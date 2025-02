Cinco batedores que atingem a maior quantidade de seis na WPL

Dois batedores indianos estão presentes nos dois principais casos da maioria dos seis na WPL.

A WPL (feminina Premier League) começou em 2023 e os índios de Mumbai conquistaram o título ao derrotar as capitais de Delhi na primeira temporada. Depois disso, na segunda temporada tocada em 2024, o Royal Challengers Bangalore derrotou Delhi Capitals na final e conquistou o título. A terceira temporada WPL também começou em fevereiro de 2025.

O recorde para marcar a maior quantidade de corridas na WPL é atualmente o nome do capitão de Delhi Capitals, Meg Lanning, que marcou 691 corridas em 19 jogos. Por outro lado, se falarmos sobre a maior pontuação em uma entrada, esse recorde será em nome de Sophie Divine, do RCB, que marcou uma entrada rápida de 99 corridas em apenas 36 bolas contra os Giants Gujarat.

Dois batedores indianos estão na vanguarda e estão presentes nos dois primeiros em termos de atingir a maior quantidade de seis no WPL até agora. Além disso, a lista dos 5 principais inclui dois Austrália e uma massa da Nova Zelândia. Então, vamos falar sobre os cinco melhores batedores que atingiram a maior quantidade de seis na WPL até agora.

5. Grace Harris (UP Warriors) – 16 seis

A massa australiana, Grace Harris, ocupa o quinto lugar em termos de atingir a maior quantidade de seis na WPL. Grace Harris, que jogou na Premier League pelo UP Warriors, marcou 422 corridas em 15 jogos com a ajuda de 16 e três centros de mídia. Ele atingiu quatro seis em suas 72 entradas mais altas contra os Giants de Gujarat.

4. Ashley Gardner (Gujarat Giants) – 19 Sixes

O jogador australiano Ashley Gardner é o quarto em termos de atingir a maior quantia de seis na WPL. Gardner, que jogou pela gigante de Gujarat, marcou 455 corridas em 18 jogos com a ajuda de 19 e quatro centros de mídia. Em 14 de fevereiro de 2025, ele atingiu oito seis em uma entrada invicta de 79 corridas contra o RCB.

3. Sophie Divine (Royal Challengers Bangalore) – 20 Sixes

Sophie Divine Nova Zelândia, que jogou pelo RCB nas duas primeiras temporadas da WPL, marcou 402 corridas em 18 jogos da WPL com a ajuda de 20 e dois centros de mídia. Em 2023, o Divine conectou oito seis em uma entrada recorde de 99 corridas contra o Gujarat Giants.

2. Richa Ghosh (Royal Challengers Bangalore) – 21 Sixes

Richa Ghosh, parte do jovem Wicktkeeper da equipe indiana e da equipe do RCB na WPL, tem 459 corridas com a ajuda de 21 seis e três centros de mídia em 19 jogos. Em 14 de fevereiro de 2025, ele marcou uma entrada invicta de 64 corridas contra o Gujarat Giants e perseguiu a equipe um gol recorde. Richa conectou quatro seis nessas entradas.

1. Shefali Verma (Delhi Capitals) – 35 Sixes

A massa jovem da equipe indiana, Shefali Verma, tem o registro dos seis mais altos da WPL e não há ninguém ao seu redor neste caso. Shefali, que jogou pela Delhi Capitals na WPL, tem 604 corridas em 19 jogos com a ajuda de 35 e cinco centros de mídia. Em 2023, nas entradas mais altas de suas 84 corridas contra o RCB, Shefali atingiu quatro seis e 5-5 seis em entradas de 76 e 71 corridas contra o Gujarat Giants.

