.

Tuttavia, questo impegno per la stabilità potrebbe trattenerli. La loro riluttanza ad apportare cambiamenti significativi, sia nel personale che nella strategia degli allenatori, li ha lasciati a galla in un campionato che necessita di sviluppo.

Il franchise e i suoi fan appassionati lottano da tempo per l’eccellenza, con il Trofeo Lombardi come obiettivo finale.

Ma dopo otto stagioni consecutive senza vittorie nei playoff, molti tifosi potrebbero ora preferire una battuta d’arresto temporanea se apre la strada a un successo duraturo.

