Christian Pulisic de Usmnt se une a Santiago Giménez de México, enquanto Rossoneri procura estabilidade

Com Santiago Giménez juntando -se a Milão de Feyenoord, não apenas seu ataque será reforçado, mas também há um gostinho de CONCACAF no lado do internacional americano Christian Pulisic e Yunus Musah que se juntam ao mexicano internacional. Embora isso possa não parecer significativo, existem apenas três equipes em uma liga dos cinco primeiros onde um americano joga com um mexicano.

Bournemouth tem Tyler Adams e Julian Araujo, Fulham tem Antonee Robinson e Raul Jiménez, e depois é Milão com seu trio. Isso é tudo. Embora tenha havido outros casos disso no passado, a diminuição da seleção mexicana atualmente levou a menos casos, já que existem mais internacionais nos Estados Unidos na Europa do que nunca. Não apenas esses jogadores precisam fazer um nome grande o suficiente para se mover para o exterior, mas também precisam demonstrar que permanecem no alinhamento inicial.

O Trio de Milão pode ser um grupo de perfil mais alto que a dupla de Fulham, mas ao observar sua produção, está muito mais próximo um do outro, especialmente devido à produção internacional. Embora Giménez tenha sido uma máquina de pontuação para o Feyenoord, com 65 gols e 14 assistências em todas as competições em 105 jogos, essa forma não se traduziu no México. Colocando a camisa El Tri, Giménez marcou apenas quatro vezes em 32 tampas. Descobrir como fazê -lo ir para a seleção nacional tem sido uma luta, mas isso também foi o ganho de Jiménez no jogo internacional.

Apesar de ter 33 anos, é fortalecido com 35 gols em 109 limites e continuou a manter o papel inicial no Fulham com 18 gols e duas assistências para os cottagers. Pulisic e Robinson estão entre os primeiros nomes em folhas de equipe para seus clubes e países, mas esse não foi o caso até agora para os atacantes mexicanos.

Giménez agora se mudou para uma liga dos cinco melhores e ainda apresenta o futebol da Liga dos Campeões será o que poderia desbloqueá -lo internacionalmente. Jiménez era um vaso tardio na seleção e com apenas 23 anos, mas o melhor futebol de Giménez está firmemente à sua frente. Com mais pressão e jogando ao lado do Pulisic, o palco está preparado para melhorar rapidamente no resto da temporada, o que pode até afetar a Liga Concacaf, onde ele e Pulisic podem enfrentar um título em março.

Os rivais no cenário internacional, os jogadores da CONCACAF em Milão desempenharão um papel importante na maneira como eles fazem isso sob a liderança de Sergio Concenco nesta temporada, enquanto procura estabilidade e retorno à elite.