Christian Watson, WR dei Packers, ha un legamento crociato anteriore strappato a fine stagione

BAIA VERDE, Wisconsin. – Christian Watson, wide receiver dei Green Bay Packers, ha riportato uno strappo al legamento crociato anteriore nella sconfitta di domenica contro i Chicago Bears, ha detto lunedì l’allenatore Matt LaFleur.

“Sì, non va bene”, ha detto LaFleur. “Sarà fuori questa stagione o il resto dell’anno.

Per quanto riguarda i quarterback Jordan Love e Malik Willis, entrambi infortunati nella partita di domenica, LaFleur non era sicuro se sarebbero stati limitati negli allenamenti questa settimana. Love ha lasciato il gioco nel secondo quarto dopo essere atterrato sul gomito destro, provocando intorpidimento al braccio che lanciava. Willis ha giocato il resto della partita, ma nella penultima serie della partita ha colpito il casco di un giocatore dei Bears con la mano che lanciava.

“Ho parlato con entrambi i ragazzi”, ha detto LaFleur. “Sembra che stiano bene, ma per quanto riguarda i loro limiti penso che staranno bene, ma lo scopriremo nei prossimi giorni.

Watson aveva un livido al ginocchio sinistro che lo ha costretto a saltare la partita della settimana precedente in Minnesota. Non è chiaro se ciò abbia avuto qualche impatto sul suo infortunio al ginocchio destro. L’infortunio si è verificato durante un gioco senza contatto in cui la palla è passata attraverso il campo verso Dontayvion Wicks. Watson aveva bisogno di aiuto per scendere dal campo ed è stato portato negli spogliatoi.

“È difficile”, ha detto a Love Sunday. “Ovviamente non sono sicuro delle circostanze esatte, ma solo vederlo sul campo, cadere così senza contatto, è dura. È davvero dura, soprattutto Christian che cerca di riprendersi da quello che ha dovuto affrontare ed essere in grado di farlo. ” andare là fuori e raggiungere questo obiettivo, è difficile per Christian.”

Watson, un professionista al terzo anno che ha giocato tutte le partite tranne due in questa stagione, ha guidato i Packers con una media di 21,4 yard per presa. Ha ricevuto 29 passaggi per 620 yard e due touchdown ed è stato il giocatore più pericoloso della squadra.

Il tempismo del suo infortunio non solo lo ha tenuto fuori dai playoff, che i Packers iniziano domenica contro i Philadelphia Eagles, ma significa anche che probabilmente salterà gran parte della prossima stagione, quando sarà all’ultimo anno del suo contratto da rookie. .