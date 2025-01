Christian Pulisic esce zoppicando dalla partita del Milan, scatenando nuovi timori di infortuni

Christian Pulisic è di nuovo una preoccupazione per infortuni dopo che il nazionale statunitense è uscito zoppicando contro l’AC Milan a Como martedì.

Pulisic è stato costretto a lasciare il campo dopo l’intervallo, con il Milan in 10 uomini negli ultimi istanti del primo periodo. È stato sostituito da Alejandro Jiménez nel secondo tempo.

Il 26enne Pulisic è caduto quando il difensore del Como Marc-Oliver Kempf lo ha afferrato per la caviglia. Ha immediatamente salutato lo staff medico e sembrava indicare la sua coscia sinistra.

Non si conosce la sua disponibilità per la partita di sabato contro la Juventus a Milano.

Pulisic era appena tornato da un infortunio, tornando alla Supercoppa Italiana, vinta dal Milan. Era fuori da quasi un mese quando si è strappato il muscolo del polpaccio destro e poi ha avuto un piccolo problema alla caviglia.

Pulisic ha segnato sia in semifinale che in finale di Supercoppa Italiana.

È stato uno dei migliori giocatori del Milan in questa stagione in Serie A con cinque gol e quattro assist. Ha segnato anche tre gol in Champions League.

Il Milan ha vinto la partita di Como 2-1.

Rapporto dell’Associated Press.

