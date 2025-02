Cinco equipes que podem destronar #DIY como WWE Label Team Champions in WrestleMania 41

DIY mostrou um lado diferente desde que venceu o WWE Label Team Championship no SmackDown.

A cena da equipe de gravadoras tem aquecido em Smackdown. Johnny Gargano e Tomasso Ciampa Team estava no topo da divisão de gravadoras quando destruíram as metralhadoras da Motor City para o WWE Label Team Championship usando algumas táticas de baixo mão.

Desde então, eles têm mostrado um lado muito mais agressivo enquanto se tornam um grande objetivo para toda a divisão da equipe de gravadoras, que pode ver o fim do reinado do título na WrestleMania 41. Aqui estão as cinco melhores equipes que podem destrone -os por títulos:

5. The Miz & Carmelo Hayes

O Miz está de olho no jovem iniciante Carmelo Hayes, que teve um bom começo na lista principal em 2024. A dupla começou a se associar e recentemente conquistou uma vitória sobre R-Truth e o Knight em Smackdown. O Miz poderia usar seu status de veterano para puxar as cordas e se inserir já na imagem do título da equipe da gravadora na WrestleMania 41. A dupla poderia se juntar à possível partida de vários homens e obter uma vitória surpresa para destronar o diy para o Campeonato da equipe da WWE Label. .

4. O Hardy Boyz

Os atuais campeões da tag mundial da TNA, Matt e Jeff Team, The Hardy Boyz, estão de volta à WWE. Como parte do contrato de longo prazo da empresa com a TNA, eles estão prontos para ter um jogo na WWE NXT. Depois disso, o Hardy Boyz poderia retornar à lista principal e inserir a imagem do título da equipe da gravadora. Isso pode levar a um jogo de campeões vs campeões na WrestleMania 41, onde Matt e Jeff poderia destrone -os para se tornar campeões de dupla gravadora.

3. Basta mortal

Kit Wilson e Elton Prince são uma equipe de gravadoras cativantes desde seus dias na WWE NXT, o que até levou a um reinado do título da gravadora lá. Além disso, eles até derrotaram os campeões reinantes da equipe de gravadoras, DIY, em uma partida não título e estavam perto de destroná -los antes que o ganho da rua interrompesse sua partida pelo título. Com bastante mortal quase se aproximando do WWE Label Team Championship, o WrestleMania 41 poderia ser o lugar onde eles fazem o trabalho.

2. Vestidos de rua

Os ganhos nas ruas, Montez Ford e Angelo Dawkins têm mostrado seu lado agressivo da Royal Rumble Ple 2025. Eles até fizeram sua presença sentida durante a recente partida do campeonato da equipe da WWE entre DIY e bastante mortal, eliminando tudo o que o campo com seu ataque e domínio. O novo lado dos lucros das ruas pode ajudá -los a ganhar o tag team ouro, que eles não tiveram em anos contra o bricolage, possivelmente na WrestleMania 41.

1. Motores de metralhadora de motor

As metralhadoras da Motor City tiveram um grande impacto na WWE em um tempo relativamente curto e até reivindicaram o WWE Label Team Championship alguns meses após a estréia. Eles estão perseguindo os títulos desde que as táticas de bricolage usavam encolhidas para conquistá -las. O grande momento para Chris Sabin e Alex Shelly poderia finalmente chegar ao WrestleMania 41: obter títulos de DIY em uma partida de título de equipe explosiva.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.