Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers: como assistir ao jogo desta noite, horário de início, canal e muito mais

Joe Burrow, Tee Higgins e o resto do Cincinnati Bengals enfrentarão o Pittsburgh Steelers esta noite. (Imagens de Joseph Maiorana-Imagn)

O Pittsburgh Steelers disputará uma vaga nos playoffs quando enfrentar o Cincinnati Bengals durante a última semana da temporada regular da NFL. O jogo de sábado à noite entre os rivais da AFC North também terá implicações nos playoffs para o Bengals; Se vencerem (e se os Broncos e Dolphins perderem seus jogos no domingo), os Bengals garantirão uma vaga nos playoffs. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao Bengals vs. Os Steelers desta semana no Acrisure Stadium e onde encontrar atualizações ao vivo do dia do jogo.

Como assistir ao jogo Cincinnati Bengals x Pittsburgh Steelers:

Data: Sábado, 4 de janeiro de 2024

Tempo: 20h Leste / 17h Pacífico

Jogo: Cincinnati Bengals x Pittsburgh Steelers

Canal de televisão: ESPN, ABC

Transmissão: ESPN+, Fubo, DirecTV e mais

Qual canal é o Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers?

Os Bengals enfrentarão os Steelers no sábado, 4 de janeiro, às 20h (horário do leste dos EUA) na ESPN e ABC.

Você pode assistir ao jogo Bengals vs. Steelers na ESPN e ABC em plataformas de streaming como Fubo TV, DirecTV e Hulu com TV ao vivo. O jogo também será transmitido pela ESPN+.

A Fubo TV dá acesso à ESPN, NFL Network, Fox, ABC, CBS e mais de 100 outros canais ao vivo. Custando US$ 80 por mês, o serviço de streaming de TV ao vivo é definitivamente um ótimo investimento para os fãs de futebol. Mas oferece quase todos os canais de que você precisa para assistir à temporada da NFL e ainda oferece economias significativas em relação a um pacote de TV a cabo tradicional. Os assinantes do Fubo também obtêm armazenamento DVR em nuvem ilimitado. Experimente gratuitamente no Fubo

Cronograma completo para a semana 18 da temporada de 2024 da NFL:

Todo o horário do leste

Sábado, 4 de janeiro

Cleveland Browns x Baltimore Ravens: 16h30 (ESPN, ABC, ESPN +)

Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers: 20h (ESPN, ABC, ESPN +)

Domingo, 5 de janeiro

Carolina Panthers x Atlanta Falcons: 13h ET (CBS)

Washington Commanders x Dallas Cowboys: 13h ET (FOX)

Chicago Bears x Green Bay Packers: 13h ET (FOX)

Houston Texans x Tennessee Titans: 13h ET (CBS)

Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts: 13h ET (FOX)

Buffalo Bills x New England Patriots: 13h ET (CBS)

New York Giants x Philadelphia Eagles: 13h ET (CBS)

New Orleans Saints vs. Buccaneers de Tampa Bay: 13h (FOX)

Kansas City Chiefs x Denver Broncos: 16h25 (CBS)

Los Angeles Chargers x Las Vegas Raiders: 16h25 (CBS)

Seattle Seahawks x Los Angeles Rams: 16h25 (FOX)

Miami Dolphins x New York Jets: 16h25 (FOX)

São Francisco 49ers vs. Cardeais do Arizona: 16h25 (FOX)

Minnesota Vikings vs. Detroit Lions: 20h20 horário do leste dos EUA (NBC, Universo, Peacock)

Como assistir a todos os jogos da NFL nesta temporada:

Muitos jogos da NFL são transmitidos em canais locais, por isso, se você estiver no mercado para assistir a um jogo, pode ser tão simples quanto Ligando sua televisão (qualquer configurar uma antena de televisão digital). 7$/mês Assinatura NFL+ lhe dará acesso à NFL Network, o que pode ser ótimo para assistir alguns jogos, mas a desvantagem da NFL + é que, quando se trata da temporada regular, são apenas jogos locais e no horário nobre (e apenas em dispositivos móveis ou tablets!). Nesse caso, aqui está o que recomendamos para assistir à NFL.