Cinco baterias, para as quais você deve ter cuidado com o Trophum 2025 o 2025

O Troféu dos Campeões começará na próxima semana em Karachi, e as 8 melhores equipes do mundo estão lutando por um prestigiado troféu. A última edição ocorreu na Inglaterra em 2017, e o Paquistão derrotou o arqui-confiança da Índia na final. Uma das melhores batalhas do críquete internacional aparecerá no evento e deve ser uma trilha. Olhamos para 5 baterias que podem afetar o torneio.

1. Rohit Sharma

Rohit é um dos maiores operadores da história do críquete ODI com um conector da quilometragem 10987 em 259 entradas em média 49,26 e velocidade de impacto 92,7. Suas 32 centenas o colocam na edição 3 na lista de todos os tempos após Virat Kohli e Sachin Tendulkar.

Rohit tem uma capacidade tão única de obter centenas grandes e se distingue pelas toneladas mais duplas do críquete de ODI – o capitão indiano enfiou três séculos duplos, incluindo um recorde mundial para a maior pontuação individual na história do formato – Rohit Hit – Rohit Hit – Rohit Hit – Rohit Hit Sensational 264 contra o Sri Lanka no Eden Gardens em Calcutite em 2014.

Rohit liderou a mini-revolução da Índia em um nível limitado após sua saída antecipada do mundo do T20 nos Emirados Árabes Unidos em 2021. os objetivos. Ele quebrou os 119 de tirar o fôlego com apenas 90 entregas – em rodadas, incluindo 12 quatro e 7 seis – no ODI recente contra a Inglaterra em Cuttack, ajudando a Índia em um alvo fixo rígido de 305 com mais de cinco anos antes de economizar!

Dos 54 operadores, que têm mais de 3.000 corridas em ODI, Rohit é o único que tem uma média de 50 (55,63), deixando gigantes como Sachin Tendulkar, Hashim Amla, Gordon Greenidge e Matthew Hayden. Rohit também tem um alto temperamento e eleva seu jogo no maior palco.

Ele estava em uma forma impressionante na Copa do Mundo em 2023 em casa e foi seu piscar de fora e destrutivo no topo da ordem, que era o fundamento da dominação da Índia no torneio até que eles perderam com a Austrália na final. Rohit colocou 597 engrenagens a uma velocidade de 125,94 no Campeonato Mundial em 2023 na Índia. Ele também estava de forma destrutiva no Campeonato Mundial de 2019 na Inglaterra, onde foi uma corrida líder com um conector de 648 corridas em apenas nove pousadas, que incluíram um recorde de quinhentos!

2. Babar Azam Babar

Azam é ​​um dos grandes campeões de formato de 50 over, com o segundo maior piscina médio (56,29) na história do formato entre todas as batalhas que disputaram pelo menos 50 partidas e venceram pelo menos 3.000 corridas. Babar será um refúgio do Paquistão com um morcego em casa, no qual prosperou no passado.

Ele também tem um ótimo recorde em Dubai, o que faz com que alguém tenha cuidado com o troféu dos mestres. Enquanto ele colocou 1481 engrenagens em apenas 23 rodadas, em média, 70,5 e velocidade de impacto 94,8 de 7 centenas no Paquistão, Babar venceu 335 marchas em seis partidas em média 55,8 em Dubai. Uma das principais características de seu piscar de olhos é o jogo contra o boliche. Babar é um jogador brilhante de uma bola virada com uma média de 70,5 contra chapéus mais lentos.

3. Daryl Mitchell

Daryl Mitchell teve um ótimo começo de sua carreira no ODI, que quebrou 1708 corridas em apenas 39 innndações em média 50,23 e na velocidade de impacto 97,87. Possui uma excelente taxa de conversão com seiscentos e o mesmo número de cinquenta anos. Mitchell fez uma viagem muito bem -sucedida pelo Paquistão em 2023, onde enfiou 297 marchas em quatro partidas a uma taxa de 97, incluindo duzentos.

Foi um ponto de virada em sua carreira e, desde então, Mitchell foi um dos ODI mais importantes do mundo, com uma média de 61 e um indicador de derrames superiores a 100! Cinco de suas seis toneladas também apareceram nos últimos anos. Mitchell foi um dos heróis da Nova Zelândia em sua campanha na Copa do Mundo na Índia em 2023.

Ele venceu 552 corridas em apenas nove outras pousadas na 111 Strike, incluindo duzentos – ambos contra a Índia. Seus resultados de maior impacto apareceram na semi -final da Wankhede, quando ele explodiu os magníficos 134 de apenas 119 entregas, que dando verdadeiro medo aos anfitriões. Mitchell estava em ótima forma na série em andamento de três no Paquistão, que deveria poder se sair bem nos campeões do Trophy, que começam em uma semana em Karachi. Ele é um excelente jogador de coluna com uma média de 57,7 e velocidade de impacto 99,9 em comparação com tigelas mais lentas. Um dos tiros Mitchell mais produtivos contra os spinners é a varredura oposta, o que lhe trouxe uma milhagem em 68 entregas de apenas duas demissões.

4. Travis Head

Travis Head é um dos mais explosivos do críquete internacional e será crucial para a Austrália no cume da ordem. A esquerda -Redefiniu o bastão com um número limitado de lançadores graças ao golpe de tirar o fôlego e tem a oportunidade de receber o jogo da oposição no PowerPlay. Possui um indicador de pontuação de 123,5 nas 10 primeiras partidas no ODI desde o início de 2022 – essa é a maior taxa de ataque do mundo entre todas as baterias que venceram no mínimo 300 corridas nesta fase do jogo.

A cabeça tem um temperamento sério de grandes partidas e venceu as centenas de partidas para a Austrália em duas finais da ICC em 2023-WTC em oval em oval e na final da Copa do Mundo em Ahmedabad. Ele também tem talento para criar o melhor quando os tokens são abandonados e quando outros falham ao seu redor. Head foi um dos excelentes Batoners IPL 2024-ele foi a líder para a Sunrisers Hyderabad e desempenhou um papel fundamental no topo da ordem em dirigir sua equipe na final. Southpaw explodiu 567 engrenagens em apenas 15 rodadas com um indicador de AVC 191.55.

5. Harry Brook

Harry Brook é o último sentimento de piscar da Inglaterra, que já criou uma confusão em um críquete de teste. Brook também apresentou flashes de sua capacidade de piscar em formato de 50 over com 769 engrenagens em 23 innsações em média 36,6 e um indicador de AVC 101,98! Seu maior impacto em um sucesso na Austrália na Austrália em uma série dupla face em casa, quando ele explodiu o brilhante 110 invicto com apenas 94 entregas em uma rígida perseguição na Chester-le-street em setembro em setembro.

Brook é um ótimo jogador com uma entrega curta e venceu 139 escapadas de apenas 60 entregas a uma velocidade de 231,7, com apenas três demissões durante uma tentativa de chute! Ele é um bom jogador de boliche que deveria estar em uma boa posição no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos. Brook tem uma média de 41,63 em comparação com escotilhas mais lentas com um ritmo de 108,1.