Eles dizem que os paus estão vencendo partidas, mas a série de vitórias e torneios da Bowls! Este é o maior evento do críquete do ano, e as oito melhores equipes do críquete do ODI no mundo competirão entre os mestres de 2025, que começa em Karachi a partir de 19 de fevereiro. Embora toda a atenção tenha nas varas, essas serão equipes com unidades de boliche mais eficazes que podem sair do torneio. Nós olhamos para cinco tigelas Quem Eles provavelmente têm um grande impacto no Troféu dos Campeões de 2025.

1. Shaheen Shah Afridi

Shaheen Shah Afridi é um portão líder no críquete ODI desde 2023 e tem 62 gols em apenas 29 partidas em média 22,7 e indicador de impacto 24.3. Shaheen tem um recorde brilhante contra a direita e a esquerda, em média, mais de 23 (vs ambos). Ele é um mestre do poder em Stray com a economia apenas 5 e um goleiro na morte. Shaheen escolheu 49 gols nas últimas 10 partidas em média 15,4 e 12,5 velocidade de impacto! In-swing é a entrega de ações e trouxe 42 gols na magnífica média 20,6 e na economia de 4,8! Shaheen será uma grande ameaça em casa, na qual marcou 31 gols em apenas 16 partidas. Ele também tem um ótimo recorde nos Emirados Árabes Unidos, com 13 gols em seis partidas.

2. Kuldeep Yadav

Kuldeep Yadav será um fator X para a Índia com a bola. Ele é o goleiro líder no críquete ODI (e o quarto maior general) de 2023. Com 55 demissões em 34 innsações em média 21,76, indicador de impacto 28.9 e economia 4.51! Kuldeep tem um excelente recorde em partidas centrais, mas seu boliche é ainda mais elogiado na morte – o ChinMan voltou com 29 gols nos últimos 10 jogos com um diâmetro de 18,1 e economia apenas 6,2!

Kuldeep tem um recorde muito impressionante em comparação com os de mão esquerda, com uma média de 22,9, o ponto de derrame 27,8 e a economia 4.9. Enquanto a maioria de seus objetivos veio com o ChinMan convencional, o Bamboozboi e também o GOOGLY, do tipo Bamboozboi, o que lhe trouxe 74 gols em média 13! 3. Matt Henry Matt Henry foi o melhor chapéu rápido da Nova Zelândia, com 39 gols em 22 partidas em média 24,9 de 2023. Sua capacidade de escolher postigos se destaca em sua carreira 85 partidas, nas quais ele já incluiu 155 denúncias para um impacto perfeito Indicador 29.3 – Sexto melhor da história de ODI (min. 150 portões) depois de Mohammed Shami, Mitchell Starc, Ajantha Mendis, Rashid Khan e Trent Boul! Henry pode gerar um ritmo sério e tocar consistentemente 145 km por hora. Em combinação com isso, está sua precisão, o que o torna um chapéu de jogador mortal, especialmente com uma nova bola. Henry tem um recorde fantástico nos primeiros 10 jogos, com 69 gols, em média, 22,5 e economia apenas 4,3. Henry teve um bom começo até 2025, já empacotando 14 gols em cinco Innsy, em média 14,6 e o ​​indicador de AVC 19.2, incluindo duas quatro vezes transferidas.

4. Adam Zampa

Na ausência de trio ritmo Pat Cummins, Josh Hazlewood e Mitchell Starc, será um spinner das pernas – Adam Zampa – que será de importante importância para as chances da Austrália do Troféu dos Campeões de 2025. De 2023, com 53 demissões em 31 partidas no ritmo do impacto 29.1. Durante esse período, ele levou quatro vezes. Zampa estava em uma forma única com a bola na Copa do Mundo na Índia 2023 na Índia e foi a segunda maior batida do wicket do torneio, com 23 demissões em apenas 11 partidas em média 22,39 e a economia 5.36. Ele desempenhou um papel fundamental no triunfo histórico da Austrália!

O Spinner de pernas tem um excelente recorde contra o direito – 133 de seus 180 objetivos de carreira foram contra o seu Ilk em média 27 e o indicador de greve 29.9! A entrega mais produtiva de Zampa é Googly, o que lhe trouxe 51 gols com uma excelente média 17,4 e velocidade de impacto 2.1. Ele também tem uma ninhada muito eficaz.

5. Fair Rashid

Adil Rashid terá a chave para a fortuna no boliche da Inglaterra no torneio e trará consigo uma vasta experiência de 146 partidas de ODI, nas quais ele escolheu 212 gols à taxa de 34,6. A perna Spinner é a terceira maior batida da história do ODI na Inglaterra depois que James Anderson e Darren viam. Rashid foi a única luz brilhante no último segundo fio da Inglaterra pela Índia e escolheu sete gols em 27 por item. Rashid mudou as batalhas de ritmo e bambu de bambu com fraude e comércio. Entrega de Rashid a Googly, o que lhe trouxe 64 gols em média 16,2, economia 4.9 e um indicador de AVC 19.7.