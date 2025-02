Cinco equipes que fecharam forte para terminar 2025 Ciclo de recrutamento: Florida, Carolina do Norte Flex com uma explosão

O trecho de janeiro no recrutamento costumava ser o mês mais perigoso do calendário, mas agora pode completar os tipos de maneiras interessantes. O dia da empresa de fevereiro não tem mais o suco em relação à atenção, mas em relação ao drama geral, pode nos ajudar a destacar as poucas classes que tinham coisas notáveis ​​tardias.

Aqui estão cinco dos fechamentos mais interessantes para o ciclo de recrutamento de 2025.

O recrutamento de qualquer equipe foi mais monitorado do que o de Bill Belichick Tar Heels. No sprint do aluguel de dezembro até agora, os calcanhares trouxeram 10 jogadores, incluindo sete linhas defensivas. O compromisso do fuzileiro naval Trey Giddens e a ECU média Yasir Smith. Os calcanhares também se agarraram ao recrutamento de QB Bryce Baker e se voltaram para o corredor Joseph Toupe de Temple.

Você sempre se sente como Maryland Ele está envolvido em algum drama de assinatura de uma maneira ou de outra, e um dos dois prospectos TOP247 não comprometidos assinou com o Terps quando Edge Zahir Mathis colocou a caneta de papel. Os Terps tiveram que lutar, entre outros, o estado de Ohio e o estado da Flórida pelo corredor de 6 e 6 polegadas com uma estrutura impressionante e uma capacidade de demolição de jogo.

Parece Michigan Ele não foi perdido dentro ou fora do campo desde meados de novembro, com Bryce Underwood no dobro e duas grandes vitórias sobre o estado de Ohio e o Alabama. As vitórias continuam chegando após a outra perspectiva indigna do Top247, Ty Haywood, assinou. É uma perspectiva imponente que pode ajudar a sustentar a proteção futura para Underwood.

Ele Crocodilos Eu também tive um ótimo final para sua temporada, mas sua classe de recrutamento recebeu um grande impulso tardio de dois jogadores. O recém -esquerdo Dallas Wilson parecia estar assinando em dezembro apenas para tinta com o Oregon, mas pediu para a aula do Oregon alguns dias antes do Natal e terminou com a Flórida no final. A defesa das costas Enis Konanbanny encerrou seu longo rumores de rumores de Tennessee dias antes do dia da empresa de fevereiro.

Tecnicamente, não é um giro, mas a transferência de Jaron Keawe Sagapolutele depois de se registrar no Oregon e praticar com a equipe no período anterior ao Rose Bowl em dezembro significava que terminou em Califórnia onde fui comprometido anteriormente. Foi uma saída bagunçada, mas se tornou o jogador mais qualificado dos ursos de ouro nesta classe e herdeiro aparente no lugar de Fernando Mendoza na mesa de profundidade.