Cinco coisas principais que precisam acontecer em 6 de janeiro

Quatro partidas foram anunciadas para o espetáculo histórico

A promoção sediada em Stamford está se preparando para a tão esperada estreia do Monday Night Raw na Netflix, marcada para 6 de janeiro. Este episódio histórico será transmitido ao vivo do Intuit Dome em Inglewood.

Várias estrelas importantes aparecerão no show histórico, incluindo o WWE Undisputed Champion Cody Rhodes, Bianca Belair, John Cena e o WWE World Heavyweight Champion Gunther.

Além disso, a lenda do hip-hop Travis Scott fará uma aparição especial. O show de estreia contará com quatro lutas de alto risco, incluindo uma luta pelo título, duas lutas de rancor e uma luta tribal com Ula Fala em jogo.

Aqui damos uma olhada em cinco coisas que precisam acontecer no episódio de estreia para tornar a série ainda mais histórica para os fãs.

5. Damain Priest contra Finn Bálor

A rivalidade entre Damian Priest e Finn Balor reacendeu-se na final do PLE de 2024, quando Balor atacou Priest durante sua luta pelo título contra Gunther. A interferência e o ataque subsequente no Survivor Series 2024 PLE valeram a Priest o título.

Priest se lembra da traição que sofreu nas mãos de Balor, seguida por Balor expulsando Priest do Dia do Julgamento. Priest se vingou custando a Balor e JD McDonagh o título de Tag Team da WWE contra War Raiders.

A adição de War Raiders à equação neutralizou repentinamente o jogo dos números a favor de Priest. A promoção deveria reservar uma partida entre as duas estrelas para o episódio de estreia, pois não seria apenas uma grande adição ao card, mas também ajudaria a impulsionar a carreira de singles de Balor após a perda dos títulos de tag team.

4. Rhea Ripley precisa da vitória

Rhea Ripley enfrentará sua feroz rival Liv Morgan no episódio de estreia do RAW, onde o Campeonato Mundial Feminino está em jogo. Morgan atualmente detém o título e quer derrotar Ripley para continuar seu reinado.

Por outro lado, Ripley quer recuperar o título que nunca perdeu e que teve que desocupar devido a uma lesão causada por Morgan. A rivalidade entre as duas estrelas já dura desde abril passado e Rhea precisa encerrar a rivalidade reivindicando o título.

Ripley precisa vencer a partida para avançar em sua carreira e em seu enredo. Ganhar o título criaria várias novas oportunidades, considerando o retorno eminente de duas estrelas maiores, Becky Lynch e Charlotte Flair.

3. A Rocha retorna

À medida que o episódio de estreia do Monday Night Raw se aproxima, a expectativa entre os fãs pelo retorno de Dwayne ‘The Rock’ Johnson continua aumentando. Sem nenhuma atualização oficial sobre seu estado, surgiram especulações nas redes sociais.

Johnson foi visto pela última vez na televisão WWE durante os momentos finais de Bad Blood 2024 PLE. Ele pode retornar ao show histórico e continuar sua carreira como ‘The Final Boss’ visando Cody Rhodes ou Roman Reigns.

O segmento pode se tornar importante se The Rock retornar e enfrentar Rhodes, reacendendo a rivalidade do ano passado. Johnson também pode enfrentar Reigns depois de vencer a luta tribal que inicia sua rivalidade antes da WrestleMania 41.

2. John Cena

O ‘GOAT’, John Cena, está pronto para iniciar sua turnê de aposentadoria no episódio de estreia da marca Red. Cena lutará em tempo integral em 2025 e pendurará as botas ainda este ano. Muitos fãs estão ansiosos para testemunhar Cena se apresentar pela última vez dentro do ringue quadrado.

Triple H afirma que John Cena fará todo o possível nesta turnê de despedida, tornando-a seu principal compromisso, e que lutará muito. “Ele fez deste o seu principal compromisso do ano. E ele está totalmente envolvido. Então ele vai fazer alguns eventos ao vivo. Ele vai fazer televisões, não… pic.twitter.com/RO6INbbEZ7 – Operações de luta livre (@WrestleOps) 5 de janeiro de 2025

Cena provavelmente irá se dirigir aos fãs para falar sobre sua turnê de despedida e expor seus planos para o ano. Antes de seu retorno, houve muitos rumores entre os fãs de que Cena romperia o empate com Ric Flair e se tornaria 17 vezes campeão da WWE.

Se Cena tiver algum desejo de fazê-lo, ele deve anunciar sua entrada no Royal Rumble masculino de 2025 no episódio de estreia do RAW. Rhodes também defenderá seu título em uma luta contra Kevin Owens no PLE. A vitória de Cena na luta masculina pode marcar um confronto após a defesa do título.

1. Roman Reigns e CM Punk precisam vencer

‘The OTC’ Roman Reigns enfrentará Solo Sikoa em uma partida tribal com o sagrado Ula Fala em jogo para o confronto. Por outro lado, CM Punk enfrentará Seth Rollins em uma luta rancorosa na luta principal do show.

Reigns junto com OG Bloodline derrotou recentemente Solo Sikoa e seu Bloodline na partida masculina WarGames no Survivor Series. Se Reigns quiser continuar com o ímpeto e iniciar sua jornada de volta ao título, ele precisa vencer o confronto contra o Sikoa.

Além da aspiração ao título, o legado de Reigns e o lugar na mesa principal também estão em jogo para a luta e se Roman perder significará o fim de OG Bloodline e Solo já deixou claro que ‘The Wiseman’ Paul Heyman também teria do que fazê-lo. Reconheça-o e junte-se à Linhagem como o Sábio de Sikoa.

Da mesma forma, Punk precisa vencer a partida não apenas para provar que ainda é o “Melhor do Mundo”, mas também para usar a vitória para promover seu objetivo de desafiar Gunther pelo título.

Punk afirmou em várias ocasiões que quer ganhar o título e ser a manchete da WrestleMania e uma vitória contra Rollins em um palco tão grande poderia ajudá-lo a ganhar impulso para desafiar o campeão mundial de pesos pesados, Gunther.

